Espoossa järjestetään ennätysmäärä joulukonsertteja tänä vuonna

Espoossa virittäydytään jouluun konserteissa, teattereissa ja joulutapahtumissa. EMMA Art, Design Fair järjestetään 28.-29.11. ja WeeGeen jouluhulinat 12.12. Teatteri Hevosenkengässä uppoudutaan Muumilaakson Talviseen tarinaan ja Talomuseo Glimsissä pääsee tutustumaan entisajan jouluun.