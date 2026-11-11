Vihreiden Elo: Jokainen turkistarhauksen jatkamiseen maksettu euro on liikaa
12.11.2026 10:27:40 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n mukaan Ruokavirasto on laskenut turkistarhoille lintuinfluenssan vuoksi maksetut korvaukset väärin perustein, ja osa tarhoista on saanut liikaa korvauksia. Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan virhe ei muuta perusasetelmaa: oikein tai väärin laskettuna valtion rahat kuluvat moraalisesti kestämättömän elinkeinon jatkamiseen, kun ne pitäisi käyttää alan hallittuun alasajoon.
Kesän 2023 lintuinfluenssaepidemian vuoksi tarhoille on maksettu noin 40 miljoonaa euroa korvauksia lopetetuista eläimistä. VTV:n mukaan korvaukset on laskettu turkisnahkojen kymmenen vuoden keskihinnoista, vaikka eläintautilaki edellyttää eläimen arvoa juuri ennen epidemiaa. Huomautus ei oikeuta perimään rahoja takaisin. Elo on kysynyt jo vuosina 2024 ja 2025 maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahilta, voisiko alan ajaa hallitusti alas. Ministerin vastausten mukaan hallitus ei tavoittele turkistuotannon alasajoa, eikä alalta luopumiseen ole tukia.
— Jokainen turkistarhauksen jatkamiseen maksettu euro on liikaa. Hallituksella rahaa tuntuu riittävän alan tekohengitykseen, eikä se ole valmis tukemaan edes vapaaehtoista luopumista. Sen sijaan hallitus on hakenut EU:lta jopa poikkeuslupaa minkkitarhauksen jatkamiseksi pandemiariskistä huolimatta. Keskipitkällä aikavälillä luopumistuki tulisi halvemmaksi kuin ikuinen tukien ja korvausten maksaminen hiipuvalle ja eettisesti kestämättömälle alalle, sanoo Elo.
Animalian laskelman mukaan turkisala on aiheuttanut Suomelle 2020-luvulla noin 100 miljoonan euron kulut eli keskimäärin noin 14 miljoonaa euroa vuodessa. Summaan sisältyvät muun muassa koronatuet, lomituskorvaukset, valtion lainantakaustappiot ja lintuinfluenssakorvaukset. Vihreät kieltäisi turkistarhauksen ja maksaisi tarhaajille luopumistukea, joka on sitä suurempi, mitä nopeammin tuotanto lopetetaan.
— Kyse ei ole vain laskuvirheestä vaan arvovalinnasta. Turkistarhaus on räikeässä ristiriidassa eläinten hyvinvoinnin kanssa, eikä sitä pidä ylläpitää veronmaksajien rahoilla. Mitä pidempään hallitus lykkää alasajoa, sitä kalliimmaksi se tulee sekä eläimille että veronmaksajille, toteaa Elo.
Yhteyshenkilöt
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
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