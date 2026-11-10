Hermanninrannan uuden koulun rakentaminen alkaa
12.11.2026 10:47:18 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Rakennukseen tulee Hermannin peruskoulu, päiväkoti sekä nuorisotiloja. Tilat on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2029. Rakentamisesta vastaa YIT.
Uusi rakennus rakennetaan Hermanninrannan uudelle alueelle osoitteeseen Vanha Talvitie 24. Rakennus toteutetaan pääosin puurunkoisena, ja puuta käytetään laajasti myös sisäpinnoissa.
Rakennus toteutetaan vuokrahankkeena, eli rakentamisesta vastaa YIT ja sen omistaa Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt. Helsingin kaupunki toimii tiloissa vuokralla. Rakennuksen arkkitehtisuunnittelijana on toiminut Verstas Arkkitehdit.
Rakentaminen alkoi maarakennustöillä
Maarakennustyöt tontilla alkoivat lokakuun alussa ja varsinainen rakentaminen käynnistyy loppuvuoden aikana. Tontti on aidattu ja työmaaliikenne kulkee Vanhan Talvitien kautta.
5 500 asukkaan uusi asuinalue
Hermanninrantaan rakentuu 2020–30-luvuilla noin 5 500 asukkaan uusi asuinalue.
Uuteen rakennukseen tulee tilat peruskoululle (700 oppilasta), päiväkodille (224 lasta) ja nuorisopalveluille. Kouluun tulee luokat 1–9.
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Yhteyshenkilöt
Mari Koskinenprojektinjohtaja
Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennukset ja yleiset alueet
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