Kansainvälisesti arvostettu maestro Ralf Gothoni esiintyy Lohjalla
12.11.2026 10:05:52 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote
80-vuotias maestro Ralf Gothóni johtaa ja soittaa Lohjan kaupunginorkesterin kanssa 26.11.2026 Laurentius-salissa. Ohjelmassa Beethovenin, Schnittken ja Mozartin teoksia. Kansainvälisesti arvostettu pianisti-kapellimestari tuo harvinaisempaa ohjelmistoa Lohjalle. Liput 23–32 €.
Orkesterilaisten piirissä uskotaan, että jos Schnittke, Beethoven ja Mozart voisivat olla itse kuuntelemassa teoksiaan marraskuussa Lohjalla, he hyrisisivät tyytyväisinä kuullessaan teoksistaan hersyvän eläviä tulkintoja. Tänä vuonna 80 vuotta täyttänyt suomalaisen esittävän taiteen mestari Ralf Gothoni esiintyy tyylilleen uskollisena niin kapellimestarina, pianosolistina kuin kamarimuusikkona Lohjan kaupunginorkesterin kanssa torstaina 26.11.2026 klo 19 Laurentius-salissa. Hän tuo myös mukanaan teoksia, jotka eivät ole aivan eniten esitettyjen joukossa.
Ralf Gothóni – kansainvälisesti arvostettu pianisti, kapellimestari ja musiikkivaikuttaja
Suomalais-saksalainen Ralf Gothóni on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista muusikoista. Espanjassa asuvan pianistin, kapellimestarin, säveltäjän ja pedagogin ura kattaa vuosikymmeniä ja ulottuu maailman merkittävimmille konserttilavoille ja musiikkifestivaaleille. Hän on esiintynyt muun muassa Berliinin, Salzburgin, Edinburghin ja The Promsin festivaaleilla sekä johtanut lukuisia arvostettuja orkestereita eri puolilla maailmaa. Hänen laajaan levytuotantoonsa kuuluu yli sata levytystä kansainvälisille levy-yhtiöille.
Gothóni on kantaesittänyt pianistina ja kapellimestarina yli tusinan pianokonserttoa, ja hänen monipuolinen taiteellinen työnsä ulottuu kamarimusiikista oopperaan ja säveltämiseen. Hän toimi English Chamber Orchestran ylikapellimestarina vuosina 2001–2010 ja on tehnyt merkittävää työtä myös kansainvälisen musiikkikoulutuksen ja kulttuuriyhteistyön edistäjänä. Suomessa hän vaikutti 1980-luvulla Savonlinnan oopperajuhlien taiteellisena johtajana niiden kehittymiseen nykyiseen muotoonsa.
Gothóni on toiminut kamarimusiikin professorina useissa eurooppalaisissa yliopistoissa, pitänyt mestarikursseja ympäri maailmaa ja ollut perustamassa kansainvälisiä musiikkifestivaaleja ja koulutushankkeita. Vuonna 2025 hän käynnisti Shanghain kansainvälisen muusikkokilpailun, jonka puheenjohtajana hän myös toimi.
Pitkän uransa aikana Gothóni on saanut lukuisia merkittäviä tunnustuksia, kuten Pro Finlandia -mitalin, amerikkalaisen Gilmore Artist Award -palkinnon ja Schubert-mitalin. Vuonna 2012 Espanjan kuningatar Sofia palkitsi hänet hänen taiteellisesta ja pedagogisesta työstään. Vuonna 2019 hänelle myönnettiin kunniatohtorin arvo Viron taideakatemiassa.
Ralf Gothóni tunnetaan poikkeuksellisen laaja-alaisena muusikkona, jonka työssä yhdistyvät taiteellinen uteliaisuus, syvällinen musiikillinen näkemys ja halu uudistaa musiikin tekemisen ja kokemisen tapoja.
RALF GOTHONI 80
To 26.11.2026 klo 19 Laurentius-sali
Ralf Gothoni, kapellimestari ja piano
Lohjan kaupunginorkesteri
L.v. Beethoven: Kvintetto pianolle ja puhaltajille op.16 Es-duuri
Alfred Schnittke: pianokonsertto (1979)
W.A. Mozart: Sinfonia nro 34
NetTicket: 23 € / 28 €, ovelta 32 €
Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 45 m.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Siiri NiittymaaLohjan kaupunki/Lohjan kaupunginorkesteriPuh:+358406420612siiri.niittymaa@lohja.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään Lohjalla 16.–22.11.202610.11.2026 13:13:57 EET | Tiedote
Lohjalla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa 16.–22.11.2026. Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Vuoden 2026 teema on ”jokainen lapsi on arvokas”. Teema muistuttaa, että jokaisen lapsen tulee tuntea olevansa tärkeä ja arvokas.
FRIGG Lohjalla30.10.2026 13:07:39 EET | Tiedote
FRIGG ja Lohjan kaupunginorkesteri esiintyvät yhdessä Laurentius-salissa Lohjalla perjantaina 6.11.2026 klo 19. Suomen kansainvälisesti menestynein nykykansanmusiikkiyhtye FRIGG yhdistää pohjoismaista pelimanniperinnettä ja amerikkalaista bluegrassia ainutlaatuisessa ”Nordgrass”-soundissaan. Kapellimestarina toimii Janne Nisonen. Liput NetTicketistä. Konsertin kesto noin 1 h 30 min.
Vähävaraisten ja yksinäisten jouluruokailu järjestetään 20.11.202627.10.2026 16:29:41 EET | Tiedote
Lohjan kaupunki järjestää toista kertaa vähävaraisten ja yksinäisten jouluruokailun perjantaina 20.11.2026 Lohjan Yhteislyseon lukiolla klo 16.30-18.00. Ruokailuun mahtuu 200 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Mäntynummen sivistyspalveluiden palveluverkon tilaisuudet loka-marraskuussa 202620.10.2026 10:30:43 EEST | Tiedote
Mäntynummen asukasilta 21.10.2026 Asukastilaisuudessa pääset tutustumaan suunnitelmiin, esittämään ajatuksiasi ja vaikuttamaan oman alueesi tulevaisuuteen. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja osallistumaan! Mäntynummen asukastilaisuus järjestetään Perttilän koululla (Hakulintie 30) keskiviikkona 21.10.2026 klo 18.00–20.00. Asukasalueiden osallistamiskierrokselle on avattu Howspace-yhteistyöalusta, jonne muutosesityksiä voi kommentoida ennen asukasiltaa. Linkki Mäntynummen sivulle: https://palveluverkko-2026.in.howspace.com/mantynummi-taustatiedot ja https://palveluverkko-2026.in.howspace.com/mantynummen-muutokset-kommentoitavaksi. Muutoehdotuksia voi kommentoida myös vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropol.com/s/asukaskysely-mantynummi. Vaihtoehtoisesti kommentit voi välittää halutessaan sähköpostitse palveluverkko@lohja.fi. Alueiden asukkaita osallistetaan ja kuullaan laajasti koko valmisteluprosessin ajan ennen lopullisen esityksen viemistä päätöksentekoon. Valmistelussa
Jaa hyvä esteettömyysteko – äänestys käynnissä 30.10.2026 asti15.10.2026 09:37:48 EEST | Tiedote
On jälleen aika edistää esteettömyyttä nostamalla esiin toimijoita, jotka ovat tiloissa tai palveluissa huomioineet esteettömyysasiat. Tavoitteena on herättää ihmiset huomaamaan esteettömyyden edut kaikkien lohjalaisten näkökulmasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme