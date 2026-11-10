Pohde käynnistää talousarviovalmisteluun liittyvät ennakolliset yhteistoimintaneuvottelut
12.11.2026 12:36:58 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde valmistelee talousarviota vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2028–2029. Talouden tasapainottamista on tarpeen jatkaa myös ensi vuonna. Toteutuessaan suunnitelluilla toimenpiteillä voi olla vaikutuksia myös henkilöstöön. Tämän vuoksi Pohde käynnistää talousarvioprosessiin liittyvät ennakolliset yhteistoimintaneuvottelut.
Pohteen taloutta on tasapainotettu merkittävästi vuosina 2023–2026. Valtiovarainministeriö myönsi Pohteelle yhden vuoden lisäajan alijäämän kattamiseen, minkä vuoksi alijäämä on katettava vuoden 2027 loppuun mennessä. Alijäämän kattamisvelvoite, valtion myöntämän rahoituksen niukka kasvu sekä kustannustason ja palvelutarpeen kasvu asettavat tiukat reunaehdot vuoden 2027 talousarvion valmistelulle.
Talousarvion valmistelun yhtenä lähtökohtana on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma. Suunnitelmaan sisältyy palvelujen järjestämistä ja palvelurakennetta koskevia muutoksia sekä muita talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Mahdollisten henkilöstövaikutusten vuoksi ensi vuoden talousarvioesitykseen liittyviä toimenpiteitä on käsiteltävä ennakollisessa yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin talousarvio hyväksytään. Menettelyn tavoitteena on käsitellä talousarvion valmisteluun liittyviä mahdollisia henkilöstövaikutuksia henkilöstön edustajien kanssa ennen päätösten tekemistä.
Talousarviovalmisteluun liittyvät ennakolliset yhteistoimintaneuvottelut on käyty Pohteella myös edellisvuosina.
Vuoden 2027 talousarvio käsitellään aluevaltuustossa joulukuussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari Saari-SomeroHenkilöstöpäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1201mari.saari-somero@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
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