Milli-pelissä historiallinen voittoputki – miljoonavoitto tällä kertaa Joensuuhun
13.11.2026 09:09:11 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Milli-pelissä nähtiin torstai-iltana ennennäkemätön tilanne, kun miljoonan euron päävoitto osui kohdalle jo toisena iltana peräkkäin. Tämän vuoden kahdestoista päävoitto matkasi Joensuuhun.
Joensuulainen pelaaja voitti torstai-illan Milli-arvonnassa miljoonan euron päävoiton. Voittaja oli pelannut rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.
- Suuret onnittelut tuoreelle miljonäärille! Hänen perjantai 13. päivänsä alkoi kerrassaan onnekkaissa merkeissä, sillä miljoonan euron voittopotti on jo matkalla suoraan hänen pankkitililleen, iloitsee Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.
Pelin historiassa ei ole koskaan aiemmin nähty vastaavaa voittoputkea, jossa päävoitto menee jakoon peräkkäisinä päivinä. Keskiviikon miljoonavoitto osui Vihdin Siippoon Nesteellä pelattuun riviin.
- Milli-pelin voittohana on nyt tosiaankin auki. Kaksi miljoonan euron päävoittoa peräkkäisissä arvonnoissa on ennennäkemätöntä. Jäämme jännityksellä odottamaan, pitääkö sanonta ”ei kahta ilman kolmatta” paikkansa tässä asiassa, Sundholm sanoo.
Itäisessä Suomessa on juhlittu Milli-voittoja tänä syksynä tiuhaan tahtiin. Ennen Vihdin ja Joensuun täysosumia edellinen miljoonavoitto meni Pohjois-Karjalan naapurimaakuntaan Etelä-Savoon, kun savonlinnalainen nettipelaaja nappasi miljoonan euron päävoiton tiistaina 27.10. Syys-lokakuussa miljoonapotteja on juhlittu myös Leppävirralla ja pienellä paikkakunnalla Pohjois-Savossa.
Milli-pelin torstai-illan oikea rivi on 1, 2, 26, 30, 37, 38 ja lisänumero 6.
Milli-pelin päävoitot suuruusjärjestyksessä
Voitto, paikkakunta, päivämäärä
2 milj. euroa, Kouvola, 6.6.2026, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Paimio, 16.6.2025, voittajan haastattelu, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Pielavesi, 11.8.2025, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Lahti, Kangasala, Raasepori (3 osuuden porukkaa), 9.3.2026, voittajien haastattelu
1 milj. euroa, Ranua, 7.4.2026, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Lahti, 12.7.2026
1 milj. euroa, Rauma, 28.8.2026, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Pohjois-Savo, 20.9.2026
1 milj. euroa, Leppävirta 1.10.2026
1 milj. euroa, Savonlinna 27.10.2026
1 milj. euroa, Vihti 11.11.2026
1 milj. euroa, Joensuu 12.11.2026
500 000 euroa, Tampere, 24.6.2026
500 000 euroa, Pori, 24.6.2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapäivystys, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Veikkauksen mediapäivystysPuh:+358 9 4370 7000
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Huoltoasemalla pelatulla Milli-rivillä voitettiin miljoona euroa Vihdissä12.11.2026 08:02:51 EET | Tiedote
Milli-pelin keskiviikkoillan arvonnassa löytyi jälleen täysosuma. Voiton tuonut rivi oli pelattu vihtiläisellä huoltoasemalla. Keskiviikkoillan voitto oli jo 11. Milli-pelin päävoitto tänä vuonna.
Eurojackpotin potti pomppaa 64 miljoonaan euroon10.11.2026 22:23:08 EET | Tiedote
Tiistai-illan Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten tämän viikon perjantaina tarjolla on noin 64 miljoonan euron potti.
Espooseen 300 000 euron potti - Vakio-pelissä vain yksi täysosuma9.11.2026 10:53:08 EET | Tiedote
Lauantain Vakio-kierrokselta löytyi yksi ainoa täysosuma. Nettipelaaja Espoosta voitti täysosumalla 300 000 euron potin.
Loton potti kohoaa jo 12 miljoonaan euroon - Kaksi 82 000 euron voittoa jakoon7.11.2026 22:46:55 EET | Tiedote
Loton kierroksen 45/2026 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti nousee ensi viikolla 12 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin potti jatkaa kasvuaan – Illan suurimmat suomalaisvoitot tarjoili Jokeri6.11.2026 22:26:01 EET | Tiedote
Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi tiistaina potissa on 53 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme