Espoossa järjestetään ennätysmäärä joulukonsertteja tänä vuonna
12.11.2026 16:05:08 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoossa virittäydytään jouluun konserteissa, teattereissa ja joulutapahtumissa. EMMA Art, Design Fair järjestetään 28.-29.11. ja WeeGeen jouluhulinat 12.12. Teatteri Hevosenkengässä uppoudutaan Muumilaakson Talviseen tarinaan ja Talomuseo Glimsissä pääsee tutustumaan entisajan jouluun.
Poimintoja joulukonserttitarjonnasta
Espoossa järjestetään tänä vuonna reilusti yli 20 joulukonserttia. Tässä niistä osa, koko kattaus löytyy KulttuuriEspoon tapahtumakalenterista.
- Ti 1.12. klo 19 EMO: Ebelin hulvattomat joulujazzit! Espoon kulttuurikeskuksessa
- Ke 2.12. klo 19 Jepa Lambert: Soulful Christmas Sellosalissa, mukana Sounds of Mercy -gospelkuoro
- La 5.12. klo 15 Noora Louhimo - Joulun hetki – Lisäkonsertti Sellosalissa
- Ti 8.12. klo 19 Club for Five: JOULUNA 2026 Espoon kulttuurikeskuksessa
- Pe 11.12. klo 19 Emma Salokoski & Ilmiliekki Quartet: Joulu, joulu, jul -konsertti Kannusalissa
- La 12.12. klo 17 Anna Airola & UMO Jazz Orchestra: Pähkinänsärkijä Espoon Kulttuurikeskuksessa
- La 12.12. klo 19 Eva & Manu - Back for the holidays Espoon kulttuurikeskuksessa
- Ti 15.12. klo 15–19 Espoon Musiikkiopiston joulutalo Espoon kulttuurikeskuksessa
- Ke 16.12. klo 16–18 Pikkujoulutanssit: Tapiolan Viihdeorkesteri & sekakuoro Desibeli Espoon kulttuurikeskuksessa
- Pe 18.12. klo 19 Suuren suuri JOULUKABAREE Kannusalissa
- Pe 18.12. klo 19 Ina Forsman: Motown Christmas Espoon kulttuurikeskuksessa
- Pe 18.12. klo 19 Johanna Försti: Mistä Tuntee Joulun? Sellosalissa
- Su 20.12. klo 16 Jul i sinnet - välgörenhetskonsert till förmån för Röda Korset Vindängensalissa
- Ma 21.12. klo 19 VALO - Tapiolan kuoron joulu 2026 Tapiolan kirkossa
- Ma 21.12. klo 19 Showkuoro Aventurin joulukonsertti 2026: HEHKU Espoon kulttuurikeskuksessa
Muut jouluiset tapahtumat
- To 26.11. klo 19 Qoomikoiden STAND UP -pikkujoulut Espoon kulttuurikeskuksessa
- La 28. – su 29.11. EMMA Art, Design Fair – taiteen, muotoilun, käsityön ja muodin tekijöiden markkinatapahtuma EMMA Espoon modernin taiteen museolla
- Pe 4.12. klo 19 Stella Polaris: Vapaa pudotus – improvisoitu näytelmä Sellosalissa
- Ke 9.12. klo 14 Historialliset iltapäivät KAMU WeeGeellä: Kuusia, puuroa ja tonttuja. Joululaulujen historiaa Suomessa
- La 12.12. klo 11–17 WeeGeen jouluhulinat
- Joulutunnelmaa Talomuseo Glimsissä la 12.12., su 13.12., la 19.12. ja su 20.12.
- Ke 16.12. klo 18 ja 19.30 Lumiukko-elokuvakonsertit Kannusalissa
- Pe 18.12. klo 19 Kuplan Xmas Varietee Kuplassa (Tapiolan kulttuuriaukiolla)
- Ti 22.12. klo 18 The Joulukalenteri -juhlanäytös – Screening with Trio Saletti / Lisänäytös Sellosalissa
- 26.12.–6.1. Gallen-Kallelan Museon joulun ja vuodenvaihteen opastukset
Tutustu Espoon kulttuuritarjontaan tarkemmin osoitteessa kulttuuriespoo.fi/tapahtumat
Lasten joulutapahtumat
- Tove Jansson: Kuusi – Talvinen tarina Muumilaaksossa -näytökset Teatteri Hevosenkengässä 19.11.2026 – 13.01.2027
- Su 6.12. klo 14–17 Lasten itsenäisyyspäivä Lasten kulttuurikeskus Aurorassa – työpajoja, runopolku ja esityksiä
- Ti 8.12. klo 10.30–11 Lastenmusiikkiorkesteri Svengaavat hirvet -jouluspesiaali Sellon kirjastossa
- To 3.12. (Entressen kirjasto) ja ti 8.12. (Sellon kirjasto) klo 18–19 Jamkidsin joulu – osallistava musiikkituokio.
- To 10.12. klo 18 Henna ja supersankarit -duo: Tonttuparaati Lasten kulttuurikeskus Aurorassa
- La 12.12. klo 13 Lasten lauantai: Tuomon joululaulukalenteri Sellosalissa
- La 12.12. klo 14 Arne Alligator & Djungeltrumman – Julkonsert Kannusalissa
- La 19.12. klo 15 Joulupukki ja mysteeripaketin arvoitus Lasten kulttuurikeskus Aurorassa
- La 21.12. klo 10–17 Lapsuuden joulu -tapahtuma Museo Leikissä
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Yhteyshenkilöt
Leena KummuMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö / Kulttuurin tulosyksikköPuh:+358 40 639 3379leena.kummu@espoo.fi
Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu kuusi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet, kulttuuritalot ja -palvelut sekä nuorisopalvelut.
www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri
#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo
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