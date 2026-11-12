Koskelan varikko nousi harjakorkeuteen – toimiva allianssimalli siivittää onnistumisiin
13.11.2026 08:00:00 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Koskelan uusi raitiovaunuvarikko on saavuttanut harjakorkeutensa ja rakennuksen runkotyöt ovat valmistuneet etuajassa. Rakentamisessa on korostunut allianssin tiivis yhteistyö sekä hankkeen kunnianhimoiset ympäristötavoitteet.
Koskelan raitiovaunuvarikko on noussut harjakorkeuteen. Myös varikon runkotyöt eli kaikki betonielementtien toimitukset, asennukset ja niihin liittyvät valutyöt on saatu syksyn aikana päätökseen.
-Kokonaisuutena runkotyöt valmistuivat onnistuneesti ja selkeästi edellä aikataulusta. Onnistuminen on ollut ponnistus kaikilta allianssin osapuolilta ja se on vaatinut tiivistä ja hyvää yhteistyötä, kiittelee allianssin projektipäällikkö Antti Leskinen Skanskasta.
Koskelan varikkoa rakennetaan allianssina, jossa tilaajana on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne, päätoteuttajana Skanska ja suunnitteluosapuolina Sweco, Rejlers ja Arkkitehtityöhuone APRT. Hankkeessa toimivat lisäksi integroidut kumppanit Kreate, Lujabetoni ja Are.
Allianssimallin toimivuus näkyy Koskelan varikon työmaalla.
-Runkotöiden ripeän valmistumisen lisäksi työmaa on onnistunut myös hyvän yhteishengen ja keskinäisen arvostuksen luomisessa sekä sitoutumisessa yhteisiin tavoitteisiin. Tästä hyvä esimerkki on tahtituotanto, jossa työvaiheet etenevät viikon mittaisissa jaksoissa sovitusta alueesta ja työvaiheesta seuraavaan, kertoo tilaajan projektijohtaja Lotta Koski-Lammi.
Yhdessä tekemällä on onnistuttu lisäksi muissakin hankkeen tavoitteissa, kuten kunnianhimoisissa ympäristötavoitteissa.
-Varikon rakentamisessa on käytetty runsaasti tavallista vähähiilisempää betonia sekä kierrätetty materiaaleja, ja hanke on saavuttamassa lähes 30 prosentin hiilisäästön materiaalisidonnaisiin päästöihin liittyen. Samalla hankkeessa on kehitetty hyviä käytäntöjä alalle, Leskinen sanoo.
Hankkeelle on myönnetty suunnitteluvaiheen BREEAM Outstanding -sertifikaatti, ja samaa tasoa tavoitellaan myös toteutusvaiheelle.
Koskelan varikon rakentaminen jatkuu julkisivun viimeistelyllä sekä varikkorakennuksen sisäpuolisilla asennus- ja taloteknisillä töillä. Tämänhetkisen aikataulun mukaan rakennustyöt valmistuvat alkukesästä 2028. Valmistuttuaan Koskelan varikko tulee olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko Ruskeasuon varikon ohella.
Yhteyshenkilöt
Antti LeskinenSkanska, allianssin projektipäällikköPuh:0400907952antti.leskinen@skanska.fi
Lotta Koski-LammiKaupunkiliikenne Oy, hankejohtajaPuh:050 412 3312lotta.koski-lammi@kaupunkiliikenne.fi
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