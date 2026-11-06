Kaupunginhallitus päättää teollisuustontin vuokraamisesta Arctialille

Vuokrasopimuksen yhteydessä allekirjoitetaan kiinteistökaupan esisopimus, jolla vuokralaiselle annetaan oikeus hankkia vuokra-alue omistukseensa esisopimuksessa määritellyin ehdoin. Osto-optio on voimassa kymmenen vuotta vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Koska kokonaisuuteen on liitetty osto-optio, asiaa käsitellään joulukuussa myös kaupunginvaltuustossa.

Noin 119 hehtaarin kokoinen tontti on varattu Kokkolaan suunniteltuun vähähiilisen alumiinintuotannon teollisuushankkeeseen, jonka toteutumisedellytyksiä on valmisteltu yhteistyössä kansainvälisten teollisuus-, energia- ja ilmastoteknologia-alan toimijoiden kanssa. Valmistelun aikana on toteutettu alueeseen kohdistuvia teknisiä ja ympäristöselvityksiä sekä viranomais- ja lupamenettelyihin liittyviä toimenpiteitä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) on julkaistu kesäkuussa 2026.

Arctial on ilmoittanut olevansa valmis siirtymään alueen varaamisesta pitkäaikaiseen maanvuokraukseen hankkeen jatkosuunnittelun, lupaprosessien, rahoitusjärjestelyjen sekä investointipäätöksen valmistelun edellyttämällä tavalla. Vuokraaminen mahdollistaa hankkeen etenemisen seuraavaan kehitysvaiheeseen.

Arctialin mahdollisella investointipäätöksellä on oleellinen merkitys Kokkolalle ja lähialueelle elinvoiman ja työllisyyden vahvistumisen sekä taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Hanke itsessään olisi jo yksi Suomen historian suurimmista teollisista investoinneista ja sen välittömien työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 1200 työntekijää. Hankkeella on iso alueellinen merkitys myös liikenne- ja logistiikkainfran sekä sähköinfrastruktuurin näkökulmasta.

Hankeyhtiön laatiman taloudellisen arvion mukaan hankkeen vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen olisi tuotannon käynnistyttyä noin 0,7 prosenttia ja kokonaisverovaikutukset yli 600 miljoonaa euroa vuodessa.