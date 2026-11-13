Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Kansainvälisten opiskelijoiden perheenyhdistämiseen asetettava vuoden määräaika on kannatettava

– Kansainvälisten opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä määrä Suomessa on kasvanut viime vuosien aikana voimakkaasti. On tärkeää, että myös kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutto on hallittua, oikeudenmukaista ja yhteiskunnallisesti kestävää ja siksi kannatamme hallituksen esityksen hyväksymistä hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena. SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan vastaava Saku Nikkanen toteaa.

– Osalle opiskelijoista hintataso, työllistymismahdollisuudet ja omien varojen riittävyys on Suomeen muutettua ollutkin yllätys. Nyt odotusajan aikana kansainvälinen opiskelija perheenkokoajana voi saada todenmukaisemman käsityksen siitä, mitä eläminen Suomessa maksaa ja mitkä ovat hänen tai puolison mahdollisuudet työllistyä, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma kertoo.

– Kansainväliseen opiskeluun kytkeytyy vahvasti koulutusagenttibisnes ja tiedetään, että myös Suomea on markkinoitu kohdemaana harhaanjohtavilla väitteillä. Maailmalla tehtävää koulutusagenttitoimintaa on vaikea säädellä kattavasti Suomesta käsin ja siksi on tehtävä muita toimia, joilla tilanteeseen voidaan vaikuttaa, sanoo kansanedustaja Paula Werning.

– Tällä lakiesityksellä pyritään osaltaan torjumaan esiin nousseita epäkohtia. Suomessa on havaintoja myös muun muassa siitä, että kansainväliset opiskelijat ovat joutuneet työperäisen hyväksikäytön uhreiksi, eikä se ole millään tavalla oikein. On kaikkien etu, etteivät kansainväliset opiskelijat eivätkä heidän perheensä joudu Suomessa toimeentulovaikeuksiin ja muutoinkaan haavoittuvaan asemaan, kansanedustaja Juha Viitala tähdentää.