Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 12.11.2026

Kivelän sairaala-alueen uudet suunnitelmat nyt kommentoitavana 12.11.2026 14:18:26 EET | Tiedote

Kivelän sairaala-alueesta suunnitellaan uutta, väljää ja vihreää asuinaluetta keskelle Töölöä. Alueelle on laadittu kolme maankäyttövaihtoehtoa, joissa tutkitaan uuden asuinrakentamisen määrää ja sijoittumista sekä nykyisten rakennusten tulevaa käyttöä. Vaihtoehdoista voi nyt antaa palautetta.