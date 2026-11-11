Espoon sähkönkulutus kasvaa nopeasti – uusi Hepokorpi-Finnoo voimajohto rakenteilla
13.11.2026 08:30:00 EET | Caruna Networks Oy | Tiedote
Espoon kasvava sähkönkulutus vaatii lisää kapasiteettia sähköverkkoon. Caruna on aloittanut uuden voimajohdon rakennustyöt Espoossa. Uusi voimajohto varmistaa alueen kapasiteetin sekä tukee Espoon kasvua, sähköistymistä ja uusia investointeja. Kyseessä on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä sähköverkkoinvestoinneista 2020-luvulla.
Hanke työllistää kymmeniä suomalaisia suunnittelu-, rakennus- ja sähköalan toimijoita. Välillisesti hankkeen vaikutukset ulottuvat laajalle: kun sähköverkon kapasiteetti ja toimitusvarmuus paranevat, alueelle voidaan toteuttaa uusia asunto-, palvelu- ja yrityshankkeita.
Uusi yhteys vahvistaa Espoon sähkönjakelua pitkälle tulevaisuuteen ja poistaa yhden keskeisistä pullonkauloista: ilman sähköverkon vahvistamista Espoon kasvu ja sähköistyminen voivat hidastua. Uuden yhteyden ja Finnoon sähköaseman avulla Espoon verkon kapasiteettia voidaan kasvattaa merkittävästi tulevien vuosien tarpeisiin.
Espoon verkkokapasiteetti on nykyisin täydessä kuormassa
Sähkönkäyttö kasvaa nopeasti muun muassa liikenteen sähköistymisen, asuntorakentamisen, lämmityksen sähköistymisen ja uusien teollisten ratkaisujen vuoksi. Myös siirtyminen fossiilisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta sähkökattilaan Suomenojalla on lisännyt sähköverkon kuormitusta. Luotettava sähköverkko on välttämätön asukkaiden arjelle, yrityksille ja kaupungin kasvulle.
– Investoinnit Espoon energiajärjestelmään tukevat lämmityksen ja liikenteen sähköistymistä, varmistavat toimitusvarmuutta ja lisäävät kapasiteettia tilanteessa, jossa kulutus kasvaa voimakkaasti. Espoon sähköverkon kapasiteetti pitää kaksinkertaistaa nykyisestä 500 megawatista 1 000 megawattiin 2030-luvun alkuun mennessä, sanoo Carunan verkkojohtaja Kalle Liuhala.
Caruna käynnisti hankkeen suunnittelun ja luvituksen viisi vuotta sitten. Uusi kaapeliyhteys rakentuu kantaverkkoyhtiö Fingridin Hepokorven sähköasemalta Carunan Finnoon sähköasemalle. Reitille tarkasteltiin useita eri vaihtoehtoja yhteistyössä kaupungin kanssa, ja lopulliseksi reitiksi valikoitui luontoarvoja vähiten kuormittava vaikkakin reitti kulkee osittain Espoon keskuspuiston läpi.
Sähköverkon kehittämisessä on tärkeää ennakoida tulevia tarpeita hyvissä ajoin.
– Ennakointi ja verkon vahvistaminen ovat keskeisiä tekijöitä talouskasvun, toimitus- ja huoltovarmuuden sekä puhtaan siirtymän kannalta. Ilman tätä hanketta Espoon sähköverkko ei pystyisi vastaamaan kasvavaan tehontarpeeseen riittävän ajoissa, mikä muodostaisi riskin sekä kaupungin kehitykselle että huoltovarmuudelle, sanoo Liuhala.
Hepokorpi–Finnoo-yhteys ja Finnoon sähköasema valmistuvat tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.
Lyhyesti
- Carunan Finnoon sähköaseman ja kantaverkkoyhtiö Fingridin Hepokorven sähköaseman välille rakennetaan uudet suurjännitteiset maakaapeliyhteydet.
- Espoon suurjänniteyhteyksiä järjestellään uudelleen.
- Finnoon sähköasema nykyaikaistetaan modernisoimalla kytkinlaitos.
- Sähköverkon hallintaa parannetaan teknisillä ratkaisuilla, jotka tukevat sähkönjakelun käyttövarmuutta ja verkon ohjattavuutta.
Hankkeen toteutus ja aikataulu
- Kesän 2026 ja talven 2027 aikana rakennetaan kaapelireittiä, joka käsittää kaapeliojan, kaapelin suojaputket, täyttö- ja muut suojausrakenteet sekä lopulliset tai väliaikaiset pinta- ja viimeistelytyöt.
- Reittirakentamisen edistyttyä alkaa keväällä 2027 myös sähköurakka, jossa asennetaan kaapelit valmiisiin putkiin ja tehdään jatkostyöt.
- Kaapelireitti rakentuu pitkälti valmiiksi vuoden 2027 aikana, ja sähköurakka valmistuu kesällä 2028.
Yhteyshenkilöt
Caruna
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Caruna lyhyesti
Caruna on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Turvaamme luotettavan sähkönjakelun asiakkaille – myös sähkönkulutuksen kasvaessa ja siirtyessämme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan.
Investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme voivat käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä toimia sähkön pientuottajina. Tuomme sähkön 746 000 asiakkaallemme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Koillismaalla vastaten 20 % Suomen sähkönjakelusta.
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