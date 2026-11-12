Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Koskelan varikko nousi harjakorkeuteen – toimiva allianssimalli siivittää onnistumisiin

13.11.2026 08:00:00 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

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Koskelan uusi raitiovaunuvarikko on saavuttanut harjakorkeutensa ja rakennuksen runkotyöt ovat valmistuneet etuajassa. Rakentamisessa on korostunut allianssin tiivis yhteistyö sekä hankkeen kunnianhimoiset ympäristötavoitteet.

Ilmakuva Koskelan varikosta.
Valmistuttuaan Koskelan varikko tulee olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko Ruskeasuon varikon ohella. Kuva: Sami Perttilä

Koskelan raitiovaunuvarikko on noussut harjakorkeuteen. Myös varikon runkotyöt eli kaikki betonielementtien toimitukset, asennukset ja niihin liittyvät valutyöt on saatu syksyn aikana päätökseen. 

-Kokonaisuutena runkotyöt valmistuivat onnistuneesti ja selkeästi edellä aikataulusta. Onnistuminen on ollut ponnistus kaikilta allianssin osapuolilta ja se on vaatinut tiivistä ja hyvää yhteistyötä, kiittelee allianssin projektipäällikkö Antti Leskinen Skanskasta. 

Koskelan varikkoa rakennetaan allianssina, jossa tilaajana on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne, päätoteuttajana Skanska ja suunnitteluosapuolina Sweco, Rejlers ja Arkkitehtityöhuone APRT. Hankkeessa toimivat lisäksi integroidut kumppanit Kreate, Lujabetoni ja Are. 

Allianssimallin toimivuus näkyy Koskelan varikon työmaalla. 

-Runkotöiden ripeän valmistumisen lisäksi työmaa on onnistunut myös hyvän yhteishengen ja keskinäisen arvostuksen luomisessa sekä sitoutumisessa yhteisiin tavoitteisiin. Tästä hyvä esimerkki on tahtituotanto, jossa työvaiheet etenevät viikon mittaisissa jaksoissa sovitusta alueesta ja työvaiheesta seuraavaan, kertoo tilaajan projektijohtaja Lotta Koski-Lammi

Yhdessä tekemällä on onnistuttu lisäksi muissakin hankkeen tavoitteissa, kuten kunnianhimoisissa ympäristötavoitteissa. 

-Varikon rakentamisessa on käytetty runsaasti tavallista vähähiilisempää betonia sekä kierrätetty materiaaleja, ja hanke on saavuttamassa lähes 30 prosentin hiilisäästön materiaalisidonnaisiin päästöihin liittyen. Samalla hankkeessa on kehitetty hyviä käytäntöjä alalle, Leskinen sanoo. 

Hankkeelle on myönnetty suunnitteluvaiheen BREEAM Outstanding -sertifikaatti, ja samaa tasoa tavoitellaan myös toteutusvaiheelle.  

Koskelan varikon rakentaminen jatkuu julkisivun viimeistelyllä sekä varikkorakennuksen sisäpuolisilla asennus- ja taloteknisillä töillä. Tämänhetkisen aikataulun mukaan rakennustyöt valmistuvat alkukesästä 2028. Valmistuttuaan Koskelan varikko tulee olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko Ruskeasuon varikon ohella.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ilmakuva Koskelan varikosta.
Valmistuttuaan Koskelan varikko tulee olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko Ruskeasuon varikon ohella. Kuva: Sami Perttilä
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Raitioraiteita Koskelan varikon sisällä.
Vuoden 2026 aikana Koskelan varikolla on asennettu raiteita ja vaihteita. Kuva: Sami Perttilä
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Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

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