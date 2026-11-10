Kansainvälisesti arvostettu maestro Ralf Gothoni esiintyy Lohjalla

Orkesterilaisten piirissä uskotaan, että jos Schnittke, Beethoven ja Mozart voisivat olla itse kuuntelemassa teoksiaan marraskuussa Lohjalla, he hyrisisivät tyytyväisinä kuullessaan teoksistaan hersyvän eläviä tulkintoja. Tänä vuonna 80 vuotta täyttänyt suomalaisen esittävän taiteen mestari Ralf Gothoni esiintyy tyylilleen uskollisena niin kapellimestarina, pianosolistina kuin kamarimuusikkona Lohjan kaupunginorkesterin kanssa torstaina 26.11.2026 klo 19 Laurentius-salissa. Hän tuo myös mukanaan teoksia, jotka eivät ole aivan eniten esitettyjen joukossa.

Ralf Gothóni – kansainvälisesti arvostettu pianisti, kapellimestari ja musiikkivaikuttaja



Suomalais-saksalainen Ralf Gothóni on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista muusikoista. Espanjassa asuvan pianistin, kapellimestarin, säveltäjän ja pedagogin ura kattaa vuosikymmeniä ja ulottuu maailman merkittävimmille konserttilavoille ja musiikkifestivaaleille. Hän on esiintynyt muun muassa Berliinin, Salzburgin, Edinburghin ja The Promsin festivaaleilla sekä johtanut lukuisia arvostettuja orkestereita eri puolilla maailmaa. Hänen laajaan levytuotantoonsa kuuluu yli sata levytystä kansainvälisille levy-yhtiöille.



Gothóni on kantaesittänyt pianistina ja kapellimestarina yli tusinan pianokonserttoa, ja hänen monipuolinen taiteellinen työnsä ulottuu kamarimusiikista oopperaan ja säveltämiseen. Hän toimi English Chamber Orchestran ylikapellimestarina vuosina 2001–2010 ja on tehnyt merkittävää työtä myös kansainvälisen musiikkikoulutuksen ja kulttuuriyhteistyön edistäjänä. Suomessa hän vaikutti 1980-luvulla Savonlinnan oopperajuhlien taiteellisena johtajana niiden kehittymiseen nykyiseen muotoonsa.



Gothóni on toiminut kamarimusiikin professorina useissa eurooppalaisissa yliopistoissa, pitänyt mestarikursseja ympäri maailmaa ja ollut perustamassa kansainvälisiä musiikkifestivaaleja ja koulutushankkeita. Vuonna 2025 hän käynnisti Shanghain kansainvälisen muusikkokilpailun, jonka puheenjohtajana hän myös toimi.

Pitkän uransa aikana Gothóni on saanut lukuisia merkittäviä tunnustuksia, kuten Pro Finlandia -mitalin, amerikkalaisen Gilmore Artist Award -palkinnon ja Schubert-mitalin. Vuonna 2012 Espanjan kuningatar Sofia palkitsi hänet hänen taiteellisesta ja pedagogisesta työstään. Vuonna 2019 hänelle myönnettiin kunniatohtorin arvo Viron taideakatemiassa.

Ralf Gothóni tunnetaan poikkeuksellisen laaja-alaisena muusikkona, jonka työssä yhdistyvät taiteellinen uteliaisuus, syvällinen musiikillinen näkemys ja halu uudistaa musiikin tekemisen ja kokemisen tapoja.

RALF GOTHONI 80

To 26.11.2026 klo 19 Laurentius-sali



Ralf Gothoni, kapellimestari ja piano

Lohjan kaupunginorkesteri

L.v. Beethoven: Kvintetto pianolle ja puhaltajille op.16 Es-duuri

Alfred Schnittke: pianokonsertto (1979)

W.A. Mozart: Sinfonia nro 34

NetTicket: 23 € / 28 €, ovelta 32 €

Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 45 m.