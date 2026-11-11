Black Friday ja joulu houkuttelevat rikollisia – ostosten suunnittelu auttaa välttämään riskejä
17.11.2026 07:00:00 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote
Loppuvuoden vilkas ostosesonki tuo mukanaan valemainoksia, väärennettyjä verkkokauppoja ja pakettitoimituksiin liittyviä huijausviestejä. Danske Bank ja F-Secure muistuttavat, että hankinnat, budjetti ja ostopaikat kannattaa suunnitella ennen tarjoussesonkia.
Black Friday, joulu ja vuodenvaihteen alennusmyynnit ovat otollisia verkkorikollisille. Huijarit seuraavat aktiivisesti kuluttajien ostokäyttäytymistä ja ajankohtaisia trendejä. Loppuvuoden sesongissa erilaisten verkkohuijausten määrän odotetaan lisääntyvän.
Tyypillisiä tarjoussesongin huijauksia ovat erityisesti valemainokset ja -verkkokaupat, pakettitoimituksiin liittyvät petokset sekä erilaiset pankkiasiointiin liittyvät huijausyritykset.
Huijarit houkuttelevat ostajia poikkeuksellisen halvoilla hinnoilla ja rajatuilla tuote-erillä. Näitä mainostetaan usein sosiaalisen median alustoilla. Tarjouksen näennäinen kiireellisyys painostaa tekemään ostopäätöksen heti.
”Pitkä loppuvuoden ostosesonki antaa huijareille runsaasti mahdollisuuksia. Monet odottavat saapuvaa pakettia, mitä huijarit voivat käyttää hyödykseen. Todennäköistä on, että esimerkiksi sähköpostiin saapuu erilaisia ’tilausvahvistuksia’ tai pakettiseurantailmoituksia. Kun oikeiden ja odotettujen viestien sekaan ujuttautuu tällainen huijausviesti, on helpompi haksahtaa siihen”, sanoo F-Securen tietoturva-asiantuntija Joel Latto.
Tekoäly tekee huijauksista entistä uskottavampia
Tekoälyn avulla rikolliset voivat tuottaa huijauksia aiempaa laajemmin ja mukauttaa niitä eri kielille ja eri kanaviin. Loppuvuoden ostosesongissa tämä näkyy erityisesti huijaustarkoitukseen rakennetuissa valeverkkokaupoissa, joiden erottaminen aidoista kaupoista on entistä vaikeampaa.
”Uskottavan verkkokaupan luominen on entistä helpompaa tekoälytyökaluilla. Koska tekoälyn luoma sisältö näyttää yhä aidommalta, ei ole yksinkertaista tapaa päätellä, mikä verkkokauppa on oikea ja mikä ei. Siksi on tärkeää suunnitella jo etukäteen, missä aikoo ostoksia tänä ostosesonkina tehdä”, Latto jatkaa.
Ostoshuumassa huijauksia saatetaan myös ketjuttaa, jolloin huijaus etenee valeverkkokaupasta valheelliseen laskutukseen ja siitä edelleen pakettihuijaukseen.
Ostoslista ja budjetti auttavat hillitsemään heräteostoksia
Tarjoussesonki houkuttelee myös tekemään heräteostoksia. Hankinnat kannattaa suunnitella hyvissä ajoin: mitä tarvitaan, kuinka paljon rahaa on käytettävissä ja mistä tuotteet ostetaan. Kun ostokset, budjetti ja ostopaikat ovat selvillä ennen tarjouksiin tutustumista, päätöksiä ei tarvitse tehdä hetken mielijohteesta.
Omaan talouteen sopiva budjetti auttaa pitämään kiinni rahankäytön rajoista myös tarjoushuuman keskellä.
”Ennen ostosten tekemistä kannattaa käydä läpi tulot ja menot ja määrittää, kuinka paljon loppuvuoden hankintoihin voi käyttää niin, että rahaa jää arjen välttämättömiin menoihin sekä mahdollisuuksien mukaan myös yllättäviin kuluihin. Toteutuneiden menojen seuraaminen auttaa pysymään budjetissa ja vähentämään turhia heräteostoksia”, toteaa Danske Bankin päivittäispalveluista vastaava johtaja Heli Pieninkeroinen.
Myös korttimaksujen ja tilisiirtojen turvarajat kannattaa pitää omaan käyttöön sopivina. Rajoja on syytä nostaa vain todelliseen tarpeeseen. Turvarajat rajoittavat vahinkoa, jos luovuttaa vahingossa huijareille maksukortin tiedot tai verkkopankkitunnukset.
Kuusi vinkkiä turvallisiin verkko-ostoksiin
- Suunnittele hankinnat ja budjetti etukäteen. Tee ostoslista, selvitä tuotteiden tavanomainen hintataso ja päätä, kuinka paljon voit käyttää ylimääräistä rahaa arjen välttämättömien menojen jälkeen.
