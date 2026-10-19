Pizzaketju Sotto tulee Helsingin Kamppiin – kymmenes ravintola avautuu alkuvuodesta 2027

12.11.2026 12:52:39 EET | Sotto Pizzeria | Uutinen

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Pizzaketju Sotto avaa kymmenennen ravintolansa Helsingin Kamppiin alkuvuodesta 2027. Kamppi on ketjun ensimmäinen ravintola Helsingin keskustassa. Tänä vuonna Sotto Pizzeria on avannut ravintolat Porvooseen, Lahteen ja Turun Länsi 1:een.

Sotto Pizzerian vihreät ikkunateippaukset Lönnrotinkatu 9:ssä: Tähän avataan Sotto Pizzeria 2027 ja Margherita 5 €.
Sotto Pizzeria Kamppi avautuu Lönnrotinkadulle alkuvuodesta 2027.

Sotto Pizzeria Kamppi avaa ovensa osoitteessa Lönnrotinkatu 9. Tarkka avajaispäivä kerrotaan myöhemmin.

Ensimmäinen nykyisen konseptin mukainen Sotto Pizzeria avattiin Turun Kupittaalle vuonna 2023. Sen jälkeen ravintoloita on avattu Vantaalle, Helsinkiin, Tampereelle, Porvooseen, Lahteen ja toinen Turkuun. Helsingissä Sotto Pizzerioita on jo Käpylässä, Munkkiniemessä ja Sompasaaressa.

– Kamppi on meille tärkeä avaus, koska se on ensimmäinen ravintolamme Helsingin keskustassa. Haluamme, että hyvää napolilaista pizzaa saa keskustassakin nopeasti ja järkevään hintaan, sanoo Sotto Pizzerian operatiivinen johtaja Mikko Aitto-oja.

Pizzat tehdään napolilaiseen tapaan. Taikinassa on vain italialaista 00-vehnäjauhoa, vettä, suolaa ja hiivaa, ja se kohoaa 48 tuntia. Pohjat avataan käsin, ja pizzat paistetaan 450-asteisessa napolilaisessa pizzauunissa alle minuutissa. Ruokalista on tiivis, ja pizzat maksavat 5–10 euroa.

Kampin ravintola toimii franchise-mallilla: ketju vastaa konseptista, raaka-aineista ja markkinoinnista, ja yrittäjä ravintolan päivittäisestä toiminnasta.

– Etsimme koko ajan uusia sijainteja kaupunkien keskustoista ja yrittäjiä, jotka haluavat lähteä mukaan, Aitto-oja sanoo.

Sotto Pizzeria Kamppi
Lönnrotinkatu 9, 00120 Helsinki
Avautuu alkuvuodesta 2027 – avajaispäivä kerrotaan myöhemmin
sotto.fi | @sottopizzeria

Avainsanat

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Sotto Pizzerian vihreät ikkunateippaukset Lönnrotinkatu 9:ssä: Tähän avataan Sotto Pizzeria 2027 ja Margherita 5 €.
Sotto Pizzeria Kamppi avautuu Lönnrotinkadulle alkuvuodesta 2027.
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