SDP:n Paula Werning: Ministeri Partanen, kuinka paljon enemmän köyhyyttä oikein odotitte?

THL:n mukaan hallituksen päätökset lisäävät pienituloisten määrää 102 000 ihmisellä, joista 22 000 on lapsia. Lisäksi 87 000 ihmistä enemmän jää tilanteeseen, jossa tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen.

"Kyllä minä jouduin lukemaan ministerin kommentit kahteen kertaan. Jos tämä on ministerille odotettua parempi tulos, niin kuinka paljon enemmän köyhyyttä hän oikein odotti?" Werning kysyy.

Partanen perustelee hallituksen leikkauksia työnteon kannustavuudella ja muistuttaa talouden kasvun tuovan aikanaan uusia työpaikkoja.

"Hyvä ministeri, mistä työtön ottaa työpaikan, jota ei ole? Hallitus on vieläpä poistanut työttömyysturvan suojaosan, joka helpotti pienten työtulojen ansaitsemista. Miten tämä muka kannustaa työntekoon?" Werning pohtii.

Werningin mukaan ministerin vastauksista puuttuu ymmärrys siitä, mitä toimeentulon heikentyminen tarkoittaa ihmisten arjessa.

"Ministeri voi puhua tulevista työpaikoista ja ostovoiman paranemisesta, mutta niillä puheilla ei makseta tämän päivän vuokraa, osteta ruokaa eikä lääkkeitä," Werning toteaa.

"Eilen kysyin, kuinka pitkälle hallitus on valmis menemään tavallisten ihmisten toimeentulon heikentämisessä. Tänään kysyn ministeri Partaselta, kuinka paljon köyhyyttä hallitus pitää vielä hyväksyttävänä?" Werning päättää.