Lupa- ja valvontavirasto

Maakunnallisesti arvokkaan Lappeenrannan kauppahallin suojelu tulee ratkaista asemakaavalla

12.11.2026 16:50:46 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

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Lupa- ja valvontavirasto on tehnyt 12.11.2026 päätöksen, että se ei määrää Lappeenrannan kauppahallia suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Lappeenrannan kauppahalli sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle, jossa rakennuksen suojelu tulee ensisijaisesti ratkaista asemakaavoituksella.

Lappeenrannan muuttuva kaupunkikuva ry toimitti Lupa- ja valvontavirastolle helmikuussa 2026 Lappeenrannan kauppahallia ja torialuetta koskevan suojeluesityksen. Suojelua perusteltiin muun muassa rakennuksen rakennushistoriallisilla ja ympäristöllisillä arvoilla. Asiassa on kuultu rakennuksen ja kiinteistöjen omistajia eli Lappeenrannan Toimitilat Oy:tä ja Lappeenrannan kaupunkia sekä naapureita. Lisäksi asiasta lausuivat Museovirasto, Etelä-Karjalan museo ja Etelä-Karjalan liitto.

Lappeenrannan kauppahalli ja kauppatori valmistuivat niin kutsutulle Oksasen kentälle vuonna 1956. Kauppahallin suunnitteli kaupunginarkkitehti Reino Ahjopaltio. 

Asemakaava ensisijainen suojelukeino

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) mukaan rakennusperinnön suojeleminen asemakaava-alueella toteutetaan ensisijaisesti kaavoituksella alueidenkäyttölain (132/1999) nojalla. Asemakaava-alueella sijaitseva kohde on kuitenkin mahdollista suojella rakennusperintölain nojalla, mikäli kohteella on valtakunnallista merkitystä, kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla tai kohteen suojeluun rakennusperintölain nojalla on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.  

Museovirasto on lausunnossaan todennut, että Lappeenrannan kauppahalli ja kauppatori ovat rakennusperintölaissa tarkoitetulla tavalla maakunnallisesti merkittäviä. Etelä-Karjalassa ei ole toista vastaavaa perinteisen kaupankäynnin kokonaisuutta. Rakentamisajankohtansa arkkitehtuuriset piirteet hyvin säilyttänyt kokonaisuus edusta uudistuneessa kaupunkirakenteessa paikkakunnan pitkää markkina- ja toriperinnettä jatkavaa alkuperäiskäyttöä. Museoviraston näkemyksen mukaan kauppahallin ja kauppatorin muodostama, alkuperäisluonteisena säilynyt kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus tulee sen arvojen vuoksi säilyttää. 

"Lappeenrannan kauppahallin sisätiloissa on säilytettäviä arvoja, mutta ne eivät edellytä suojelua rakennusperintölain nojalla, sillä ne voidaan turvata asemakaavoituksen keinoin. Kokonaisuudella ei ole valtakunnallista merkitystä eikä kohteen asemakaavoitus ole viivästynyt, joten rakennusperintölain mukaiset suojelun edellytykset eivät esityksen kohteen osalta täyty", toteaa arkkitehti Tuija Mustonen Lupa- ja valvontaviraston alueidenkäytön yksiköstä.  

Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että Lappeenrannan kauppahallin ja torialueen suojelu tulee ratkaista asemakaavalla alueidenkäyttölaissa asemakaavalle asetetut sisältövaatimukset huomioon ottaen. Rakennuksella on todettu olevan maakunnallista merkitystä, ja sen säilyttämiseen tulee pyrkiä. Lupa- ja valvontavirasto on valittanut Lappeenrannan kauppatoria koskevasta asemakaavapäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.  

Päätös suojeluasiassa ei ole lainvoimainen. 

Avainsanat

lupa- ja valvontavirastoympäristörakennussuojelualueidenkäyttö

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Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

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