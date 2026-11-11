Espoon sähkönkulutus kasvaa nopeasti – uusi Hepokorpi-Finnoo voimajohto rakenteilla

Hanke työllistää kymmeniä suomalaisia suunnittelu-, rakennus- ja sähköalan toimijoita. Välillisesti hankkeen vaikutukset ulottuvat laajalle: kun sähköverkon kapasiteetti ja toimitusvarmuus paranevat, alueelle voidaan toteuttaa uusia asunto-, palvelu- ja yrityshankkeita.

Uusi yhteys vahvistaa Espoon sähkönjakelua pitkälle tulevaisuuteen ja poistaa yhden keskeisistä pullonkauloista: ilman sähköverkon vahvistamista Espoon kasvu ja sähköistyminen voivat hidastua. Uuden yhteyden ja Finnoon sähköaseman avulla Espoon verkon kapasiteettia voidaan kasvattaa merkittävästi tulevien vuosien tarpeisiin.

Espoon verkkokapasiteetti on nykyisin täydessä kuormassa

Sähkönkäyttö kasvaa nopeasti muun muassa liikenteen sähköistymisen, asuntorakentamisen, lämmityksen sähköistymisen ja uusien teollisten ratkaisujen vuoksi. Myös siirtyminen fossiilisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta sähkökattilaan Suomenojalla on lisännyt sähköverkon kuormitusta. Luotettava sähköverkko on välttämätön asukkaiden arjelle, yrityksille ja kaupungin kasvulle.

– Investoinnit Espoon energiajärjestelmään tukevat lämmityksen ja liikenteen sähköistymistä, varmistavat toimitusvarmuutta ja lisäävät kapasiteettia tilanteessa, jossa kulutus kasvaa voimakkaasti. Espoon sähköverkon kapasiteetti pitää kaksinkertaistaa nykyisestä 500 megawatista 1 000 megawattiin 2030-luvun alkuun mennessä, sanoo Carunan verkkojohtaja Kalle Liuhala.

Caruna käynnisti hankkeen suunnittelun ja luvituksen viisi vuotta sitten. Uusi kaapeliyhteys rakentuu kantaverkkoyhtiö Fingridin Hepokorven sähköasemalta Carunan Finnoon sähköasemalle. Reitille tarkasteltiin useita eri vaihtoehtoja yhteistyössä kaupungin kanssa, ja lopulliseksi reitiksi valikoitui luontoarvoja vähiten kuormittava vaikkakin reitti kulkee osittain Espoon keskuspuiston läpi.

Sähköverkon kehittämisessä on tärkeää ennakoida tulevia tarpeita hyvissä ajoin.

– Ennakointi ja verkon vahvistaminen ovat keskeisiä tekijöitä talouskasvun, toimitus- ja huoltovarmuuden sekä puhtaan siirtymän kannalta. Ilman tätä hanketta Espoon sähköverkko ei pystyisi vastaamaan kasvavaan tehontarpeeseen riittävän ajoissa, mikä muodostaisi riskin sekä kaupungin kehitykselle että huoltovarmuudelle, sanoo Liuhala.

Hepokorpi–Finnoo-yhteys ja Finnoon sähköasema valmistuvat tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Lyhyesti

Carunan Finnoon sähköaseman ja kantaverkkoyhtiö Fingridin Hepokorven sähköaseman välille rakennetaan uudet suurjännitteiset maakaapeliyhteydet.

Espoon suurjänniteyhteyksiä järjestellään uudelleen.

Finnoon sähköasema nykyaikaistetaan modernisoimalla kytkinlaitos.

Sähköverkon hallintaa parannetaan teknisillä ratkaisuilla, jotka tukevat sähkönjakelun käyttövarmuutta ja verkon ohjattavuutta.

Hankkeen toteutus ja aikataulu