Kansainväliset opiskelijat haluavat jäädä Suomeen – kieli ja työelämään pääsy huolettavat
16.11.2026 08:50:00 EET | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Kansainväliset opiskelijat arvostavat opetuksen laatua ja turvallista opiskeluympäristöä, mutta arjen huolet kuormittavat opintoja. 4Q-korkeakoulut – Arcada, Diak, Humak ja KAMK – kehittävät yhdessä opiskelijoiden tukea Student Academic Journey 2026 -juurisyyanalyysin tulosten pohjalta.
– Opetuksen laatu, tuen saavutettavuus ja turvallinen opiskeluympäristö nousivat esiin vahvuuksina. Suomen kielen oppimiseen, työelämäverkostojen rakentamiseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät haasteet puolestaan vaikuttavat opiskelukokemukseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin, kertoo vara-akatemiajohtaja Susanna Fabricius Arcadasta.
Kotoutuminen ei tapahdu itsestään
Analyysin mukaan 78 prosenttia vastaajista haluaa asua ja työskennellä Suomessa valmistumisen jälkeen. Kotoutumisen ja työelämään siirtymisen tukeminen on siksi tärkeä osa korkeakoulujen työtä.
– Kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvaa, mutta kielen oppiminen, kotoutuminen ja työllistyminen Suomessa edellyttävät tukea. Korkeakoulujen vastuu ei pääty opiskelijan rekrytointiin, vaan niiden on tuettava koko polkua opinnoista työelämään, Fabricius sanoo.
Tiedonkeruu juurisyyanalyysiä varten toteutettiin syys–lokakuussa 2026 4Q-korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille. Siihen vastasi 231 opiskelijaa, ja vastausaste oli noin 70 prosenttia. Opiskelijoiden antamien arvioiden taustalla olevia teemoja selvitettiin tekoälyavusteisilla haastatteluilla, joissa opiskelijat perustelivat arvioitaan. Noin 63 prosenttia vastauksista tuli Arcadasta, joten sen opiskelijoiden kokemukset painottuvat kokonaistuloksissa.
Yhteistyöllä tukea kielen oppimiseen ja työllistymiseen
Arcada, Diak, Humak ja KAMK kehittävät yhdessä kielitukea, uraohjausta, työnantajayhteistyötä ja opiskelijoiden kotoutumisen tukea. Tavoitteena on luoda vastuullisia käytäntöjä, jotka tukevat opiskelijaa rekrytoinnista opintoihin ja työelämään siirtymiseen.
Korkeakoulut jakavat kokemuksiaan ja tunnistavat toimivia ratkaisuja vähentääkseen päällekkäistä kehittämistyötä. Tavoitteena on, että yhteisiä käytäntöjä voidaan hyödyntää myös muissa korkeakouluissa.
– Yhtenä konkreettisena yhteistyömuotona 4Q-korkeakoulut ovat valmistelleet kansainvälisille opiskelijoille yhteisiä työllistymistyöpajoja. Kotoutumisen tuen kehittämisessä on tunnistettu korkeakoulujen erilaiset tarpeet ja resurssit, minkä vuoksi tavoitteena on löytää joustavia yhteistyötapoja täysin yhtenäisten palvelujen sijaan, Susanna Fabricius kertoo.
Tietoa 4Q-yhteistyöstä
4Q on Arcadan, Diakin, Humakin ja KAMKin käynnistämä strateginen yhteistyö- ja kehittämisohjelma, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelman tavoitteena on yhdistää korkeakoulujen asiantuntemusta, osaamista ja resursseja sekä parantaa koulutuksen saavutettavuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna FabriciusVara-akatemiajohtajaArcada-ammattikorkeakouluPuh:040 510 65 32susanna.fabricius@arcada.fi
Aura VuorenrinneViestintä- ja markkinointijohtajaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:040 509 2577aura.vuorenrinne@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
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