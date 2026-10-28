Helen Korpak saa Kulttuurirahaston 20 000 euron kriitikkopalkinnon
17.11.2026 15:30:00 EET | Suomen Kulttuurirahasto | Tiedote
Suomen Kulttuurirahaston E. J. Vehmas -palkinnon saaja Helen Korpak on monipuolinen taidekriitikko, joka osaa kirjoittaa oman kokemuksensa tekstiin ja samalla tuoda laajatkin teoreettiset kokonaisuudet ymmärrettävästi esiin.
Helen Korpak (s. 1989) on taidekriitikko, valokuvataiteilija ja vapaa kirjoittaja, jonka tuotanto on vaikuttavan monipuolista ja -kielistä. Äidinkielensä ruotsin lisäksi Korpak julkaisee kritiikkiä englanniksi ja suomeksi. Korpak kirjoittaa aktiivisesti muun muassa Hufvudstadsbladetiin, pohjoismaiseen Kunstkritikkiin sekä Suomen Kuvalehteen. Taidekritiikin lisäksi Korpak on kirjoittanut lukuisia katalogiesseitä.
Palkintoperustelujen mukaan Korpak on kirjoittajana analyyttinen ja eläytyvä. Hän osaa välittää oman kokemuksensa lukijalle sekä tuoda laajojakin teoreettisia kokonaisuuksia ymmärrettävästi esiin. Korpakin taidekritiikit ovat omaäänisiä ja ajattelu kirkasta, rohkeaa ja kriittistä.
Kriitikkona Korpak painottaa lukijan kokemusta.
”Toivon olevani kriitikko, jonka tekstejä on nautinnollista lukea. Kirjoittaessani yritän päästä kiinni mahdollisimman suoraan ja rehelliseen ilmaisuun ja analyysiin. Haluan, että tekstini ovat funktionaalisia ja että ne toimivat kritiikin genressä. Niiden pitää olla myös kielellisesti eheitä, monipuolisia ja ilmaisuvoimaisia”, Korpak kuvailee.
Pitkään eri Pohjoismaissa kritiikkejä julkaissut Korpak löytää eroja eri maiden kritiikkikulttuureista.
”Taidepiirit ovat kaikkialla pieniä, mutta muissa Pohjoismaissa yleisö on kuitenkin vähän laajempi. Ehkä siksi taidekirjoittaminen on siellä kriittisempää, kun taas Suomessa ollaan hiukan diplomaattisempia. Suomalaisessa kontekstissa minua pidetään terävänä, vaikka itse koen olevani aika kiltti.”
E. J. Vehmas -palkinnon ovat aiemmin saaneet muun muassa Ville Hänninen (2024), Sanna Lipponen (2022), Camilla Granbacka (2019) sekä Sini Mononen ja Harri Kalha (2017).
”Olen ylpeä ja onnellinen tästä palkinnosta. Teen freelancerina yksinäistä, välillä marginaaliselta tuntuvaa työtä. On ravisuttavaa huomata, että omalla työllä on merkitystä ja että se tavoittaa ihmisiä”, Korpak sanoo.
E. J. Vehmas -palkinto kunnioittaa professori, taidekriitikko E. J. Vehmaksen (1902–1980) elämäntyötä ja tuo esiin taidekriitikoiden olennaisen tärkeää roolia taiteen sisältöjen avaajina ja ajatusten herättäjinä. Suomen Kulttuurirahasto on jakanut E. J. Vehmas -palkintoa vuodesta 1965 lähtien.
Kaikki aiemmat palkinnonsaajat
Palkintotilaisuus Kritiikkifestivaalilla 17.11.
E. J. Vehmas -palkinto luovutetaan Kritiikkifestivaalilla tiistaina 17.11.2026 klo 15.30–17. Tilaisuus järjestetään Tekstin talossa Helsingissä. Kunstkritikk-lehden päätoimittaja Mariann Enge haastattelee Helen Korpakia ja keskustelee hänen kanssaan taidekritiikistä.
Korpak osallistuu Kritiikkifestivaalilla myös Kysy kriitikolta! -tapahtumaan lauantaina 21.11. klo 15–15.50.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Helen Korpak
helenkorpak@gmail.com
040 847 6184
Heta Kaisto
museonjohtaja, erityisasiantuntija
Suomen Kulttuurirahasto
heta.kaisto@skr.fi
09 6128 1115
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