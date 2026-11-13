Kutsu medialle: SDP:n puoluevaltuuston syyskokous 2026 Kuopiossa
13.11.2026 13:00:54 EET | SDP | Kutsu
Hyvä median edustaja,
SDP:n puoluevaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestetään 21.-22.11.2026 Kuopiossa Sokos Hotel Puijonsarvessa (Minna Canthin katu 16, Kuopio).
Lämpimästi tervetuloa seuraamaan kokouksen avauspuheita sekä osallistumaan medialle suunnattuihin tiedotus- ja taustoitustilaisuuksiin ja kaupungin vastaanotolle.
Kokouksen aikataulu
Lauantai 21.11.
klo 12–13 Median ilmoittautuminen
klo 13–14 Lounas
klo 14 Kokous alkaa. Media on tervetullut kuuntelemaan puoluevaltuuston puheenjohtaja Emilia Kangaskolkan ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin puheet.
klo 15–15.30 Tiedotustilaisuus
klo 17.30–18.30 Taustatilaisuus median edustajille
klo 19–21 Kaupungin vastaanotto Kuopion kaupungintalolla
Sunnuntai 22.11.
klo 9.30 Tiedotustilaisuus
klo 12 Lounas
Yhteyshenkilöt
Laura PaatelainenViestintäpäällikköPuh:0504008769laura.paatelainen@sdp.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
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