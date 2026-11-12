Keskusta: Ei hakkuiden rajoittamiselle, luonnonarvoille omat markkinat
12.11.2026 10:55:47 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Suomen Keskusta julkaisi tänään uuden metsälinjauksensa Vihreää vaurautta koko Suomeen. Linjauksen valmistelusta vastasi työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi europarlamentaarikko Elsi Katainen.
Metsälinjauksessa vaaditaan, että metsien käyttöä ei rajata poliittisilla päätöksillä. Keskusta vaatii toimia metsien kasvun vauhdittamiseen sekä metsätalouden jalostusarvon nostoa samalla, kun luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan.
- Metsät ovat olleet hyvinvoinnin perusta suomalaisille vuosisatojen ajan. Niiden aktiivinen hoito ja kestävä käyttö tuovat hyvinvointia tulevaisuudessakin, toteaa Katainen.
Keskusta korostaa, että metsänomistajan omaisuudensuoja, päätösvalta ja oikeudenmukaiset korvaukset ovat kestävän metsäpolitiikan perusta. Uusia metsien käyttöä rajoittavia velvoitteita ei pidä asettaa ilman täysimääräisiä ja ennakoitavia korvauksia.
Myös infrastruktuurihankkeissa, kuten sähkönsiirtolinjojen rakentamisessa, maanomistajien asema ja oikeudet on turvattava. Keskusta ei hyväksy metsämaan kiinteistöveroa, eikä puun energiakäyttöä tule verottaa fossiilisen energian tavoin.
Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen tarvitsee uusia kannustimia. Keskusta haluaa vauhdittaa luonnonarvomarkkinoita, joilta metsänomistaja voi saada korvausta luonnon hyväksi tekemästään työstä. Myös vapaaehtoinen suojelu on Keskustan metsäpolitiikan lähtökohta.
Keskusta katsoo, että puupohjaisilla innovaatioilla voidaan korvata öljypohjaisia kemikaaleja, muoveja ja tekstiilejä. Keskusta haluaa edistää puurakentamista ja esittää, että julkinen rakentaminen toteutettaisiin ensisijaisesti kotimaisesta puusta.
- Hyviä esimerkkejä julkisista puurakennuksista löytyy ympäri Suomen ja tätä kehitystä pitää vahvistaa. Puu on erinomainen uusiutuva rakennusmateriaali, toteaa Katainen.
Keskusta haluaa Suomesta aktiivisen ja arvostetun vaikuttajan EU:n metsäpolitiikassa.
Uutta metsiin kohdistuvaa EU-sääntelyä ei tule lisätä ennen kuin nykyisen lainsäädännön toimeenpano on valmis ja sen vaikutukset on asianmukaisesti arvioitu. Metsäpolitiikan tulee säilyä ensisijaisesti kansallisessa päätösvallassa, jotta Suomen erityiset metsäolosuhteet voidaan ottaa huomioon.
Suomen pitää myös vaikuttaa siihen, että EU:hun syntyy kysyntää fossiilisia raaka-aineita korvaaville puupohjaisille tuotteille.
Yhteyshenkilöt
Elsi KatainenMEPPuh:+358 50 512 2362elsi.katainen@europarl.europa.eu
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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