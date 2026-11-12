Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee 18.11. kokouksessa palveluiden myöntämisen perusteita

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan käsiteltävänä on lista palveluiden myöntämisen perusteita

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle esitetään, että se päättää palveluiden myöntämisen perusteista vuodelle 2027. Uutena myöntämisen perusteena on uuden sosiaalihuoltolain mukainen toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palvelu, joka on ehdollinen, kunnes uusi sosiaalihuoltolaki on hyväksytty eduskunnassa. Palvelu korvaisi ja kokoaisi aiemman kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja työllistymistä tukevan toiminnan yhdeksi palveluksi.

Muutoksia esitetään muun muassa omaishoidon tuen myöntämisen perusteisiin ja vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeeseen. Osaan myöntämisen perusteista ei esitetä muutoksia, osaan esitetään vain pieniä muutoksia esimerkiksi perusteiden selkeyttämiseksi tai tarkentamiseksi.

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteisiin esitettyjä oleellisia muutoksia

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle esitetään, että omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja toimintaohje koskevat kaikkia omaishoidon tuen piirissä olevia asiakkaita, niin uusia hakijoita, kuin jo omaishoidon piirissä olevia. Tavoitteena on yhdenmukaiset myöntämisen perusteet lasten, työikäisten ja ikääntyneiden omaishoidon tuelle. Alle 18-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisperusteita tarkennetaan, jolloin tuen myöntäminen edellyttää nykyistä laajempaa avun ja tuen tarvetta päivittäisissä toiminnoissa. RAI-arviointi otetaan käyttöön alle 18-vuotiaiden omaishoidon tuen arvioinnissa vuoden 2027 aikana arvioinnin yhdenmukaistamiseksi ja palvelutarpeen tunnistamisen vahvistamiseksi.

Omaishoidon palkkioita korotetaan indeksin mukaisesti vuodelle 2027. Omaishoitajien lakisääteisiä vapaita voidaan kerryttää enintään kolmen kuukauden ajalta, mikä tukee vapaiden säännöllistä käyttöä ja omaishoitajien jaksamista. Ikääntyneiden omaishoidon etäpäivätoiminnan jaksoja voidaan myöntää kaksi kolmen kuukauden jaksoa peräkkäin omaishoitajan vertaistueksi omaishoitajan niin halutessa.

Perhehoitoa esitetään vahvistettavaksi–vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen keskeisiä muutoksia

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle esitetään, että perhehoidon asemaa palvelutarjonnassa vahvistettaisiin toimintaohjeiden muutoksilla. Muutoksilla on tavoitteena parantaa asiakkaiden palvelujen jatkuvuutta, perhehoitajien asemaa ja perhehoidon houkuttelevuutta.

Perhehoidon myöntämistä esitetään laajennettavaksi niin, että sitä voidaan myöntää jatkossa jo varhaisen vaiheen tukena sekä kotihoidon ja tukipalveluiden asiakkaille kotona asumisen tukemiseksi kuukausittaisina 2–7 hoitopäivän jaksoina. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan toteuttaa määräaikaisena järjestelynä muun muassa sairaalasta kotiutuessa, perhehoitopaikkaa vaihdettaessa tai järjestettäessä pidempiaikaista asumispaikkaa.

Perhehoidon palkkioihin ja kulukorvauksiin esitetään indeksikorotusta. Erityisruokavalioiden ateriakorvauksia esitetään korotettaviksi ja kilometrikorvauksia nostettaviksi verohallinnon määrittämälle tasolle. Kiertävien ja pitkäaikaisten perhehoitajien vapaisiin esitetään uusia korvauskäytäntöjä. Asiointivapaata esitetään pitkäaikaisen perhehoitajan tueksi silloin, kun hän toimii yksin ja perhekodin tilanne sitä edellyttää.

Perhehoitajien irtisanomisaikaan ja poissaolojen ilmoittamiseen esitetään tarkennuksia ja muutoksia. Lisäksi lääkehoidon vastuita ja käytäntöjä täsmennetään.

Perhehoidon myöntäminen on nostettu myös muun muassa kotihoidon ja ikääntyneiden asumisen palveluiden myöntämisen perusteisiin. Perhehoito on yksi asumisvaihtoehto erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Lautakunnalle esitetään, että se vahvistaa palvelusetelien sääntökirjat

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle esitetään, että se vahvistaa palvelukohtaiset sääntökirjat sekä palveluseteleiden sääntökirjan yleisen osan vuodelle 2027. Sääntökirjaan ehdotetut muutokset ovat pääosin yleisluontoisia tarkennuksia, jotka auttavat sääntökirjojen tulkinnassa, mutta eivät vaikuta merkittävästi ehtoihin. Palveluseteleiden arvoihin ei ole juurikaan tulossa korotuksia. Joitakin palveluseteleitä jätetään tauolle tai palveluseteleitä ei myönnetä uusille asiakkaille säästösyistä.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja oman tuotannon tai ostopalvelun lisäksi. Hyvinvointialue hyväksyy ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää hyvinvointialueen myöntämää palveluseteliä. Asiakas hakeutuu palveluihin samalla tavalla, kuten muutenkin hyvinvointialueen järjestämiin palveluihin.

Jos aluevaltuuston talousarviopäätöksellä on vaikutusta tehtyyn päätökseen, asia otetaan uudelleen käsittelyyn hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa joulukuussa ja tehdään uusi päätös.

Turvallisuuslautakunta käsittelee talousarvion yhteydessä asiakas- ja potilasturvallisuuden katsausta

Turvallisuuslautakunta käsittelee talousarvion yhteydessä asiakas- ja potilasturvallisuuden katsausta. Asiakas- ja potilasturvallisuudessa ei tapahtunut vuosineljänneksen aikana merkittäviä muutoksia. Poikkeamailmoitusten määrä väheni edellisvuodesta, ja turvallisuutta on vahvistettu muun muassa henkilöturvallisuuden toimintakorteilla, turvallisuustyöryhmillä sekä hyödyntämällä poikkeamailmoituksia yksiköiden turvallisuustyössä.

Molempien lautakuntien esityslistalla on myös muun muassa osallisuus- ja kumppanuusohjelma 2026–2029

Molemmat lautakunnat käsittelevät lisäksi hyvinvointialuejohtajan vuoden 2027 talousarvioesitystä sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2027–2030. Lisäksi listoilla on tammi–syyskuun 2026 neljännesvuosikatsaus sekä osallisuus- ja kumppanuusohjelma 2026–2029.

Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee kokouksessaan myös muutoksia perhe- ja sosiaalipalveluiden toimitiloissa, valtuustoaloitetta sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista sekä THL:n alueellista asiantuntija-arviota sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Kokousten esityslistat:



Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.