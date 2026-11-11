Garedew: "Myös Suomen julistettava Suomen islamilainen yhdyskunta ja Muslimiveljeskunta terroristijärjestöiksi"

Egypti on jo toinen arabimaa, joka on lisännyt Suomen islamilaisen yhdyskunnan terroristijärjestöjen listalle. Ensimmäisenä niin teki Arabiemiraatit vuonna 2014. Egyptistä lähtöisin olevan Muslimiveljeskunnan tai jonkin sen kansallisen haaran on julistanut terrorijärjestöksi lisäksi usea muu maa, joiden joukossa Saudi-Arabia, Yhdysvallat ja Argentiina.

Kaisa Garedewin mukaan Suomen ja Euroopan suhtautuminen muslimijärjestöjen islamistisiin kytköksiin ja sympatioihin on suhtauduttu vaarallisen sinisilmäisesti.

- Islamistit käyttävät eurooppalaisten lähimmäisenrakkautta ja suvaitsevaisuutta räikeästi hyväkseen edistääkseen omia tavoitteitaan. Egyptin ja Arabiemiraattien päätökset todistavat, että jopa muslimienemmistöiset maat näkevät totuuden ja pyrkivät suojelemaan omia kansalaisiaan näiden terrorismilistausten avulla, kun Euroopassa näille tuhoavaa islamistista maailmanvalloitusta ajaville tahoille on levitetty punainen matto ja päästetty ne vaikuttamaan yhteiskunnan jokaisella tasolla, Garedew sanoo.

Vihervasemmisto niellyt Muslimiveljeskunnan islamofobia-syötin

- Euroopan parlamentissa äänestettiin lokakuussa vihdoin läpi päätöslauselma, jonka mukaan EU:n neuvoston tulee arvioida Muslimiveljeskuntaan liittyvien tahojen luokittelemista terroristijärjestöiksi. Suomalaismepeistä sitä vastaan äänestivät Sirpa Pietikäinen (kok), Maria Guzenina (sd), Eero Heinäluoma (sd), Li Andersson (vas), Jussi Saramo (vas), Merja Kyllönen (vas), Ville Niinistö (vihr) ja Maria Ohisalo (vihr).

EU:ssa ei olla ainoastaan hyväksytty, vaan myös rahoitetaan Muslimiveljeskuntaan kytkeytyviä tahoja. Viime vuonna laadittu raportti Unmasking The Muslim Brotherhood osoittaa miten Muslimiveljeskunta käyttää islamobofia- ja rasismisyytöksiä taktisina työkaluina, joilla pyritään hiljentämään kritiikki ja helpottamaan rahoituksen saamista veljeskuntaan kytkeytyville "islamofobian vastaisille" tahoille, joista yhtenä esimerkkinä Erasmus+ -ohjelman kautta rahoitusta vuosina 2014, 2015 ja 2017 saanut FEMYSO (Forum of European Muslim Youth and Student Organisations).

- On täysin käsittämätöntä, miten sokeita vihervasemmistolaiset mepit ja poliitikot ovat edelleenkin sille, millainen soluttautumisoperaatio täällä on käynnissä, Garedew ihmettelee.

Tavoite islamisoida Suomi on estettävä

Suomessa otsikoissa ovat viime aikoina olleet erityisesti Turun suurmoskeijahankkeen sekä kahden muun islamilaisen säätiön hämärät rahoituskuviot.

Garedewin mukaan on selvää, että moskeijoiden ja islamilaisten yhteisöjen toimintaa rahoittavat ulkomaiset tahot, jotka pyrkivät islamilaistamaan suomalaista yhteiskuntaa.

- Suomen tulee säilyä juutalais-kristillisten periaatteiden varaan hyvinvointinsa rakentavana yhteiskuntana. Kaikki vaarallinen toisen suuntainen kehitys on pysäytettävä jo alkuunsa. Tänne eivät kuulu sharia-laki, tyttöjen ja naisten hunnuttaminen, kristillisten juhlien sanoman piilottaminen, eikä varsinkaan radikalisointi ja terrorismi, Garedew painottaa.

- Muslimiveljeskunta ja Suomen islamilainen yhdyskunta tulee julistaa terroristijärjestöiksi myös Suomessa, perata niiden yhteydet ja sympatiat muihin islamistisiin terroristijärjestöihin sekä varmistaa suomalaisten turvallisuus kieltämällä kaikki niihin liittyvä toiminta Suomessa.