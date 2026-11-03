Kulosaaren metrosilta peruskorjataan – valmistelevat työt alkavat marraskuussa
12.11.2026 10:28:04 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy korjaa Kulosaaren metrosillan vuosina 2026–2028. Metrosillan vieressä aloitetaan valmistelevat työt marraskuussa. Varsinaiset sillan korjaustyöt tehdään samaan aikaan, kun Junatien metrosilta Kalasataman ja Sörnäisten välillä uusitaan vuonna 2027.
Kulosaaren metrosilta Kalasataman ja Kulosaaren välillä peruskorjataan ja sen tuennat uusitaan. Valmistelevat työt aloitetaan marraskuun puolivälin jälkeen. Metrosillan viereen rakennetaan väliaikainen työsilta, jota käytetään korjaustöiden aikana.
Metrosillan korjaustyö aloitetaan toukokuussa 2027, kun Junatien metrosillan uusimisen vaatima metroliikenteen katko alkaa. Siihen saakka metro liikennöi normaalisti Kulosaaren metrosillalla.
Korjaustyöt eivät aiheuta merkittäviä liikennejärjestelyjä
Kulosaaren metrosillan korjaus ei aiheuta merkittäviä poikkeusjärjestelyjä jalankulku- ja pyöräilyreitteihin eikä auto- ja veneliikenteeseen. Työsiltaan tulee aukko, jonka kautta veneilijät pääsevät työsillan läpi.
Silta on nykyisellään tuettu viereiseen Kulosaaren katusiltaan. Metrosillan tuentaa muutetaan, jotta metroliikennettä voidaan jatkaa Kulosaaren katusillan uusimisen käynnistyessä vuonna 2028. Metrosillalle rakennetaan uudet mereen porapaalutettavat tuennat. Työstä aiheutuu ajoittain melua ja tärinää lähiympäristöön. Paalutusajankohdat tiedotetaan erikseen meluluvassa esitetylle alueelle.
Varsinaisten siltatöiden aikana vuonna 2027 metrosillalla korjataan muun muassa vesieristys ja päällys- ja pintarakenteet.
Kulosaaren metrosilta on vuonna 1973 valmistunut 420 metriä pitkä vesistösilta. Silta on ollut metroliikenteen käytössä vuodesta 1982.
Metrosillan korjaustyöt toteuttaa Kreate Oy.
Metrokatkon aikana kunnostetaan metroasemia ja useita siltoja
Metro ei liikennöi Herttoniemen ja Hakaniemen asemien välillä 3.5. - 8.12.2027. Metroliikenteen katkon aikana Kaupunkiliikenne uusii Kalasataman ja Sörnäisten välillä sijaitsevan Junatien metrosillan. Sillan uusimisen valmistelevat työt alkoivat keväällä 2026.
Kaupunkiliikenne hyödyntää Junatien metrosillan uusimisen vaatimaa metroliikenteen katkoa myös muun metroinfran kunnostamiseen. Metrokatkon aikana korjataan Kulosaaren metrosilta, Kulosaaren jalankulkutunneli, Kulosaaren aseman pohjoinen metrosilta ja Tupasaarentien metrosilta sekä uusitaan Naurissalmen metrosilta. Lisäksi Kaupunkiliikenne kunnostaa Sörnäisten ja Kulosaaren metroasemia.
Yhteyshenkilöt
Antti NousiainenKaupunkiliikenne Oy, omaisuudenhallintayksikön johtajaPuh:040 579 6074antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
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