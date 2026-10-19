Pizzaketju Sotto tulee Helsingin Kamppiin – kymmenes ravintola avautuu alkuvuodesta 2027
12.11.2026 12:52:39 EET | Sotto Pizzeria | Uutinen
Pizzaketju Sotto avaa kymmenennen ravintolansa Helsingin Kamppiin alkuvuodesta 2027. Kamppi on ketjun ensimmäinen ravintola Helsingin keskustassa. Tänä vuonna Sotto Pizzeria on avannut ravintolat Porvooseen, Lahteen ja Turun Länsi 1:een.
Sotto Pizzeria Kamppi avaa ovensa osoitteessa Lönnrotinkatu 9. Tarkka avajaispäivä kerrotaan myöhemmin.
Ensimmäinen nykyisen konseptin mukainen Sotto Pizzeria avattiin Turun Kupittaalle vuonna 2023. Sen jälkeen ravintoloita on avattu Vantaalle, Helsinkiin, Tampereelle, Porvooseen, Lahteen ja toinen Turkuun. Helsingissä Sotto Pizzerioita on jo Käpylässä, Munkkiniemessä ja Sompasaaressa.
– Kamppi on meille tärkeä avaus, koska se on ensimmäinen ravintolamme Helsingin keskustassa. Haluamme, että hyvää napolilaista pizzaa saa keskustassakin nopeasti ja järkevään hintaan, sanoo Sotto Pizzerian operatiivinen johtaja Mikko Aitto-oja.
Pizzat tehdään napolilaiseen tapaan. Taikinassa on vain italialaista 00-vehnäjauhoa, vettä, suolaa ja hiivaa, ja se kohoaa 48 tuntia. Pohjat avataan käsin, ja pizzat paistetaan 450-asteisessa napolilaisessa pizzauunissa alle minuutissa. Ruokalista on tiivis, ja pizzat maksavat 5–10 euroa.
Kampin ravintola toimii franchise-mallilla: ketju vastaa konseptista, raaka-aineista ja markkinoinnista, ja yrittäjä ravintolan päivittäisestä toiminnasta.
– Etsimme koko ajan uusia sijainteja kaupunkien keskustoista ja yrittäjiä, jotka haluavat lähteä mukaan, Aitto-oja sanoo.
Sotto Pizzeria Kamppi
Lönnrotinkatu 9, 00120 Helsinki
Avautuu alkuvuodesta 2027 – avajaispäivä kerrotaan myöhemmin
sotto.fi | @sottopizzeria
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko Aitto-ojaOperatiivinen JohtajaSotto Pizzeriamikko@sotto.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sotto Pizzeria
Pizzaketju Sotto kasvaa vauhdilla: yhdeksäs ravintola avautuu Turkuun19.10.2026 11:41:54 EEST | Uutinen
Pizzaketju Sotto avaa yhdeksännen ravintolansa Turun Länsi 1:een torstaina 22.10. Länsi 1 on ketjun kolmas avaus tänä vuonna, ja sen myötä ketju työllistää jo yli 50 ihmistä. Kasvua haetaan myös ensi vuonna.
Sotto Pizzeria avaa Lahdessa!6.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Pizzaketju Sotto avaa ravintolan Lahden keskustaan — avajaispäivänä kaksi pizzaa yhden hinnalla
Sotto Pizzeria aukeaa Porvoossa!2.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Sotto Pizzeria Porvoo avaa ovensa 5.3.2026 klo 17 – avajaisissa kaksi pizzaa yhden hinnalla. Sotto Pizzeria avaa uuden ravintolan Porvooseen torstaina 5.3.2026 klo 17.00. Sotto Pizzeria Porvoo sijaitsee osoitteessa Lundinkatu 9a, 06100 Porvoo ja avajaispäivänä ravintola on avoinna klo 17–22. Porvoo on ketjun seitsemäs ravintola.
Sotto Pizzeria avaa Tampereelle!9.12.2025 08:23:24 EET | Tiedote
Sotto Pizzeria laajentaa Tampereelle. Avajaisia vietetään torstaina 11.12.2025 klo 17.00 osoitteessa Keskustori 7, 33100 Tampere. Avajaispäivän erikoistarjouksena on kaksi pizzaa yhden hinnalla. Sotto tuo Tampereelle nopeasti tarjoiltua, laadukkaista raaka-aineista valmistettua napolilaista pizzaa reiluun hintaan.
Sotto Pizzeria avaa Munkkiniemeen!28.10.2025 10:13:37 EET | Uutinen
Sotto Pizzeria laajentaa Helsingin Munkkiniemeen. Avajaisia vietetään torstaina 30.10.2025 klo 17.00 osoitteessa Laajalahdentie 17, 00330 Helsinki. Avajaispäivän erikoisetuna on kaksi pizzaa yhden hinnalla. Sotto tuo Munkkiniemeen nopeasti tarjoiltua, laadukkaista raaka-aineista valmistettua napolilaista pizzaa reiluun hintaan. Munkkiniemen Sotto on ketjun viides toimipiste.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme