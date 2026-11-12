SDP:n Saku Nikkanen: Hallitus tekee lyhytnäköistä ja väärää politiikkaa, kansallispuistoja ei pidä myydä pala palalta
12.11.2026 14:31:35 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallitus on tuonut eduskunnan käsiteltäväksi esityksen, jolla useita kansallispuistoihin kuuluvia rakennuksia ja alueita poistettaisiin kansallispuistoista niiden myymisen mahdollistamiseksi. Esitys koskee muun muassa Teijon ja Seitsemisen luontokeskuksia. Hallituksen mukaan muutosten taustalla ovat säästötavoitteet ja Metsähallitus Luontopalvelujen heikentynyt rahoitustilanne, arvioi Saku Nikkanen.
Nikkasen mukaan ensin hallitus leikkaa kansallispuistojen rahoitusta ja tulee sitten eduskuntaan esittämään ratkaisuksi kansallispuistojen rakennusten ja palveluiden myymistä.
– Tämä on lyhytnäköistä ja väärää politiikkaa. Kansallispuistojen tehtävä ei ole sopeutua hallituksen leikkauksiin, vaan hallituksen tehtävä on turvata kansallispuistojen toimintaedellytykset, Nikkanen katsoo.
Kansallispuistot eivät ole pelkkiä retkikohteita, vaan merkittäviä matkailun, ympäristökasvatuksen ja paikallisen elinvoiman lähteitä. Luontokeskus ei ole vain rakennus. Se on paikka, jossa retkeilijät saavat opastusta, koululaiset tutustuvat luontoon ja matkailijat löytävät alueen palvelut.
– Teijon kansallispuistossa nähdään konkreettisesti hallituksen säästöpolitiikan seuraukset. Säästöjä tehdään samaan aikaan kunnossapidosta, retkeilijäpalveluista ja henkilöstöstä. Riskinä ovat henkilöstövähennykset ja työpaikkojen katoaminen kansallispuistoista ympäri Suomen.
– Nikkanen pitää ristiriitaisena myös sitä, että samaan aikaan kun Metsähallitus on saavuttanut vahvoja tuloksia liiketoiminnassaan, luontopalveluiden rahoitusta on leikattu.
– Valtion metsät ovat yhteistä kansallisomaisuuttamme, ja niiden tuotosta on perusteltua ohjata nykyistä enemmän luonnonsuojeluun, retkeilypalveluihin ja kansallispuistojen ylläpitoon, esittää Nikkanen.
Luonnossa liikkuminen on myös kansanterveyskysymys. Luonto lisää hyvinvointia, tukee mielenterveyttä ja ehkäisee sairauksia. Rakennusten myyminen voi tuoda hetkellisen säästön, mutta samalla vaarannetaan pitkän aikavälin hyödyt matkailulle, alueiden elinvoimalle ja ihmisten hyvinvoinnille.
– Kansallispuistoja ei pidä pelastaa myymällä niiden palveluita pala palalta. Tarvitsemme kestävän ratkaisun, joka turvaa sekä luonnon että kansallispuistojen henkilöstön tulevaisuuden, Nikkanen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
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