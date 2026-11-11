Senaatti-kiinteistöt

MUISTUTUS: Kutsu medialle: Tornion uuden tullirakennuksen mediatilaisuus ja peruskiven muuraus

13.11.2026 08:43:13 EET | Senaatti-kiinteistöt | Kutsu

Jaa

Senaatti-kiinteistöt ja Tulli kutsuvat median edustajat Tornion uuden tullirakennushankkeen mediatilaisuuteen ja peruskiven muuraukseen tiistaina 17.11.2026 klo 12.15 alkaen. Ilmoittaudu mukaan etukäteen maanantaihin 16.11.2026 klo 12.00 mennessä.

Tornion rajanylityspaikalle rakennetaan parhaillaan uusia toimitiloja Tullille. Hanke on merkittävä investointi Suomen kokonaisturvallisuuteen ja viranomaistoiminnan kehittämiseen pohjoisessa. Uudisrakennus kokoaa nykyisin kolmessa eri toimipisteessä sijaitsevat Tullin toiminnot yhteen ja luo nykyaikaiset puitteet tullivalvonnalle ja Tullin tarkastustoiminnalle sekä viranomaisyhteistyölle. 

Rakennuttamisesta vastaa valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, ja pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Sorvoja Oy. Rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2026, ja hankkeen on määrä valmistua loppukeväällä 2028. 

Rakennuksen peruskivi muurataan tiistaina 17.11.2026.  

Paikka: Irma Stormbomin katu 1, Tornio. Saapumisohjeet liitteenä kartassa.  

Ajankohta: tiistaina 17.11.2026 

12.00–12.15 Saapuminen ja ilmoittautuminen portilla vartijalle. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.  

12.15–12.50 Mediatilaisuus ja hanke-esittely median edustajille työmaatoimistossa. 

13.00–15.30 Peruskiven muuraus ulkona työmaa-alueella juhlateltassa. Huomioi lämmin pukeutuminen sään mukaan.  

Mediatilaisuus klo 12.15–12.50


Mediatilaisuudessa puheenvuoron käyttävät:  

  • Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo

  • Tullin pääjohtaja Sami Rakshit

  • Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Lauri Peltonen 

  • Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamispäällikkö Juha Keränen esittelee hankkeen 

Puheenvuorojen jälkeen medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kysymyksiin ovat paikan päällä vastaamassa Tullilta myös Pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki ja tulliylitarkastaja Tommi Laukkanen sekä Rakennusliike Sorvoja Oy:n työpäällikkö Juha Sorvoja

12.50 Siirtyminen työmaa-alueella olevaan juhlatelttaan. 

Peruskiven muuraus klo 13.00–15.30 


Ohjelma

Alkumusiikkia  

Avaus ja tervetulotoivotukset  
Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Lauri Peltonen  

Tervehdyspuheet  
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo  
Senaatti-kiinteistöjen konsernijohtaja Tuomas Pusa  
Tullin pääjohtaja Sami Rakshit 
Tornion kaupungin kaupunginjohtaja Jukka Kujala 
Päätoteuttaja Rakennusliike Sorvoja Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja  

Peruskiven muuraus  

Kahvitarjoilu työmaan juhlateltassa 

Valokuvaus 


Työmaalla kuvaaminen ei ole turvallisuussyistä sallittua, mutta juhlatilaisuuden teltassa voi kuvata tilaisuuden aikana. 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen etukäteen 


Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen maanantaihin 16.11.2026 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: aino-liisa.lapinkangas@senaatti.fi. 

Lämpimästi tervetuloa!

Avainsanat

tullitornioperuskiviuudisrakennus

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Linkit

Senaatti

Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi 

Olemme töissä Suomelle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Senaatti-kiinteistöt

Hämeenlinnan vankilaan valmistui 32 uutta vankipaikkaa – selliosastot matkasivat 500 kilometriä Pelsosta Hämeenlinnaan5.11.2026 07:00:00 EET | Tiedote

Hämeenlinnan vankilaan on valmistunut 32 uutta suljettua vankipaikkaa nopeasti kasvaneeseen vankipaikkatarpeeseen. Uudisrakentamisen sijaan Senaatti-kiinteistöt siirsi Hämeenlinnaan entisessä Pelson vankilassa käytössä olleet selliosastot. Ratkaisulla uudet vankipaikat pystyttiin toteuttamaan nopeasti ja selvästi perinteistä uudisrakentamista edullisemmin. Hanke on osa vankilaverkoston vahvistamista, ja sen toteutuksesta vastasi Senaatti-kiinteistöt yhteistyössä oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Senaatti-kiinteistöt on myynyt Oulun vanhan lääninvankilan22.10.2026 16:00:00 EEST | Tiedote

Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kiinteistökaupan Oulun keskustassa Myllytullin alueella sijaitsevasta lääninvankilan kiinteistöstä. Kiinteistön on ostanut Y-K Heritage Oy perustettavan yhtiön lukuun. Uuden yhtiön nimeksi tulee Kiinteistö Oy Oulun Kruununvankila. Kokonaisuuteen kuuluvat mm. punatiilinen lääninvankila laajennusosineen ja vuonna 1778 alkujaan kruununvankilaksi valmistunut Oxenstiernan talo. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän kiinteistön vankilakäyttö päättyi tammikuussa Oulun uuden vankilan valmistumisen myötä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye