Oodin kaksipäiväisten syntymäpäivien ohjelma julki – 7 500 kävijää hurmannut lastenjuhla järjestetään jälleen itsenäisyyspäivänä

Kaksipäiväinen juhla kutsuu rakkauden, kulttuurin ja yhdessäolon äärelle. Lauantain tapahtuma on suunnattu aikuisille ja sunnuntaina juhlitaan lasten ehdoilla. Kaikki ohjelma on maksutonta.

Kirjajuhlilla ravistellaan rakkauskäsityksiä

Oodin kirjajuhlien teemana on tänä vuonna rakkaus. Päivän aikana teemaa tarkastellaan monesta suunnasta: romanttisen rakkauden lisäksi esiin nousevat äitiys sekä rakkaus kieleen ja kirjallisuuteen.

Hillevi Kilpeläinen tuo Kino Reginan lavalle monologin kirjailija Helvi Hämäläisestä, ja Tuomas Palonen sekä Silvia Hosseini keskustelevat sanoista, sivistyksestä ja lemmestä.

Kirjajuhlilla tavataan myös esikoisromaaninsa julkaisseet Ronja Salmi ja Iisa Pajula ja kuullaan Veera Miljan sekä Rosanna Fellmanin runoutta. Margaret Atwood -lukupiirissä sukelletaan yhdessä Atwoodin tuotantoon.

Yksi illan kohokohdista on Oodin rakkausrunokilpailun voittajien julkistus. Kilpailun tuomareina toimivat näyttelijä Alma Pöysti ja runoilija Kasper Salonen, jotka lausuvat voittajarunot ääneen. Illan päättää retrosoultähti Bobby Orozan keikka Maijansalissa.

Lastenjuhlissa saa bailata ja kimaltaa

Oodin lastenjuhlat järjestetään itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta nyt toista kertaa. Ensimmäinen vuosi osoitti, että lasten ja perheiden omalle juhlalle on tilausta: kuuden tunnin aikana Oodissa vieraili noin 7 500 kävijää, ja talo täyttyi juhlivista lapsista ja perheistä. Nyt Oodissa tehdään lasten omasta juhlasta uutta helsinkiläistä itsenäisyyspäivän perinnettä.

"Oodi on alusta asti ollut kaikenikäisten kaupunkilaisten yhteinen paikka, ja siksi meille on tärkeää, että Oodin syntymäpäivää juhlitaan myös lasten kanssa. Viime vuoden kävijämäärä osoitti, että lasten ja perheiden omalle suurelle juhlalle on Helsingissä paikkansa”, Oodin johtaja Salla Tammi sanoo.

Lastenjuhlissa ei tarvitse vain seurata ohjelmaa, vaan ennen kaikkea saa tehdä itse. Oodin eri kerroksissa pääsee esimerkiksi pomppimaan temppuradalla, kuulemaan satuja, tekemään yhteistä musiikkivideota ja bailaamaan Onnin Orkesterin kanssa. Juhlatyylin voi viimeistellä letitys- ja ihomaalaustyöpajoissa tai rakentamalla oman kukkakoristeen kukkabuffetissa.

Oodin ulkopuolella on mahdollisuus tutustua neljään kirjastoautoon, sillä Kansalaistorille parkkeerataan Helsingin kirjastoautot Skidi ja Stoori, Espoon kirjastoauto Välkky sekä Vantaan kirjastoauto Mysse.

Kirjajuhlien ohjelma

Lastenjuhlien ohjelma