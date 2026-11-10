Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunta 11.11.2026
11.11.2026 21:54:31 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan muun muassa ensi lukuvuoden esiopetuksen järjestämispaikoista ja painotetun opetuksen oppilaspaikoista. Lisäksi lautakunta hyväksyi perusopetuksen uuden kieliohjelman ja päätti Urhea-urheiluyläkoulutoiminnan aloittamisesta Kirkkojärven koulussa.
Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2027–2028
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esiopetuksen järjestämispaikoista lukuvuodelle 2027–2028. Esiopetusta suunnitellaan järjestettävän 142 päiväkodin toimintana, ja esiopetusryhmiä toimii myös 23 koulun tiloissa. Esiopetusverkostoon tulee uusia yksiköitä eri puolille Espoota.
Urhea-yläkoulutoiminta Kirkkojärven kouluun 1.8.2027 alkaen
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Kirkkojärven koulussa aloitetaan Urhea-urheiluyläkoulutoiminta elokuussa 2027. Toiminta alkaa 7. vuosiluokalla ja on osa Espoon painotettua opetusta. Oppilasvalinnassa etusijalla ovat espoolaiset hakijat.
Lisäksi lautakunta ehdotti, että selvitetään jatkossa mahdollisuutta aloittaa myös Espoonlahden alueella Urhea-toimintaa.
Suomenkielisen perusopetuksen lukuvuoden 2027–2028 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti syksyllä 2027 aloittavista 7. luokkien A-kielten ryhmistä sekä painotetun opetuksen aloituspaikkojen enimmäismääristä 1., 3. ja 7. luokilla.
Lautakunta päätti palauttaa Leppävaaran Urhea-liikuntapainotteisen luokan oppilasmäärän arvioinnin uudelleenvalmisteluun.
Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman tarkistaminen (pöydälle 28.10.2026)
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen uuden kieliohjelman. Uudistuksessa A1- ja A2-kielten tarjonta laajenee, ja jatkossa kaikilla oppilailla on mahdollisuus valita A2-kieli omassa koulussaan. Lisäksi jokaisella suuralueella on tarjolla englannin lisäksi vähintään yksi muu A1-kieli. Muutokset otetaan käyttöön 1.8.2027 alkaen A-kielen opiskelun aloittavilla ryhmillä.
Lautakunta edellytti, että uuden kieliohjelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti keväisin arviointiraportin yhteydessä. Raportissa esitetään koulukohtaisesti ja alueittain tarjottujen ja toteutuneiden A1- ja A2-kielten ryhmien määrät, kielivalintojen toteutuminen, toteutumatta jääneet ryhmät sekä vaikutukset oppilaiden yhdenvertaisuuteen ja kielten opiskelun jatkuvuuteen. Lautakunta esitti, että huoltajien ja oppilaiden kielivalintatoiveita kuullaan säännöllisesti.
Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että Espoo järjestää jatkossa tulevien koululaisten vanhemmille kielivanhempainiltoja, joissa esitellään kaupungin kielivalikoimaa ja mahdollisuuksia kielten opiskeluun.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 050 568 6242, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti.
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