Emeritusprofessori Olli Tenovuo: läheiset mukaan aivovammautuneen lääkärikäynneille
14.11.2026 08:00:00 EET | Aivovammaliitto ry | Tiedote
Aivovamman oireet jäävät usein näkymättömiksi jopa terveydenhuollon ammattilaisille. Neurologian erikoislääkäri, professori emeritus Olli Tenovuo muistuttaa, että aivovammautunut ei välttämättä itse tunnista oireitaan tai osaa kertoa niistä. Siksi läheisten mukanaolo lääkärin vastaanotolla voi olla ratkaisevan tärkeää oikean hoidon ja kuntoutuksen saamiseksi jo päivystyksestä lähtien.
Aivovamman saaneen ihmisen toimintakyky voi vaikuttaa ulospäin täysin normaalilta, vaikka hän kärsisi kokonaisvaltaisesti toimintakykyyn vaikuttavasta oirekuvasta. Neurologian erikoislääkäri, professori emeritus Olli Tenovuon mukaan näkymättömät oireet ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus.
– Jos keskustelee ennestään tuntemattoman aivovammautuneen ihmisen kanssa, ei välttämättä huomaa mitään poikkeavaa. Sen sijaan läheiset voivat havaita, että ihminen on muuttunut. Hän saattaa olla aiempaa hitaampi, poissaolevampi tai väsyneempi, eikä jaksa toimia entiseen tapaansa.
Yleisin näkymätön oire on poikkeava väsyvyys ja heikentynyt kognitiivisen rasituksen sietokyky. Aivovammautunut voi selviytyä tehtävistään aluksi aivan normaalisti, mutta toimintakyky heikkenee nopeasti rasituksen jatkuessa.
– Ihminen voi olla jonkin aikaa hyvinkin toimintakykyinen, mutta akku ei yksinkertaisesti riitä kovin pitkään. Kun voimavarat ehtyvät, alkavat myös muistin, keskittymisen ja käyttäytymisen ongelmat näkyä. Esimerkiksi ärtyneisyys voi lisääntyä, Tenovuo kuvailee.
Ongelmana on, etteivät oireet välttämättä tule esiin lyhyellä lääkärikäynnillä tai edes neuropsykologisissa tutkimuksissa. Erityisesti otsalohkovammoihin liittyviä toiminnanohjauksen ja käyttäytymisen muutoksia voi olla vaikea osoittaa standardoiduilla testeillä.
– Joskus ajattelen, että aivovammautuneiden pitäisi tulla lääkärin vastaanotolle vasta kognitiivisen ponnistelun jälkeen. Silloin ongelmat saattaisivat näkyä lääkärillekin selvemmin, Tenovuo naurahtaa.
Läheinen auttaa tekemään näkymättömät oireet näkyviksi
Tenovuon mukaan yksi aivovammautuneiden hoidon keskeisistä ongelmista liittyy kommunikaatioon. Aivovamman saanut ei aina pysty välittämään terveydenhuollon ammattilaiselle oikeaa kuvaa voinnistaan.
Ongelmat voivat alkaa jo heti vammautumisen jälkeen. Ihmisellä saattaa olla muistiaukko tapahtuneesta, eikä hän välttämättä itse ymmärrä tilanteensa vakavuutta. Hän voi vähätellä oireitaan tai vakuuttaa kaiken olevan kunnossa. Tätä kutsutaan oiretiedostamattomuudeksi.
– Läheinen saattaa kertoa, ettei ihminen ollut sairaalassa lainkaan oma itsensä, vaan vaikutti sekavalta tai poissaolevalta. Tällaiset havainnot eivät kuitenkaan välttämättä päädy sairauskertomuksiin, Tenovuo huomauttaa.
Myöhemmillä vastaanottokäynneillä ongelmat voivat jatkua. Aivovammautunut ei ehkä muista, mistä hänen piti lääkärille kertoa, tai ei jaksa keskittyä keskusteluun. Myös lääkärin antamat ohjeet voivat unohtua.
– Kommunikaatiossa voi mennä moni asia pieleen. Jos lääkäri ei saa oikeaa kuvaa potilaan tilanteesta, oireet voidaan arvioida väärin. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, ettei ihminen saa tarvitsemaansa hoitoa tai kuntoutusta.
Tenovuo toivoo terveydenhuollon ammattilaisille nykyistä enemmän koulutusta aivovammoihin liittyvistä kommunikaation erityispiirteistä. Hänen mukaansa olisi tarpeen laatia myös käytännön ohjeet siitä, miten aivovammautuneen kanssa tulisi kommunikoida.
Kaikkein tärkeimpänä hän pitää kuitenkin läheisten ottamista järjestelmällisesti mukaan hoitotilanteisiin.
– Läheisen aikuisen pitäisi olla mukana lääkärin vastaanotolla jo päivystyspoliklinikalta lähtien. Itse otin aikanaan käytännöksi, että läheinen on mukana etenkin ensimmäisillä vastaanottokäynneillä. Kokemukseni mukaan suuri osa kommunikaation ongelmista korjautuu jo sillä, että paikalla on ihminen, joka tuntee potilaan entuudestaan.
Tenovuon mukaan läheisten havaintoja hyödynnetään terveydenhuollossa edelleen liian vähän. Neuropsykologisissa tutkimuksissa läheisiä usein kuullaan, mutta muualla terveydenhuollossa käytäntö ei ole yhtä vakiintunut.
