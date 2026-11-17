Suurin osa uimarannoista erinomaisia

Yleiset uimarannat luokitellaan neljään laatuluokkaan neljän edellisen vuoden vedenlaatutulosten perusteella: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Uimavesiluokan sai 285 uimarantaa. Lopuilla uimarannoilla ei ole vielä luokitusta, koska rannoilta ei ole otettu riittävästi näytteitä luokituksen tekemiseen.

Erinomaisessa uimavesiluokassa oli 252 uimarantaa.

Hyvässä uimavesiluokassa oli 26 uimarantaa.

Tyydyttävässä uimavesiluokassa oli 6 uimarantaa.

Huonossa uimavesiluokassa oli vain 1 uimaranta.

Uimarantoja valvotaan vesinäytteillä

Yhteensä uimakauden aikana otettiin 1260 näytettä uimarantojen vesistä. Näytteistä tutkitaan E. coli -bakteerien ja suolistoperäisten enterokokkien määriä.

Vain 12 näytteessä havaittiin toimenpiderajan ylittäviä tutkimustuloksia. Nämä näytteet oli kerätty 10 eri uimarannalta. Havainnot johtivat lisänäytteenottoihin ja asiasta viestittiin uimarannoilla ja kuntien verkkosivuilla. Muutamalla rannalla annettiin myös kehotus välttää uimista.

Sinilevien määrä näytteissä oli enimmäkseen vähäistä

Syanobakteereja eli sinileviä havaittiin yhteensä 132 näytteessä. Näistä 122 näytteessä sinilevien määrä oli vähäinen ja runsas vain yhdeksässä näytteessä. Lisäksi yhdessä näytteessä määrä oli erittäin runsas. Sinilevähavaintojen vuoksi kuntien terveydensuojeluviranomaiset yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa viestivät asiasta ja ohjeistivat uimarantojen käyttäjiä uimarannoilla, seurasivat tilannetta tehostetusti lisäkäynneillä sekä tekivät yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo kuntia uimavesivalvonnassa

Lupa- ja valvontavirasto ohjaa kuntia uimarantaluettelon laadinnassa ja uimarantojen valvonnassa. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat uimavesien laatua uimakauden aikana ottamalla säännöllisesti vesinäytteitä yleisten rantojen vesistä. Lisäksi uimarantojen olosuhteita valvotaan, esimerkiksi tarkastusten avulla.

Lupa- ja valvontavirasto tarkistaa vuosittain kuntien toimittamat uimaveden laadun valvontatiedot ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi ne EU:lle. Raportoitujen tulosten perusteella Euroopan ympäristökeskus julkaisee EU-maiden yleisten uimarantojen laatutiedot.

Lisätietoja

ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Erja Alanen, sosiaali- ja terveysalan osasto, 029 5254425

ylitarkastaja Lotta Kivikoski, sosiaali- ja terveysalan osasto, 029 5254821

ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Sini Mustakallio, sosiaali- ja terveysalan osasto, 029 5255613

ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Pia Ratilainen, sosiaali- ja terveysalan osasto, 029 5255476

Lupa- ja valvontaviraston henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvv.fi

Terveydensuojelu

Terveydensuojelun tavoitteena on turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö kaikille. Väestön ja yksilön terveyttä suojellaan, esimerkiksi valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden sekä sisäolosuhteiden terveellisyyttä. Lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo terveydensuojeluasioita. Kuntien valvontayksiköt vastaavat käytännön toiminnasta terveydensuojelussa. Terveydensuojelu kuuluu kuitenkin myös meille kaikille, ja jokaisella on siinä oma roolinsa, niin yksilöillä, kunnilla ja kaupungeilla kuin yrityksilläkin.