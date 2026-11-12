Allas Poolin arkkitehtuurikilpailu käynnistyy – myös Makasiinirannan hankkeet etenevät

Eteläsataman aluetta kehitetään osana käveltävää keskustaa. Alueella on parhaillaan käynnissä useita kehityshankkeita.

Uuden Allas Poolin arkkitehtuurikilpailu alkaa

Katajanokanlaiturilla sijaitsevaa merikylpylää esitetään pysyväksi osaksi Eteläsataman maisemaa. Kylpylän lisäksi alueelle on suunnitteilla hyvinvointi- ja liikuntapalveluita sekä uusi ympärivuotinen tapahtumapaikka. Samalla rantaa kehitetään oleskeluun ja jalankulkuun.

Hankkeen suunnittelua valmisteleva Nordic Urban Oy järjestää kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun uuden Allas Pool -merikylpylärakennuksen suunnittelusta yhteistyössä Helsingin kaupungin, Suomen Arkkitehtiliiton ja Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kanssa. Kilpailu käynnistyy maanantaina 16.11.2026. Kilpailijat jättävät ehdotuksensa maaliskuussa 2027 ja voittaja julkistetaan arviolta toukokuussa 2027.

Uusi rakennus tulisi sijoittumaan nykyisen, väliaikaiseksi tarkoitetun merikylpylän paikalle Kauppatorin kupeeseen. Paikka on keskeinen ja symbolisesti erittäin arvokas, ja sitä koskevat lukuisat suojelu- ja kulttuuriympäristöluokitukset. Kilpailulla haetaan ratkaisua, jolla uudisrakentaminen sovitetaan tähän herkkään arvoympäristöön.

”On hienoa päästä kehittämään Eteläsatamasta entistä elävämpää ja avoimempaa rantakokonaisuutta. Kansainvälisellä arkkitehtuurikilpailulla varmistamme, että uusi Allas Pool istuu saumattomasti Helsingin ikoniseen merimaisemaan”, sanoo Nordic Urbanin toimitusjohtaja Raoul Grünstein.

Makasiinirannan tonteille esitetään vuokraus- ja myyntiperiaatteita

Makasiiniranta on tulevaisuudessa viihtyisä julkinen tila, joka täydentää Helsingin niemeä kiertävää rantareittiä Kauppatorilta Kaivopuistoon. Alueelle on suunniteltu uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo sekä Saaret-hanke, joka koostuu neljästä rakennuksesta ja sisältää toimisto- ja liiketiloja. Hankkeiden asemakaavat saivat lainvoiman elokuussa 2026. Alueen katusuunnitelmat ovat menossa päätöksentekoon loppuvuodesta.

Alue rakennetaan vaiheittain. Arkkitehtuuri- ja designmuseon sekä Saaret-hankkeen kahden pohjoisimman korttelin rakentaminen voisivat alkaa vuonna 2028. Toinen rakennusvaihe on mahdollista toteuttaa vasta, kun autolauttaliikenne on päättynyt alueella. Tulevaisuudessa säännöllinen matkustaja-autolauttaliikenne on tarkoitus keskittää Länsisatamaan ja Katajanokalle. Olympiarantaan jäävät laiturit vieraileville risteilyaluksille.

Museotontin ja Saaret-hankkeen tonttien vuokraus- ja myyntiperiaatteita käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa 17. marraskuuta. Periaatteissa sekä alueen toteuttamissopimuksessa päätetään ehdoista, joilla tontit tullaan luovuttamaan. Periaatteiden mukaisesti tontit olisi mahdollista ostaa, kun rakennukset ovat valmistuneet. Lopullinen maanvuokra tai kauppahinta perustuu yksikköhintaan, joka tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan. Vuoden 2026 hintatasossa museotontin kauppahinta on noin 6 375 000 euroa ja vuosivuokra noin 318 750 euroa, ja Saaret-hankkeen tonttien kauppahinta on yhteensä noin 14 350 000 euroa ja vuosivuokrat yhteensä noin 717 500 euroa.