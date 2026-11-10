Hevostalousbarometri: Seitsemän kymmenestä hevosyrittäjästä arvioi taloutensa heikentyneen

Hevostalousbarometri 2026 kertoo alan vaikeasta tilanteesta. Lähes puolet vastaajista on tyytymättömiä tilansa talouteen, ja vain seitsemän prosenttia kertoo tilanteensa parantuneen. Myös kuivikkeiden, polttoaineiden ja rakentamisen kustannukset ovat nousseet, mutta yrittäjien on vaikea siirtää korotuksia hintoihin.

Tulevaisuudennäkymät ovat synkät. Kaksi kolmesta arvioi hevosalan näkymät tavallista heikommiksi, ja lähes puolet uskoo oman taloutensa heikkenevän seuraavan vuoden aikana. Huolta aiheuttavat hevosten ja hevosenomistajien määrän väheneminen, kasvatuksen ja valmennuksen kannattavuus sekä raviurheilun tulevaisuus.

Heikko kannattavuus uhkaa suomenhevosen tulevaisuutta

Hevoskasvatuksen kustannukset ovat nousseet samalla, kun varsojen kysyntä ja hinnat ovat laskeneet. Moni vastaaja arvioi, ettei kasvatusta voi nykyisellä kannattavuudella jatkaa tai laajentaa.

– Hevosyrittäjät ovat osaavia ja sitoutuneita, mutta kustannukset ovat karanneet käsistä eikä asiakkailla ole varaa maksaa enempää. Jos kasvatus ei kannata, vaarassa ovat suomenhevosen tulevaisuus ja kotimainen kasvatusosaaminen. Ala tarvitsee ennakoitavaa sääntelyä ja paremmat edellytykset kannattavalle yritystoiminnalle, sanoo MTK:n asiantuntija Johanna Andersson.

Vuoden 2026 hevosalan hyvinvointiasetus on vaikuttanut noin kahden kolmasosan toimintaan. Vaatimukset koskevat muun muassa talleja, karsinoita, ulkotarhoja sekä ruokintaa ja veden saantia. Vaikutuksia arvioineista lähes kaksi kolmasosaa kertoo kustannusten kasvaneen. Yrittäjät toivovat pidempiä siirtymäaikoja ja yritysten taloudellisen tilanteen huomioimista sääntelyssä.

Hevostalous liittyy läheisesti maatalouteen. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta viljelee peltoa, ja moni tuottaa hevostensa karkearehun itse. Vuoden 2026 rehusato arvioitiin pääosin hyväksi ja rehua on hyvin saatavilla, mutta tulevien vuosien saatavuus ja kasvavat kustannukset huolestuttavat.

Hevosalan vaikeudet heijastuvat maaseudulle

Alan ongelmat eivät johdu yrittäjien osaamisen puutteesta. Heikko kannattavuus ja epävarmuus saavat yrittäjät lykkäämään investointeja, luopumaan laajentamisesta ja harkitsemaan toiminnan lopettamista.

Hevostalous luo elinvoimaa maaseudulle ja tarjoaa harrastusmahdollisuuksia nuorille sekä hyvinvointipalveluja. Vastaajat toivovat päättäjiltä toimia kannattavuuden parantamiseksi, ennakoitavaa sääntelyä ja riittäviä siirtymäaikoja.

Hevosyrittäjät keskustelivat alan tulevaisuudesta risteilyllä

Hevostalousbarometrin esiin nostamat haasteet olivat esillä myös MTK:n hevosyrittäjäristeilyllä 9.–10. marraskuuta. Yrittäjät ja asiantuntijat keskustelivat alan kannattavuudesta, tulevaisuudennäkymistä ja yritystoiminnan kehittämisestä. Erityisesti hevosalan uudet hyvinvointivaatimukset ja niiden vaikutukset yritysten arkeen nousivat keskusteluun.

Risteilyllä pohdittiin myös MTK:n edunvalvontaa ja sitä, miten yrittäjien kokemukset ja tarpeet saadaan paremmin mukaan päätöksentekoon. Tapahtuma tarjosi mahdollisuuden kokemusten vaihtoon, verkostoitumiseen ja yhteisten ratkaisujen etsimiseen.

– Keskusteluissa korostui tarve huomioida hevosalan käytännön olosuhteet ja yrittäjien taloudelliset mahdollisuudet sääntelyssä, kertoi Andersson.

Hevostalousbarometri 2026 toteutettiin loppukesällä 2026. Kyselyyn vastasi 98 hevostalouden toimijaa eri puolilta Suomea. Vastaajat olivat pääosin keski-ikäisiä yrittäjiä, joista suurin osa harjoittaa hevostaloutta omalla tilallaan. Toimintaan kuuluu muun muassa hevoskasvatusta, täysihoitopalveluja ja ratsastusta sekä maataloutta ja muuta maaseutuyrittäjyyttä. Tulokset kuvaavat kyselyyn vastanneiden näkemyksiä. Edellinen kysely tehtiin kesällä 2025.

Lisätietoja:

Johanna Andersson, asiantuntija, MTK, 040 824 5522