Hedman-mitalit Reino Paloniemelle ja Harry Huhdalle pitkäjänteisestä työstä kotiseudun kulttuuriperinnön ja museotoiminnan hyväksi

Hedman-mitalia on jaettu vuodesta 1965 lähtien tunnustuksena merkittävästä kotiseututyöstä. Mitalit myöntää vaasalainen Hedmanin Säätiö yhdessä Pohjanmaan historiallisen museon yhdistyksen kanssa. Palkinnon jakoi Hedmanin Säätiön puheenjohtaja, entinen Vaasan hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä.

Vuosikymmenten työ Vähänkyrön museo- ja kotiseutuperinnön hyväksi

Reino Paloniemi on tehnyt poikkeuksellisen pitkäjänteistä työtä Vähänkyrön paikallishistorian, museotoiminnan ja kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Hän on toiminut Vähäkyrö-Seuran puheenjohtajana vuodesta 1999 lähtien eli jo 27 vuoden ajan. Kaikkiaan hänen kotiseututyönsä ulottuu yli neljän vuosikymmenen ajalle.

Paloniemen johdolla Vähänkyrön kirkonmäelle on kehitetty merkittävä paikallismuseoiden ja kulttuurihistoriallisten kohteiden kokonaisuus. Sen osana on toteutettu muun muassa uusi koulumuseo, Vähänkyrön historiaa esittelevä näyttely, Pläkkyrimuseo Fyrry sekä vuonna 2026 avattu Toola – Makkara- ja lahtarimuseo.

Hän on vastannut Savilahti-talon, Merikaarron osuusmyllyn ja Erkkilän tuulimyllyn kunnostushankkeista sekä Vähäkyrö-Seuran museorakennusten korjaustöistä. Lisäksi Paloniemi on osallistunut aktiivisesti paikallisen historiatiedon tallentamiseen ja julkaisemiseen. Vuonna 2023 hänelle myönnettiin Suomen Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki.

Vuosikymmenten työ Pohjanmaan historiallisen museon yhdistyksessä

Harry Huhta on toiminut Pohjanmaan historiallisen museon yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1991–2018 ja sen jälkeen varapuheenjohtajana. Hän on siten ollut mukana yhdistyksen toiminnassa ja sen kehittämisessä jo usean vuosikymmenen ajan.

Kuvataideopettajana ja lasitaiteilijana tunnettu Huhta on edistänyt aktiivisesti yhdistyksen toimintaa sekä Pohjanmaan museon ja sen kulttuuriperintötyön tunnettuutta. Hänen panoksensa on näkynyt muun muassa yhdistyksen järjestämissä luennoissa, kulttuuritapahtumissa ja opintomatkoissa.

Taiteilijana Huhta on tehnyt pitkän uran kuvataiteen ja lasitaiteen parissa. Hänen teoksiaan on muun muassa julkisissa tiloissa ja kokoelmissa, ja hän on osallistunut lukuisiin yksityis- ja ryhmänäyttelyihin.

Tunnustus kulttuuriperinnön vaalimisesta

Reino Paloniemen ja Harry Huhdan palkitseminen tuo esille kotiseutu- ja museotyön monipuolisuuden. Kulttuuriperintö säilyy elävänä sekä paikallisyhteisöjen aktiivisen toiminnan että museoiden ja kulttuuriyhdistysten pitkäjänteisen työn kautta.

Molemmat palkitut ovat omalla toiminnallaan edistäneet merkittävästi Pohjanmaan historian ja kulttuuriperinnön säilyttämistä, tutkimista ja tunnetuksi tekemistä. Hedman-mitalit ovat tunnustus tästä arvokkaasta elämäntyöstä.

Mitalien saajia ehdottaa Pohjanmaan historiallisen museon yhdistys ry, ja niiden myöntämisestä vastaa Hedmanin Säätiö.

Hedmanin Säätiö on professori ja lääkäri Karl Hedmanin ja hänen puolisonsa Elinin vuonna 1931 perustama yleishyödyllinen säätiö. Sen tehtävänä on kartuttaa Pohjanmaan museossa säilytettäviä Hedmanin kokoelmia ja edistää museotoimintaa Vaasassa.

Pohjanmaan historiallisen museon yhdistys ry perustettiin vuonna 1895 tarkoituksena saada Vaasaan oma museo. Yhdistys vastasi museotoiminnasta vuoteen 1990 saakka, minkä jälkeen sen tehtäväksi muodostui museon ja sen henkilökunnan tukeminen sekä alueellisen kulttuuriperinnön ja museotoiminnan edistäminen.