- Valitse ostopaikat jo ennen tarjoussesonkia. Tarkista sinulle tuntemattoman verkkokaupan myyjän nimi, yhteystiedot ja toimitusehdot. Etsi asiakkaiden kokemuksia myös kaupan omien sivujen ulkopuolelta, sillä uskottava ulkoasu ei yksin takaa luotettavuutta.
- Pidä kiinni suunnitelmastasi myös tarjoushuumassa. Vertaa tarjousta selvittämääsi hintatasoon ja ostoslistaasi äläkä anna kiireen tunteen ohjata päätöstäsi. Seuraa toteutuneita menoja, jotta pysyt budjetissa.
- Siirry ostoksille turvallista reittiä ja tarkista maksut. Kirjoita kaupan tunnettu verkko-osoite itse selaimeen tai käytä sen virallista sovellusta. Tarkista ennen maksun hyväksymistä summa ja maksunsaaja. Hyväksy vain sellainen maksu, jota olet itse tekemässä.
- Varaudu pakettihuijauksiin pitämällä kirjaa tilauksistasi. Älä avaa epäilyttävän toimitusviestin linkkiä tai anna sen kautta pankkitunnuksia tai korttitietoja. Tarkista lähetyksen tilanne kuljetusyrityksen virallisesta sovelluksesta tai kirjoittamalla sen tunnettu verkko-osoite itse selaimeen.
- Huolehdi laitteidesi suojauksesta. Suojaus voi auttaa estämään pääsyn haitallisille sivuille ja haittaohjelmien lataamisen.
Yhteyshenkilöt
Heli PieninkeroinenPäivittäispalveluista vastaava johtajaDanske BankPuh:044 321 0628Heli.Pieninkeroinen@danskebank.fi
Joel LattoTietoturva-asiantuntijaF-SecurePuh:040 821 2169Joel.Latto@f-secure.com
Kuvat
Danske Bankista
Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.
Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Danske Bank -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. danskebank.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Sijoittaminen on ennätyksellisen suosittua – lähes puolet suomalaisista sijoittaa11.11.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Suomalaisista jo 48 prosenttia sijoittaa osakkeisiin, arvopapereihin ja muihin sijoitustuotteisiin, selviää Danske Bankin tuoreesta Sijoittavat suomalaiset -kyselytutkimuksesta. Sijoittamisen suosio on nyt mittaushistorian korkeimmalla tasolla.
Selvitys: Pohjoismaiden puolustus- ja kaksikäyttöteknologian pääomasijoitukset keskittyvät Suomeen5.11.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Suomi on noussut Pohjoismaiden puolustus- ja kaksikäyttöteknologian pääomasijoitusten keskittymäksi. Suomessa toimivat alan yritykset ovat keränneet vuodesta 2020 lähtien yhteensä 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria puolustusalan pääomasijoituksia, selviää Dealroomin ja Danske Bankin Nordic Defence Tech Report 2026 -selvityksestä. Summa vastaa lähes 90 prosenttia alueen puolustus- ja kaksikäyttöteknologia-alan yrityksiin kohdistuneesta pääomarahoituksesta.
Taloudellinen mielenrauha: naiset luottavat talouteensa miehiä vähemmän28.10.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Suomessa miesten ja naisten väliset taloudelliset kokemukset ovat jokseenkin eriytyneet. Danske Bankin tutkimuksen mukaan miehet luottavat taloutensa kestävyyteen selvästi naisia enemmän, ja naiset ovat useammin huolissaan arjen toimeentulosta.
Yrityspäättäjätutkimus: puolustusteollisuus kiinnostaa suomalaisyrityksiä14.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Lähes joka neljäs Danske Bankin yrityspäättäjäkyselyyn vastannut suomalaisyritys on mukana puolustusteollisuus- tai kaksikäyttötuotemarkkinoilla. Vientivetoinen puolustusala tarjoaa houkuttelevia kasvumahdollisuuksia, mutta myös vaatii yrityksiltä satsauksia omaan toimintaansa.
Suomalaiset ovat Pohjoismaiden pessimistisin kansa – yhä useampi uskoo parempaan tulevaisuuteen7.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Joka toinen suomalainen uskoo taloudellisen tilanteensa olevan parempi viiden vuoden kuluttua. Osuus on kasvanut neljä prosenttiyksikköä vuodessa ja on nyt korkeimmillaan sitten vuoden 2018. Epävarmuus näkyy kuitenkin edelleen: joka viides suomalainen murehtii päivittäisistä menoista selviämisestä, paljastaa Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2026 -tutkimus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme