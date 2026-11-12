Milli-pelissä historiallinen voittoputki – miljoonavoitto tällä kertaa Joensuuhun

Joensuulainen pelaaja voitti torstai-illan Milli-arvonnassa miljoonan euron päävoiton. Voittaja oli pelannut rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.

- Suuret onnittelut tuoreelle miljonäärille! Hänen perjantai 13. päivänsä alkoi kerrassaan onnekkaissa merkeissä, sillä miljoonan euron voittopotti on jo matkalla suoraan hänen pankkitililleen, iloitsee Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.

Pelin historiassa ei ole koskaan aiemmin nähty vastaavaa voittoputkea, jossa päävoitto menee jakoon peräkkäisinä päivinä. Keskiviikon miljoonavoitto osui Vihdin Siippoon Nesteellä pelattuun riviin.

- Milli-pelin voittohana on nyt tosiaankin auki. Kaksi miljoonan euron päävoittoa peräkkäisissä arvonnoissa on ennennäkemätöntä. Jäämme jännityksellä odottamaan, pitääkö sanonta ”ei kahta ilman kolmatta” paikkansa tässä asiassa, Sundholm sanoo.

Itäisessä Suomessa on juhlittu Milli-voittoja tänä syksynä tiuhaan tahtiin. Ennen Vihdin ja Joensuun täysosumia edellinen miljoonavoitto meni Pohjois-Karjalan naapurimaakuntaan Etelä-Savoon, kun savonlinnalainen nettipelaaja nappasi miljoonan euron päävoiton tiistaina 27.10. Syys-lokakuussa miljoonapotteja on juhlittu myös Leppävirralla ja pienellä paikkakunnalla Pohjois-Savossa.





Milli-pelin torstai-illan oikea rivi on 1, 2, 26, 30, 37, 38 ja lisänumero 6.



Milli-pelin päävoitot suuruusjärjestyksessä

Voitto, paikkakunta, päivämäärä

2 milj. euroa, Kouvola, 6.6.2026, voittajan haastattelu

1 milj. euroa, Paimio, 16.6.2025, voittajan haastattelu, voittajan haastattelu

1 milj. euroa, Pielavesi, 11.8.2025, voittajan haastattelu

1 milj. euroa, Lahti, Kangasala, Raasepori (3 osuuden porukkaa), 9.3.2026, voittajien haastattelu

1 milj. euroa, Ranua, 7.4.2026, voittajan haastattelu

1 milj. euroa, Lahti, 12.7.2026

1 milj. euroa, Rauma, 28.8.2026, voittajan haastattelu

1 milj. euroa, Pohjois-Savo, 20.9.2026

1 milj. euroa, Leppävirta 1.10.2026

1 milj. euroa, Savonlinna 27.10.2026

1 milj. euroa, Vihti 11.11.2026

1 milj. euroa, Joensuu 12.11.2026

500 000 euroa, Tampere, 24.6.2026

500 000 euroa, Pori, 24.6.2026