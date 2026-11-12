Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Pian valmistuva Ylä-Malmin tori on uudistunut asukkaiden toiveiden pohjalta

12.11.2026 15:38:09 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Ylä-Malmille avautuu uudistettu tori, jota on kehitetty viime vuosina yhdessä asukkaiden kanssa. Torin avajaisia vietetään 5. joulukuuta osana Malmitalon joulun perhepäivää.

Asukkaat ovat toivoneet muun muassa OmaStadi-äänestyksessä torille lisää mahdollisuuksia oleskeluun ja toimintaan.
Asukkaat ovat toivoneet muun muassa OmaStadi-äänestyksessä torille lisää mahdollisuuksia oleskeluun ja toimintaan. Sari Knuuti

Ylä-Malmin tori on ollut suosittu ajanviettopaikka, joka on paikoin koettu epäviihtyisäksi. Toria on peruskorjauksessa kehitetty vehreämmäksi, toiminnallisemmaksi ja turvallisemmaksi.

Peruskorjauksen myötä torille on istutettu runsaasti uutta kasvillisuutta, uusittu pintakiveys sekä parannettu valaistusta tunnelmallisemmaksi. Torille on rakennettu pieni leikkialue sekä shakki- ja pingispaikat. Lisäksi alueelle on varattu tilaa torimyynnille sekä mahdolliselle kahvilakojulle, johon etsitään yrittäjää. Torille on asennettu kiinteitä penkkimäisiä myyntipöytiä, joita asukkaat voivat käyttää tori- ja kirpputorimyyntiin. Myyntipöytien varaamiseen on tulossa ohjeistus kevään 2027 aikana.

Peruskorjauksessa on vielä kesken viimeistelytyöt. Torin odotetaan valmistuvan marraskuun aikana, hieman myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

Ylä-Malmin torin avajaisia vietetään perjantaina 5. joulukuuta osana Malmitalon joulun perhepäivää. Kaikille avoin valokulkue aloittaa Malmitalon edestä kello 15. Belenos-valotaideryhmä johdattaa kulkueen Ylä-Malmin torin avajaisiin, jossa kuullaan joululauluja, tarjoillaan glögiä ja sytytetään valot malmilaisten paljon toivomaan joulukuuseen. Avajaisuustilaisuus on avoin kaikille.

Torin uudistaminen on perustunut asukkaiden toiveisiin viihtyisämmästä ja elävämmästä kohtaamispaikasta. Toria on kehitetty aiemmin placemaking-kokeiluissa sekä OmaStadi-hankkeessa, joista saatuja kokemuksia on hyödynnetty peruskorjauksen suunnittelussa.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa torin asemaa Malmin keskeisenä kohtaamispaikkana ja tapahtuma-alueena. Malmi on yksi neljästä kaupunkiuudistusalueista Malminkartano–Kannelmäen, Mellunkylän ja Meri-Rastilan lisäksi. Kaupunkiuudistusmallin tavoitteena on parantaa vanhojen asuinalueiden toimivuutta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta yhdessä asukkaiden kanssa.

Avainsanat

helsinkimalmikaupunkiuudistushelsingin kaupunkiympäristötori

Kuvat

Asukkaat ovat toivoneet muun muassa OmaStadi-äänestyksessä torille lisää mahdollisuuksia oleskeluun ja toimintaan.
Asukkaat ovat toivoneet muun muassa OmaStadi-äänestyksessä torille lisää mahdollisuuksia oleskeluun ja toimintaan.
Sari Knuuti
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Ylä-Malmin tori on osa kaupunkiuudistusta, jonka tavoitteena on kohentaa vanhojen asuinalueiden toimivuutta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.
Ylä-Malmin tori on osa kaupunkiuudistusta, jonka tavoitteena on kohentaa vanhojen asuinalueiden toimivuutta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.
Sari Knuuti
Lataa

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