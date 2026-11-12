Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kivelän sairaala-alueen uudet suunnitelmat nyt kommentoitavana

12.11.2026 14:18:26 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Kivelän sairaala-alueesta suunnitellaan uutta, väljää ja vihreää asuinaluetta keskelle Töölöä. Alueelle on laadittu kolme maankäyttövaihtoehtoa, joissa tutkitaan uuden asuinrakentamisen määrää ja sijoittumista sekä nykyisten rakennusten tulevaa käyttöä. Vaihtoehdoista voi nyt antaa palautetta. 

Ilmakuva, jossa on rakennuksia ja viheraluetta.
Kivelän sairaala-alueesta halutaan muodostaa avoin ja viihtyisä asuinympäristö. Suomen Ilmakuva Oy

Taka-Töölössä sijaitsevalla Kivelän sairaala-alueella on käynnissä asemakaavan muutos. Kun nykyiset sairaalapalvelut siirtyvät suurelta osin muualle, vapautuvia rakennuksia muutettaisiin erityisesti asumiseen. Alueelle jää myös kaupungin palveluita, kuten päiväkoti ja nykyistä pienimuotoisempaa sairaalatoimintaa. 

Samalla muurien rajaama alue liittyisi paremmin ympäröivään Töölöön. Tavoitteena on, että uudet sisäänkäynnit ja kulkureitit yhdistäisivät Kivelän paremmin alueen toreihin ja puistoihin. 

– Kaavoitus käynnistyi noin vuosi sitten, ja saimme silloin alustavista vaihtoehdoista runsaasti palautetta. Asukkaat lähettivät meille myös omia luonnoksiaan. Varsinkin uudisrakentamisen järkevin sijoittaminen jakoi mielipiteitä. Nyt olemme tutkineet tätä tarkemmin ja tehneet kolme uutta vaihtoehtoa, kertoo arkkitehti Santeri Nuotio

Uusissa maankäyttövaihtoehdoissa uuden rakentamisen määrä, sijoittuminen ja suhde nykyiseen ympäristöön vaihtelevat. Yhdessä vaihtoehdossa Mechelininkadun varsi säilyy nykyisellään, toisessa säästetään metsäinen kallioalue. Kolmas vaihtoehto pyrkii vastaamaan asukkaiden huoleen Välskärinkadun senioritalon säilymisestä. Yhteistä kaikille vaihtoehdoille on arvokkaan rakennuskannan sekä piha- ja puutarha-alueiden säilyminen. Vaihtoehdoista valitaan seuraavaan suunnitteluvaiheeseen yksi jatkokehitettävä pääsuunta. 

Historiallinen ympäristö säilyy väljänä ja vihreänä 

Kivelän sairaala-alue sijaitsee vilkkaan Mechelininkadun ja laajojen puistoalueiden, Sibeliuksenpuiston, Topeliuksenpuiston ja Hesperianesplanadin, välissä. Muurien rajaama alue on historiallisesti arvokas ja kerroksellinen. Vanhimmat säilyneet rakennukset ovat 1800-luvun loppupuoliskolta, ja alue on kehittynyt historiansa aikana lähes joka vuosikymmenellä. 

Kivelästä voi muodostua poikkeuksellinen asuinympäristö, jossa vanha ja uusi kohtaavat. Kivelä säilyy myös tulevaisuudessa väljänä ja vihreänä. Vaikka uutta asuinrakentamista tulee lisää, rakentaminen ei ole yhtä tehokasta kuin muualla Töölössä. 

Keskustelutilaisuudessa esitellään myös kaupunkilaisten luonnoksia 

Uusia maankäyttövaihtoehtoja esitellään keskustelutilaisuudessa torstaina 19. marraskuuta klo 17.30–19.30 Hesperian sairaalan 1. kerroksen auditoriossa osoitteessa Välskärinkatu 12. Tilaisuudessa esitellään myös kaupunkilaisten palautteena lähettämiä luonnoksia. 

Kaupungin kolmesta maankäyttövaihtoehdosta voi antaa palautetta Kerrokantasi-palvelussa vuoden 2026 loppuun asti. Kivelässä kaupunkilaiset pääsevät ensimmäistä kertaa vertailemaan suunnitteluvaihtoehtoja myös kaupungin 3D-mallissa. Mallissa aluetta voi tarkastella eri suunnista ja hahmottaa, miltä vaihtoehdot näyttäisivät esimerkiksi omasta ikkunasta katsottuna. 

Kaavaehdotus valmistellaan vuoden 2027 aikana. Tavoitteena on, että se olisi kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä loppuvuonna 2027. 

Avainsanat

helsinkikivelätöölöasemakaavoitus

Yhteyshenkilöt

Santeri Nuotio
Arkkitehti
Asemakaavoitus
Helsingin kaupunkiympäristö
santeri.nuotio@hel.fi
p. 09 310 76696

Heidi Peura
Arkkitehti
Asemakaavoitus
Helsingin kaupunkiympäristö
heidi.peura@hel.fi
p. 09 310 26982

Kuvat

Ilmakuva, jossa on rakennuksia ja viheraluetta.
Kivelän sairaala-alueesta halutaan muodostaa avoin ja viihtyisä asuinympäristö.
Suomen Ilmakuva Oy
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

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