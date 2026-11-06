Kokkolan kaupunki

Kaupunginhallitus päättää teollisuustontin vuokraamisesta Arctialille

12.11.2026 11:59:51 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote

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Kokkolan kaupunginhallitus päättää 16.11.2026 Kruunuportin alueella sijaitsevan teollisuustontin (272-85-1-1) vuokraamisesta Arctial MidstreamCo Oy:lle. Alumiinitehdashankkeen kokonaisuus on ensimmäistä kertaa esitelty kaupunginhallitukselle maaliskuussa 2023.

Vuokrasopimuksen yhteydessä allekirjoitetaan kiinteistökaupan esisopimus, jolla vuokralaiselle annetaan oikeus hankkia vuokra-alue omistukseensa esisopimuksessa määritellyin ehdoin. Osto-optio on voimassa kymmenen vuotta vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Koska kokonaisuuteen on liitetty osto-optio, asiaa käsitellään joulukuussa myös kaupunginvaltuustossa.

Noin 119 hehtaarin kokoinen tontti on varattu Kokkolaan suunniteltuun vähähiilisen alumiinintuotannon teollisuushankkeeseen, jonka toteutumisedellytyksiä on valmisteltu yhteistyössä kansainvälisten teollisuus-, energia- ja ilmastoteknologia-alan toimijoiden kanssa. Valmistelun aikana on toteutettu alueeseen kohdistuvia teknisiä ja ympäristöselvityksiä sekä viranomais- ja lupamenettelyihin liittyviä toimenpiteitä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) on julkaistu kesäkuussa 2026.

Arctial on ilmoittanut olevansa valmis siirtymään alueen varaamisesta pitkäaikaiseen maanvuokraukseen hankkeen jatkosuunnittelun, lupaprosessien, rahoitusjärjestelyjen sekä investointipäätöksen valmistelun edellyttämällä tavalla. Vuokraaminen mahdollistaa hankkeen etenemisen seuraavaan kehitysvaiheeseen. 

Arctialin mahdollisella investointipäätöksellä on oleellinen merkitys Kokkolalle ja lähialueelle elinvoiman ja työllisyyden vahvistumisen sekä taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Hanke itsessään olisi jo yksi Suomen historian suurimmista teollisista investoinneista ja sen välittömien työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 1200 työntekijää. Hankkeella on iso alueellinen merkitys myös liikenne- ja logistiikkainfran sekä sähköinfrastruktuurin näkökulmasta.

Hankeyhtiön laatiman taloudellisen arvion mukaan hankkeen vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen olisi tuotannon käynnistyttyä noin 0,7 prosenttia ja kokonaisverovaikutukset yli 600 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

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