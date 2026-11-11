Black Friday, joulu ja vuodenvaihteen alennusmyynnit ovat otollisia verkkorikollisille. Huijarit seuraavat aktiivisesti kuluttajien ostokäyttäytymistä ja ajankohtaisia trendejä. Loppuvuoden sesongissa erilaisten verkkohuijausten määrän odotetaan lisääntyvän.

Tyypillisiä tarjoussesongin huijauksia ovat erityisesti valemainokset ja -verkkokaupat, pakettitoimituksiin liittyvät petokset sekä erilaiset pankkiasiointiin liittyvät huijausyritykset.

Huijarit houkuttelevat ostajia poikkeuksellisen halvoilla hinnoilla ja rajatuilla tuote-erillä. Näitä mainostetaan usein sosiaalisen median alustoilla. Tarjouksen näennäinen kiireellisyys painostaa tekemään ostopäätöksen heti.

”Pitkä loppuvuoden ostosesonki antaa huijareille runsaasti mahdollisuuksia. Monet odottavat saapuvaa pakettia, mitä huijarit voivat käyttää hyödykseen. Todennäköistä on, että esimerkiksi sähköpostiin saapuu erilaisia ’tilausvahvistuksia’ tai pakettiseurantailmoituksia. Kun oikeiden ja odotettujen viestien sekaan ujuttautuu tällainen huijausviesti, on helpompi haksahtaa siihen”, sanoo F-Securen tietoturva-asiantuntija Joel Latto.

Tekoäly tekee huijauksista entistä uskottavampia

Tekoälyn avulla rikolliset voivat tuottaa huijauksia aiempaa laajemmin ja mukauttaa niitä eri kielille ja eri kanaviin. Loppuvuoden ostosesongissa tämä näkyy erityisesti huijaustarkoitukseen rakennetuissa valeverkkokaupoissa, joiden erottaminen aidoista kaupoista on entistä vaikeampaa.

”Uskottavan verkkokaupan luominen on entistä helpompaa tekoälytyökaluilla. Koska tekoälyn luoma sisältö näyttää yhä aidommalta, ei ole yksinkertaista tapaa päätellä, mikä verkkokauppa on oikea ja mikä ei. Siksi on tärkeää suunnitella jo etukäteen, missä aikoo ostoksia tänä ostosesonkina tehdä”, Latto jatkaa.

Ostoshuumassa huijauksia saatetaan myös ketjuttaa, jolloin huijaus etenee valeverkkokaupasta valheelliseen laskutukseen ja siitä edelleen pakettihuijaukseen.

Ostoslista ja budjetti auttavat hillitsemään heräteostoksia

Tarjoussesonki houkuttelee myös tekemään heräteostoksia. Hankinnat kannattaa suunnitella hyvissä ajoin: mitä tarvitaan, kuinka paljon rahaa on käytettävissä ja mistä tuotteet ostetaan. Kun ostokset, budjetti ja ostopaikat ovat selvillä ennen tarjouksiin tutustumista, päätöksiä ei tarvitse tehdä hetken mielijohteesta.

Omaan talouteen sopiva budjetti auttaa pitämään kiinni rahankäytön rajoista myös tarjoushuuman keskellä.

”Ennen ostosten tekemistä kannattaa käydä läpi tulot ja menot ja määrittää, kuinka paljon loppuvuoden hankintoihin voi käyttää niin, että rahaa jää arjen välttämättömiin menoihin sekä mahdollisuuksien mukaan myös yllättäviin kuluihin. Toteutuneiden menojen seuraaminen auttaa pysymään budjetissa ja vähentämään turhia heräteostoksia”, toteaa Danske Bankin päivittäispalveluista vastaava johtaja Heli Pieninkeroinen.

Myös korttimaksujen ja tilisiirtojen turvarajat kannattaa pitää omaan käyttöön sopivina. Rajoja on syytä nostaa vain todelliseen tarpeeseen. Turvarajat rajoittavat vahinkoa, jos luovuttaa vahingossa huijareille maksukortin tiedot tai verkkopankkitunnukset.

Kuusi vinkkiä turvallisiin verkko-ostoksiin