Aivovammautuneet iältään vauvasta vaariin
Läheisen mukanaolo olisi tärkeää myös terapia- ja kuntoutuskäynneillä. Se auttaisi paitsi ammattilaisia ymmärtämään aivovammautuneen todellista toimintakykyä, myös läheisiä hahmottamaan, mitä vammautuminen merkitsee arjessa.
– Läheisen mukanaolo on yksi konkreettinen tapa tehdä näkymättömistä oireista näkyvämpiä. Samalla läheinen saa tietoa, mitä on tapahtunut ja millaisia muutoksia aivovamma voi aiheuttaa. Se auttaa molempia sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja löytämään keinoja selviytyä arjessa.
Tenovuo muistuttaa, että aivovammat koskettavat edelleen kaikenikäisiä ihmisiä. Noin kaksi kolmasosaa aivovammoista sattuu miehille, mutta ikääntyneiden osuus kasvaa väestön vanhetessa. Nuorten alkoholinkäytön väheneminen on puolestaan pienentänyt eräitä vammautumisriskejä, vaikka esimerkiksi sähköskuuttitapaturmat puolestaan tuovat mukanaan uusia aivovammoja. Tutkimusten mukaan aivovamman jälkitila, eli pitkäaikaiset tai pysyvät oireet, ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä.
Viikolla 46 vietimme Aivovammaviikkoa, jonka tarkoituksena on tehdä aivovamman näkymättömät oireet näkyviksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia KilpeläinenAivovammaliiton viestintä: viestintävastaava, päätoimittajaPuh:050 306 7916pia.kilpelainen@aivovammaliitto.fi
Kuvat
Linkit
Aivovammaliitto ry
Aivovammaliitto ry on valtakunnallinen vammais- ja potilasjärjestö. Tehtävänämme on tukea aivovamman, aivoverenkiertohäiriön (AVH) tai muun aivovaurion saaneita ihmisiä sekä heidän läheisiään matkalla kohti sujuvaa ja yhdenvertaista arkea.
Kenenkään ei tarvitse jäädä aivovaurion kanssa yksin. Liittomme ja sen paikallisyhdistykset järjestävät monipuolista kohtaavaa toimintaa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aivovammaliitto ry
Näkymätön aivovamma näkyy parisuhteessa9.11.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Aivovamma ei yleensä näy ulospäin, mutta sen näkymättömät vaikutukset voivat ulottua elämän jokaiselle osa-alueelle. Väsymys, keskittymisvaikeudet, aloitekyvyn heikentyminen ja tunteiden ilmaisemisen muutokset voivat mullistaa myös parisuhteen. Aivovammaviikolla 9.–15.11.2026 tehdään näkymätöntä näkyväksi.
Näkymätön vamma mullisti Robsonin elämän – siksi hän verhoutuu Aivovammaviikolla vihreään6.11.2026 09:48:24 EET | Tiedote
Robson Lindbergin elämässä urheilu on aina ollut tärkeässä roolissa. Helmikuussa 2016 jääkiekkokaukalossa sattunut tapaturma aiheutti aivovamman ja toi mukanaan lukuisia näkymättömiä, elämää mullistavia oireita. Pahimmillaan Robson ei edes tiennyt, kuka hän oli. Muistivaikeudet, jatkuva päänsärky, ääni- ja valoyliherkkyys sekä valtava väsymys ovat edelleen osa hänen arkeaan. Nyt hän toimii Aivovammaviikon kasvona ja kannustaa kaikkia verhoutumaan vihreään näkymättömien oireiden näkyväksi tekemiseksi.
Neurologi varoittaa: huumeiden käyttö satunnaisestikin voi johtaa aivoinfarktiin nuorena29.10.2026 11:59:26 EET | Tiedote
Huumeet voivat aiheuttaa vakavan aivoverenkiertohäiriön nuorelle, jolla ei ole muita tunnettuja riskitekijöitä. Neurologi Petra Ijäs on erityisen huolissaan huumeiden niin sanotusta viihdekäytöstä ja siihen liittyvien terveysriskien vähättelystä. Aivovammaliitto haluaa kiinnittää huomiota huumeidenkäytön ja aivoverenkiertohäiriöiden yhteyteen Maailman aivoverenkiertohäiriöpäivänä, jota vietetään tänään 29.10.2026.
Turvallinen urheilu suojaa myös aivoja28.10.2026 11:10:53 EET | Tiedote
Urheilu tekee hyvää keholle, mielelle ja aivoille. Siksi Aivovammaliitto haluaakin kannustaa kaikkia liikkumaan turvallisesti. Urheiluun liittyviä aivovammoja voidaan ehkäistä, kun lajien sääntöjä noudatetaan ja mahdollinen aivotärähdys, eli lievä aivovamma, otetaan aina vakavasti. Erityisen tärkeää tämä on lajeissa, joissa päähän kohdistuvien iskujen riski on suuri.
Elämäntyö meni – elämänhalu ei!26.10.2026 11:46:16 EET | Tiedote
Mika Vuorenmaan työpäivä päättyi ennen alkamistaan eteisen lattialle musertavan päänsäryn iskettyä. Massiivinen aivoinfarkti vei liikuntakyvyn ja lopulta myös elämäntyön. Vaikka infarkti vei entisen elämän, löysi hän elämäänsä uusia mielenkiinnon kohteita. Maailman AVH-päivänä 29. lokakuuta muistutetaan, että aivoverenkiertohäiriön sattuessa jokainen minuutti on tärkeä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme