Kokkolan Liikennepuisto toteutuu yhteishankkeena
16.11.2026 12:00:00 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkolan kaupunki ja LähiTapiola Pohjanmaa ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen liikennepuiston toteuttamiseksi Kokkolaan. Uuden liikennepuiston tavoitteena on edistää lasten ja nuorten liikenneturvallisuuskasvatusta elämyksellisessä ympäristössä.
Puistoa suunnitellaan Pikiruukkiin, Vanhansatamanlahdentien, Pohjoisväylän, Tykkitien ja Suntin rajaamalle alueelle. Paikalla on aiemmin sijainnut muun muassa Kokkolan ensimmäinen leirintäalue ja koirapuisto.
Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila iloitsee hankkeen käynnistymisestä. ”Lasten ja nuorten laadukas kasvuympäristö on meillä tärkeä osa kaupunkistrategiaa. Uusi liikennepuisto luo perheille ja esimerkiksi varhaiskasvatukselle erinomaiset puitteet treenata liikenteessä vaadittavia taitoja turvallisissa puitteissa”, Mattila toteaa. ”Lähi-Tapiola Pohjanmaan lahjoitus mahdollistaa sen, että liikennepuiston toteutus pääsee käynnistymään kuntatalouden haasteista huolimatta.”
Yhteistyössä LähiTapiola ja Kokkola Karleby Lions Clubit
Kaupunki on laatinut alkuvuonna 2026 hankesuunnitelman liikennepuiston perustamiseksi Kokkolaan yhteistyössä vakuutusyhtiö LähiTapiola Pohjanmaan ja Kokkola Karleby Lions Clubien kanssa.
Hankesuunnitelmassa liikennepuiston kustannusarvio on 350 000 euroa, josta pääosa (300 000 euroa) saadaan lahjoituksena.
”Liikennepuistohanke on meille erittäin tärkeä osa työtämme liikenneturvallisuuden kehittämisessä sekä elinvoimaisuuden edistämisessä. Olemme aikaisemmin toteuttaneet vastaavanlaisen hankkeen Vaasassa, kun Onkilahden liikennepuisto rakennettiin vuonna 2024. Liikennepuisto on erinomainen tapa edistää perheiden yhdessä liikkumista ulkona sekä lasten ja nuorten liikenneturvallisuustaitoja”, kertoo LähiTapiola Pohjanmaan toimitusjohtaja Joel Sunabacka.
Kokkolalaiset Lions Clubit ovat olleet mukana liikennepuistohankkeessa alusta asti. Lionsien tavoite on kerätä varat puistossa käytettäviin autoihin sekä mahdollisesti myös kiinteisiin rakennuksiin ja rakennelmiin.
Kaupunki vastaa liikennepuiston toiminnasta ja kunnossapidosta
LähiTapiola Pohjanmaa toimii hankkeen päälahjoittajana ja Kokkolan kaupunki liikennepuiston toteuttajana, omistajana ja ylläpitäjänä. Liikennepuiston on tarkoitus valmistua kesällä 2028, jolloin kaupungin nuorisopalvelut ottavat vastuun puiston toiminnan järjestämisestä ja henkilöresursseista. Puiston kunnossapidosta huolehtii puistot ja liikuntapaikat -palveluyksikkö.
Hankkeen aikataulu
Hankkeen toteutus on suunniteltu vuosille 2026–2028. Loppuvuoden 2026 aikana tehdään suunnittelu- ja valmistelutyöt, ja puiston rakentaminen ajoittuu vuosille 2027–2028. Liikennepuiston avajaiset on tavoitteena järjestää alkukesällä 2028. Puiston yleissuunnitelma asetetaan nähtäville loppuvuoden 2026 aikana kaupunginhallituksen käsittelyn ja hankkeen julkistustilaisuuden jälkeen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sini SangiKaupunginpuutarhuriPuh:044 780 9369sini.sangi@kokkola.fi
Stina MattilaKaupunginjohtajaPuh:0408068200stina.mattila@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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