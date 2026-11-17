Suomen yleisten uimarantojen veden laatu oli pääosin erinomainen uimakaudella 2026
17.11.2026 09:58:14 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto tarkistaa kuntien terveydensuojeluviranomaisten valvontatiedot yleisten uimarantojen vedenlaadusta syksyisin. Uimakauden 2026 valvonnan perusteella suurin osa rannoista sai erinomaisen luokituksen. Kesällä 2026 Suomessa oli yhteensä 292 yleistä uimaranta. Luku ei sisällä Ahvenanmaata.
Suurin osa uimarannoista erinomaisia
Yleiset uimarannat luokitellaan neljään laatuluokkaan neljän edellisen vuoden vedenlaatutulosten perusteella: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Uimavesiluokan sai 285 uimarantaa. Lopuilla uimarannoilla ei ole vielä luokitusta, koska rannoilta ei ole otettu riittävästi näytteitä luokituksen tekemiseen.
- Erinomaisessa uimavesiluokassa oli 252 uimarantaa.
- Hyvässä uimavesiluokassa oli 26 uimarantaa.
- Tyydyttävässä uimavesiluokassa oli 6 uimarantaa.
- Huonossa uimavesiluokassa oli vain 1 uimaranta.
Uimarantoja valvotaan vesinäytteillä
Yhteensä uimakauden aikana otettiin 1260 näytettä uimarantojen vesistä. Näytteistä tutkitaan E. coli -bakteerien ja suolistoperäisten enterokokkien määriä.
Vain 12 näytteessä havaittiin toimenpiderajan ylittäviä tutkimustuloksia. Nämä näytteet oli kerätty 10 eri uimarannalta. Havainnot johtivat lisänäytteenottoihin ja asiasta viestittiin uimarannoilla ja kuntien verkkosivuilla. Muutamalla rannalla annettiin myös kehotus välttää uimista.
Sinilevien määrä näytteissä oli enimmäkseen vähäistä
Syanobakteereja eli sinileviä havaittiin yhteensä 132 näytteessä. Näistä 122 näytteessä sinilevien määrä oli vähäinen ja runsas vain yhdeksässä näytteessä. Lisäksi yhdessä näytteessä määrä oli erittäin runsas. Sinilevähavaintojen vuoksi kuntien terveydensuojeluviranomaiset yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa viestivät asiasta ja ohjeistivat uimarantojen käyttäjiä uimarannoilla, seurasivat tilannetta tehostetusti lisäkäynneillä sekä tekivät yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.
Lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo kuntia uimavesivalvonnassa
Lupa- ja valvontavirasto ohjaa kuntia uimarantaluettelon laadinnassa ja uimarantojen valvonnassa. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat uimavesien laatua uimakauden aikana ottamalla säännöllisesti vesinäytteitä yleisten rantojen vesistä. Lisäksi uimarantojen olosuhteita valvotaan, esimerkiksi tarkastusten avulla.
Lupa- ja valvontavirasto tarkistaa vuosittain kuntien toimittamat uimaveden laadun valvontatiedot ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi ne EU:lle. Raportoitujen tulosten perusteella Euroopan ympäristökeskus julkaisee EU-maiden yleisten uimarantojen laatutiedot.
Lisätietoja
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Erja Alanen, sosiaali- ja terveysalan osasto, 029 5254425
ylitarkastaja Lotta Kivikoski, sosiaali- ja terveysalan osasto, 029 5254821
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Sini Mustakallio, sosiaali- ja terveysalan osasto, 029 5255613
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Pia Ratilainen, sosiaali- ja terveysalan osasto, 029 5255476
Lupa- ja valvontaviraston henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvv.fi
Terveydensuojelu
Terveydensuojelun tavoitteena on turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö kaikille. Väestön ja yksilön terveyttä suojellaan, esimerkiksi valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden sekä sisäolosuhteiden terveellisyyttä. Lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo terveydensuojeluasioita. Kuntien valvontayksiköt vastaavat käytännön toiminnasta terveydensuojelussa. Terveydensuojelu kuuluu kuitenkin myös meille kaikille, ja jokaisella on siinä oma roolinsa, niin yksilöillä, kunnilla ja kaupungeilla kuin yrityksilläkin.
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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