SDP:n Joona Räsänen: Miten tässä näin kävi, että kokoomus ja perussuomalaiset ensin esittävät Eduskunnan joululahjarahoista säästämistä ja nyt sitten vastustavat omaa esitystään?
12.11.2026 10:33:50 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Sekä kokoomus että perussuomalaiset esittivät omissa säästölistoissaan eduskunnan joululahjarahojen poistoa, mutta Ylen haastattelussa kansanedustajat Timo Heinonen (kok.) ja Jani Mäkelä (ps) vastustavat omien puolueidensa esitystä. Huomionarvoista on, että perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä oli itse paikalla esittelemässä puolueensa säästöehdotuksia ja nyt siis niitä vastustaa.
-Muste ei ole kunnolla edes ehtinyt kuivua kokoomuksen ja perussuomalaisten säästölistoissa, kun he alkoivat jo vastustaa omia esityksiään. Onkohan puolueiden ohjelmat valmistelu niin pienessä tilataksissa, että ovat tyystin unohtaneet kertoa esityksistä omilleen, kummastelee Joona Räsänen (sd).
-Kun hallitus on viimeisellä budjetillaan heikentämässä julkista taloutta, niin luulisi, että nyt olisi oikea aika tehdä nämä säästöt jo ensi vuodeksi. SDP tulee tarjoamaan kokoomukselle ja perussuomalaisille mahdollisuuden olla omien esitystensä takana ja esittää eduskunnan joululahjarahoista säästämistä jo ensi vuoden budjetista. Vai olivatkohan nämä säästöehdotukset vain niitä kuuluisia vaalipuheita? Tavallisilta suomalaisilta oikeistopuolueet ovat kyllä valmiita säästämään joka käänteessä, mutta omiin karkkirahoihin ei näemmä olla valmiita koskemaan, toteaa Räsänen.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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