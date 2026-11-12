SDP:n Paula Werning: Ministeri Partanen, kuinka paljon enemmän köyhyyttä oikein odotitte?
12.11.2026 11:12:41 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Paula Werning (sd.) hämmästelee sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen (kok.) kommentteja THL:n tuoreesta selvityksestä. Ministeri totesi Iltalehdelle, että selvityksen tulokset olivat odotettua paremmat.
THL:n mukaan hallituksen päätökset lisäävät pienituloisten määrää 102 000 ihmisellä, joista 22 000 on lapsia. Lisäksi 87 000 ihmistä enemmän jää tilanteeseen, jossa tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen.
"Kyllä minä jouduin lukemaan ministerin kommentit kahteen kertaan. Jos tämä on ministerille odotettua parempi tulos, niin kuinka paljon enemmän köyhyyttä hän oikein odotti?" Werning kysyy.
Partanen perustelee hallituksen leikkauksia työnteon kannustavuudella ja muistuttaa talouden kasvun tuovan aikanaan uusia työpaikkoja.
"Hyvä ministeri, mistä työtön ottaa työpaikan, jota ei ole? Hallitus on vieläpä poistanut työttömyysturvan suojaosan, joka helpotti pienten työtulojen ansaitsemista. Miten tämä muka kannustaa työntekoon?" Werning pohtii.
Werningin mukaan ministerin vastauksista puuttuu ymmärrys siitä, mitä toimeentulon heikentyminen tarkoittaa ihmisten arjessa.
"Ministeri voi puhua tulevista työpaikoista ja ostovoiman paranemisesta, mutta niillä puheilla ei makseta tämän päivän vuokraa, osteta ruokaa eikä lääkkeitä," Werning toteaa.
"Eilen kysyin, kuinka pitkälle hallitus on valmis menemään tavallisten ihmisten toimeentulon heikentämisessä. Tänään kysyn ministeri Partaselta, kuinka paljon köyhyyttä hallitus pitää vielä hyväksyttävänä?" Werning päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Joona Räsänen: Miten tässä näin kävi, että kokoomus ja perussuomalaiset ensin esittävät Eduskunnan joululahjarahoista säästämistä ja nyt sitten vastustavat omaa esitystään?12.11.2026 10:33:50 EET | Tiedote
Sekä kokoomus että perussuomalaiset esittivät omissa säästölistoissaan eduskunnan joululahjarahojen poistoa, mutta Ylen haastattelussa kansanedustajat Timo Heinonen (kok.) ja Jani Mäkelä (ps) vastustavat omien puolueidensa esitystä. Huomionarvoista on, että perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä oli itse paikalla esittelemässä puolueensa säästöehdotuksia ja nyt siis niitä vastustaa.
SDP:n Marttila vaatii turkistarhausaloitteen välitöntä käsittelyä: Veronmaksajien miljoonia ei saa enää hassata12.11.2026 09:38:15 EET | Tiedote
Kansanedustaja Helena Marttila (sd.) vaatii maa- ja metsätalousvaliokuntaa laatimaan viipymättä mietinnön turkistarhauksen kieltämistä koskevasta kansalaisaloitteesta.
SDP:n Helena Marttila: Onko Suomi enää sitoutunut köyhyyden vähentämiseen?11.11.2026 14:49:12 EET | Tiedote
Suomen kehitys köyhyyden torjunnassa kulkee tällä hetkellä täysin päinvastaiseen suuntaan kuin mihin Suomi on Euroopan unionissa sitoutunut. Kansanedustaja ja suuren valiokunnan jäsen Helena Marttila (sd.) vaatii hallitukselta vastausta siihen, aikooko Suomi noudattaa EU:n köyhyyden vastaista strategiaa vai onko tavoitteista käytännössä luovuttu.
Hallintovaliokunnan sd-jäsenet: Rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkaminen on välttämätöntä11.11.2026 14:10:31 EET | Tiedote
Hallintovaliokunnan demarijäsenet Saku Nikkanen, Eveliina Heinäluoma, Paula Werning ja Juha Viitala pitävät rajaturvallisuuslain voimassaolon määräaikaista jatkamista välttämättömänä Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.
SDP:n Paula Werning: Orpon ja Purran hallitus ajaa yhä useampia suomalaisia köyhyyteen – tätäkö on vastuullinen talouspolitiikka?11.11.2026 09:42:41 EET | Tiedote
Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää THL:n tuoreita laskelmia karuna osoituksena Orpon–Purran hallituksen politiikan seurauksista. Hallituksen tekemät sosiaaliturva- ja veromuutokset lisäävät pienituloisten määrää 102 000 ihmisellä. Heistä 22 000 on lapsia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme