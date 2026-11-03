Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Kulosaaren metrosilta peruskorjataan – valmistelevat työt alkavat marraskuussa

12.11.2026 10:28:04 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

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Kaupunkiliikenne Oy korjaa Kulosaaren metrosillan vuosina 2026–2028. Metrosillan vieressä aloitetaan valmistelevat työt marraskuussa. Varsinaiset sillan korjaustyöt tehdään samaan aikaan, kun Junatien metrosilta Kalasataman ja Sörnäisten välillä uusitaan vuonna 2027. 

Metrojuna Kulosaaren metrosillalla.
Kulosaaren metrosilta. Kaupunkiliikenne Oy/Aarni Salomaa

Kulosaaren metrosilta Kalasataman ja Kulosaaren välillä peruskorjataan ja sen tuennat uusitaan. Valmistelevat työt aloitetaan marraskuun puolivälin jälkeen. Metrosillan viereen rakennetaan väliaikainen työsilta, jota käytetään korjaustöiden aikana.

Metrosillan korjaustyö aloitetaan toukokuussa 2027, kun Junatien metrosillan uusimisen vaatima metroliikenteen katko alkaa. Siihen saakka metro liikennöi normaalisti Kulosaaren metrosillalla.

Korjaustyöt eivät aiheuta merkittäviä liikennejärjestelyjä

Kulosaaren metrosillan korjaus ei aiheuta merkittäviä poikkeusjärjestelyjä jalankulku- ja pyöräilyreitteihin eikä auto- ja veneliikenteeseen. Työsiltaan tulee aukko, jonka kautta veneilijät pääsevät työsillan läpi.

Silta on nykyisellään tuettu viereiseen Kulosaaren katusiltaan. Metrosillan tuentaa muutetaan, jotta metroliikennettä voidaan jatkaa Kulosaaren katusillan uusimisen käynnistyessä vuonna 2028. Metrosillalle rakennetaan uudet mereen porapaalutettavat tuennat. Työstä aiheutuu ajoittain melua ja tärinää lähiympäristöön. Paalutusajankohdat tiedotetaan erikseen meluluvassa esitetylle alueelle.

Varsinaisten siltatöiden aikana vuonna 2027 metrosillalla korjataan muun muassa vesieristys ja päällys- ja pintarakenteet.  

Kulosaaren metrosilta on vuonna 1973 valmistunut 420 metriä pitkä vesistösilta. Silta on ollut metroliikenteen käytössä vuodesta 1982.  

Metrosillan korjaustyöt toteuttaa Kreate Oy.

Metrokatkon aikana kunnostetaan metroasemia ja useita siltoja 

Metro ei liikennöi Herttoniemen ja Hakaniemen asemien välillä 3.5. - 8.12.2027. Metroliikenteen katkon aikana Kaupunkiliikenne uusii Kalasataman ja Sörnäisten välillä sijaitsevan Junatien metrosillan. Sillan uusimisen valmistelevat työt alkoivat keväällä 2026.

Kaupunkiliikenne hyödyntää Junatien metrosillan uusimisen vaatimaa metroliikenteen katkoa myös muun metroinfran kunnostamiseen. Metrokatkon aikana korjataan Kulosaaren metrosilta, Kulosaaren jalankulkutunneli, Kulosaaren aseman pohjoinen metrosilta ja Tupasaarentien metrosilta sekä uusitaan Naurissalmen metrosilta. Lisäksi Kaupunkiliikenne kunnostaa Sörnäisten ja Kulosaaren metroasemia.

Yhteyshenkilöt

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Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

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