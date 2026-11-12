Oma Häme valmistautuu sosiaalihuollon laajaan uudistukseen

Sosiaalihuollon uudistusta koskevat lakiesitykset ovat parhaillaan eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Oma Hämeessä valmistellaan jo muutoksia, joiden tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden palveluja ja vahvistaa oikea-aikaista tukea.

Sosiaalihuollon laajaa lainsäädäntöuudistusta on valmisteltu pitkään. Uudistus vaikuttaisi toteutuessaan valtakunnallisesti sosiaalipalvelujen järjestämiseen, asiakkaiden palvelupolkuihin ja ammattilaisten työhön. Lakimuutosten on suunniteltu tulevan voimaan vaiheittain vuoden 2027 aikana, mutta niiden lopullinen sisältö ja aikataulu voivat vielä muuttua eduskuntakäsittelyssä.

Uudistuksen tavoitteena on tehdä sosiaalipalveluista nykyistä joustavampia ja asiakaslähtöisempiä sekä vahvistaa oikea-aikaista tukea. Samalla pyritään vähentämään päällekkäistä hallinnollista työtä, jotta ammattilaisille jäisi enemmän aikaa asiakkaiden kohtaamiseen ja tukemiseen. Uudistus toisi muutoksia muun muassa palvelutarpeen arviointiin, asiakassuunnitelmiin ja kirjaamiseen. Palvelurakennetta on tarkoitus yksinkertaistaa ja eri palvelujen välistä yhteistyötä selkeyttää.

Käytännön muutokset jo valmistelussa

Oma Hämeen sosiaali- ja perhepalveluissa selvitetään parhaillaan, mitä uudistus tarkoittaisi käytännössä asiakkaiden palveluille, ammattilaisten työlle ja tietojärjestelmille. Valmistelutyötä on tehty kesästä alkaen.

Perhekeskuspalveluissa ja lastensuojelussa valmistelun yhtenä painopisteenä ovat lapset ja perheet, joiden tuen tarve sijoittuu peruspalvelujen ja lastensuojelun rajapintaan. Tavoitteena on parantaa palvelujen jatkuvuutta ja yhteensovittamista niin, että asiakkaan tilanteesta muodostuu yhteinen kokonaiskuva, työntekijät eivät vaihtuisi tarpeettomasti ja eri palvelut toimisivat yhteisen suunnitelman mukaisesti. Asiakkaalle tämän on tarkoitus näkyä sujuvampana palveluna, parempana jatkuvuutena ja oikea-aikaisempana tukena.

Toinen merkittävä valmisteltava kokonaisuus liittyy kuntouttavan työtoiminnan loppumiseen sekä uuden toimintakyvyn ja osallisuuden tuen palvelun suunnitteluun. Tämä palvelu on tarkoitettu vaikeasti työllistyvien tai kokonaan työelämän ulkopuolella oleville asiakkaille. Tavoitteena on vahvistaa muun muassa elämänhallinnan taitoja ja työelämävalmiuksia.

– Asiakkaiden ei tarvitse itse tehdä mitään, vaan oma työntekijä huolehtii muutoksista. Jos kyseessä on uusi asiakassuhde, työntekijä käy palvelun sisällön ja muuttuneet asiat läpi asiakkaan kanssa, kertoo toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen.

Uusi palvelu, toimintakyvyn ja osallisuuden tuki, korvaisi kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevan toiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen. Muutokset eivät koskisi kuitenkaan kehitysvammaisten henkilöiden työtoimintaa.

Sosiaalihuoltolain uudistukseen liittyy myös ikäihmisten palveluiden asiakasmaksujen korotuksia. Lainsäädäntö määrittää maksuille kuitenkin vain enimmäismäärät. Jokainen hyvinvointialue päättää itsenäisesti, periikö se maksuja täysimääräisinä. Alueilla on myös lakisääteinen velvollisuus huojentaa maksuja tai jättää ne perimättä, jos maksu vaarantaa asiakkaan toimeentulon. Näistä muutoksista viestitään vielä erikseen, sen jälkeen, kun niistä tehdään päätökset aluevaltuustossa.

Valmistelua tehdään myös hyvinvointialueiden yhteistyönä

Oma Häme tekee sosiaalihuoltolain uudistukseen liittyvää valmistelua yhdessä muiden Sisä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden kanssa. Yhteistyöalueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Yhteistyössä arvioidaan uudistuksen vaikutuksia, suunnitellaan toimintatapoja ja etsitään ratkaisuja muutosten toteuttamiseen. Tavoitteena on edistää palvelujen yhdenvertaisuutta ja hyödyntää alueiden yhteistä osaamista.

Oma Häme pitää uudistuksen tavoitteita pääosin oikeansuuntaisina. Hyvinvointialue korosti toukokuussa antamassa lausunnossaan muun muassa lapsiperheiden palvelujen, ennaltaehkäisyn ja sosiaalityön asiantuntijaroolin vahvistamista.

Samalla Oma Häme nosti esiin huolen uudistuksen resursseista. Uudistukseen liittyy merkittäviä hyvinvointialueiden rahoitukseen kohdistuvia säästötavoitteita. Oma Hämeen näkemyksen mukaan uudistusta ei voida toteuttaa pelkkänä säästötoimenpiteenä, jos samalla halutaan vahvistaa asiakaslähtöistä työtä ja turvata oikea-aikainen tuki.

Oma Häme seuraa lakiesitysten valiokuntakäsittelyä ja tarkentaa valmistelua lainsäädännön sisällön täsmentyessä. Mahdollisista palvelumuutoksista tiedotetaan asiakkaille erikseen, kun niiden sisältö ja aikataulut varmistuvat.

Lue lisää sosiaalihuollon uudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta