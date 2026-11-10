Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunta 11.11.2026

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2027–2028

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esiopetuksen järjestämispaikoista lukuvuodelle 2027–2028. Esiopetusta suunnitellaan järjestettävän 142 päiväkodin toimintana, ja esiopetusryhmiä toimii myös 23 koulun tiloissa. Esiopetusverkostoon tulee uusia yksiköitä eri puolille Espoota.

Urhea-yläkoulutoiminta Kirkkojärven kouluun 1.8.2027 alkaen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Kirkkojärven koulussa aloitetaan Urhea-urheiluyläkoulutoiminta elokuussa 2027. Toiminta alkaa 7. vuosiluokalla ja on osa Espoon painotettua opetusta. Oppilasvalinnassa etusijalla ovat espoolaiset hakijat.

Lisäksi lautakunta ehdotti, että selvitetään jatkossa mahdollisuutta aloittaa myös Espoonlahden alueella Urhea-toimintaa.

Suomenkielisen perusopetuksen lukuvuoden 2027–2028 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti syksyllä 2027 aloittavista 7. luokkien A-kielten ryhmistä sekä painotetun opetuksen aloituspaikkojen enimmäismääristä 1., 3. ja 7. luokilla.

Lautakunta päätti palauttaa Leppävaaran Urhea-liikuntapainotteisen luokan oppilasmäärän arvioinnin uudelleenvalmisteluun.

Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman tarkistaminen (pöydälle 28.10.2026)

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen uuden kieliohjelman. Uudistuksessa A1- ja A2-kielten tarjonta laajenee, ja jatkossa kaikilla oppilailla on mahdollisuus valita A2-kieli omassa koulussaan. Lisäksi jokaisella suuralueella on tarjolla englannin lisäksi vähintään yksi muu A1-kieli. Muutokset otetaan käyttöön 1.8.2027 alkaen A-kielen opiskelun aloittavilla ryhmillä.

Lautakunta edellytti, että uuden kieliohjelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti keväisin arviointiraportin yhteydessä. Raportissa esitetään koulukohtaisesti ja alueittain tarjottujen ja toteutuneiden A1- ja A2-kielten ryhmien määrät, kielivalintojen toteutuminen, toteutumatta jääneet ryhmät sekä vaikutukset oppilaiden yhdenvertaisuuteen ja kielten opiskelun jatkuvuuteen. Lautakunta esitti, että huoltajien ja oppilaiden kielivalintatoiveita kuullaan säännöllisesti.

Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että Espoo järjestää jatkossa tulevien koululaisten vanhemmille kielivanhempainiltoja, joissa esitellään kaupungin kielivalikoimaa ja mahdollisuuksia kielten opiskeluun.