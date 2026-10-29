1800-luvun joulunviettoa Museo Milavidassa
12.11.2026 10:19:31 EET | Museo Milavida | Tiedote
Museo Milavida puetaan jälleen jouluiseen asuun ja Nottbeckit – Tampereen kosmopoliitit -näyttelyä täydennetään 1800-luvun herrasväen joulunviettoon liittyvillä esineillä ja tarinoilla. Palatsin joulu tarjoaa joulun tunnelmaa näyttelyn, teemaopastusten ja monipuolisen oheisohjelman muodossa 17.11.2026-10.1. 2027 välillä.
Palatsin joulu -näyttelyssä ja opastetuilla kierroksilla tutustutaan 1800-luvun jouluruokiin, joulukoristeisiin, lahjoihin ja joulupyhien viettoon. Miltä joulu maistui, miten varakkaiden perheiden kodit koristeltiin joulua varten? Miten joulunpyhinä vietettiin aikaa? Millaisia lahjoja esimerkiksi von Nottbeckit ovat saattaneet antaa toisilleen? Luvassa on ihanaa joulun tunnelmaa!
Joulukuusipuisto valaisee talvi-iltoja
Talvista tunnelmaa voi aistia myös palatsin piha-alueella, sillä Tallipihan ja Milavidan välinen puistotie saa jäälleen nostalgisen kausivalaistuksen. Joulukuusipuistossa voi tavata metsän asukkaita: karhut, peura, kettu, jänis ja linnut ovat saapuneet viettämään metsän eläinten joulua. Joulukuusipuisto on syntynyt yhteistyössä Tampereen Valoviikkojen kanssa ja on osa Valoviikkojen ohjelmaa. Joulukuusipuisto valaisee talvi-iltoja 14.2. saakka.
Joulun ohjelmaa palatsissa
Palatsin jouluun kuuluu myös runsas ohjelma, joka tarjoaa elämyksiä joulun odotukseen. Milavidassa kuullaan marras- ja joulukuussa monipuolista musiikkia jazzista keskiaikaisiin joululauluihin. Ohjelmassa ovat muun muassa Pispala Jazz x Milavida, Marko Ahon ja Pascal Schwerenin jouluinen jazzkonsertti sekä Campanella Ensemblen joulukonsertti.
Joulutunnelmaan pääsee virittäytymään myös itse tekemällä. Nostalgiaa ja kimallusta -joulukoristepajoissa askarrellaan lauantaisin perinteisiä paperikoristeita, kuten tötteröitä herkuille ja silkkipaperikukkia joulukuuseen. Lisäksi Elävien kuvien Milavida -sarjassa nautitaan jouluisista elokuvista.
Joulun lähestyessä Milavidassa järjestetään myös joulumyyjäiset sunnuntaina 20.12., ja joulunalusviikolla päästään laulamaan yhdessä Duo Ajattoman kanssa maanantaina 21.12.
Milavidan museokaupasta löytyvät tyylikkäät ja uniikit joululahjat. Kahvila Milavida tarjoilee herkullisia joululeivonnaisia ja kuumia juomia tunnelmallisissa saleissaan. Tule tekemään jouluisia löytöjä, herkuttelemaan ja nauttimaan palatsin ainutlaatuisesta tunnelmasta!
Palatsin joulu on avoinna:
17.11.2026–10.1.2027 ti–su klo 11–18, ma 21.12. klo 11–18
Suljettu 6.12. ja 23.–25.12.2026 sekä 1.1.2027
Museo suljetaan klo 16 5.12. ja 31.12.2026
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Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Intendentti Mari Lind
040 801 6547
mari.lind@tampere.fi
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Tietoja julkaisijasta
Museo Milavida on omaleimainen museokohde Tampereella. Päänäyttely perehdyttää kävijän Tampereen kosmopoliittien, Nottbeckien elämään. Museo Milavidassa on aina esillä myös vaihtuva muotia ja muotoilua esittelevä teemanäyttely. Museo Milavida kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös museokeskus Vapriikki ja Amurin museokortteli.
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