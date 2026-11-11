MUISTUTUS: Kutsu medialle: Tornion uuden tullirakennuksen mediatilaisuus ja peruskiven muuraus
13.11.2026 08:43:13 EET | Senaatti-kiinteistöt | Kutsu
Senaatti-kiinteistöt ja Tulli kutsuvat median edustajat Tornion uuden tullirakennushankkeen mediatilaisuuteen ja peruskiven muuraukseen tiistaina 17.11.2026 klo 12.15 alkaen. Ilmoittaudu mukaan etukäteen maanantaihin 16.11.2026 klo 12.00 mennessä.
Tornion rajanylityspaikalle rakennetaan parhaillaan uusia toimitiloja Tullille. Hanke on merkittävä investointi Suomen kokonaisturvallisuuteen ja viranomaistoiminnan kehittämiseen pohjoisessa. Uudisrakennus kokoaa nykyisin kolmessa eri toimipisteessä sijaitsevat Tullin toiminnot yhteen ja luo nykyaikaiset puitteet tullivalvonnalle ja Tullin tarkastustoiminnalle sekä viranomaisyhteistyölle.
Rakennuttamisesta vastaa valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, ja pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Sorvoja Oy. Rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2026, ja hankkeen on määrä valmistua loppukeväällä 2028.
Rakennuksen peruskivi muurataan tiistaina 17.11.2026.
Paikka: Irma Stormbomin katu 1, Tornio. Saapumisohjeet liitteenä kartassa.
Ajankohta: tiistaina 17.11.2026
12.00–12.15 Saapuminen ja ilmoittautuminen portilla vartijalle. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
12.15–12.50 Mediatilaisuus ja hanke-esittely median edustajille työmaatoimistossa.
13.00–15.30 Peruskiven muuraus ulkona työmaa-alueella juhlateltassa. Huomioi lämmin pukeutuminen sään mukaan.
Mediatilaisuus klo 12.15–12.50
Mediatilaisuudessa puheenvuoron käyttävät:
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Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo
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Tullin pääjohtaja Sami Rakshit
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Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Lauri Peltonen
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Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamispäällikkö Juha Keränen esittelee hankkeen
Puheenvuorojen jälkeen medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kysymyksiin ovat paikan päällä vastaamassa Tullilta myös Pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki ja tulliylitarkastaja Tommi Laukkanen sekä Rakennusliike Sorvoja Oy:n työpäällikkö Juha Sorvoja.
12.50 Siirtyminen työmaa-alueella olevaan juhlatelttaan.
Peruskiven muuraus klo 13.00–15.30
Ohjelma
Alkumusiikkia
Avaus ja tervetulotoivotukset
Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Lauri Peltonen
Tervehdyspuheet
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo
Senaatti-kiinteistöjen konsernijohtaja Tuomas Pusa
Tullin pääjohtaja Sami Rakshit
Tornion kaupungin kaupunginjohtaja Jukka Kujala
Päätoteuttaja Rakennusliike Sorvoja Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja
Peruskiven muuraus
Kahvitarjoilu työmaan juhlateltassa
Valokuvaus
Työmaalla kuvaaminen ei ole turvallisuussyistä sallittua, mutta juhlatilaisuuden teltassa voi kuvata tilaisuuden aikana.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen etukäteen
Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen maanantaihin 16.11.2026 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: aino-liisa.lapinkangas@senaatti.fi.
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha KeränenRakennuttajapäällikköSenaatti-kiinteistötPuh:040 541 6143juha.keranen@senaatti.fi
Liitteet
Linkit
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
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