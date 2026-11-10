Big Brother Suomi alkaa MTV:llä sunnuntaina 27.12. – tätä kaikkea on luvassa
16.11.2026 10:00:00 EET | MTV Oy | Tiedote
Big Brother Suomi alkaa MTV:llä sunnuntaina 27.12., jolloin 14 asukasta astelee suorassa lähetyksessä uuteen BB-taloon. Ensimmäistä kertaa Big Brother Suomessa lumi ja jää tuovat mukanaan talven taikaa. Heti aloitusviikolla asukkaat pääsevät juhlimaan vuodenvaihdetta uudella ja yllättävällä tavalla.
Big Brother Suomi palaa juurilleen. Asukkaat suorittavat mitä monipuolisempia viikko- ja päivätehtäviä, joiden avulla he keräävät rahaa viikkobudjettiinsa. He nimeävät toisiaan häätöäänestykseen, ja siitä puhuminen päiväkirjahuoneen ulkopuolella on visusti kielletty. Sunnuntaisin päätösvalta on katsojilla, jotka ratkaisevat, ketkä nimetyistä ansaitsevat jäädä taloon jatkamaan värikästä seikkailuaan Isoveljen alaisuudessa.
Poikkeukselliset olosuhteet sekä luovuutta ja heittäytymistä vaativat viikkotehtävät aiheuttavat suuria tunteita, yllätyksiä ja draamaa kellon ympäri. Mukaan mahtuu niin rakastettuja klassikoita kuin ennennäkemättömiä käänteitä. Big Brother Suomi nähdään nyt ensimmäistä kertaa talvella, mikä luo uudenlaisia puitteita elämälle BB-talossa.
Ohjelma seuraa kahdeksan viikon ajan, miten tavalliset suomalaiset ryhmäytyvät ja toimivat ajassa, jolloin yhä suurempi osa arjen kohtaamisista tapahtuu ruutujen välityksellä.
Katso tästä uuden kauden traileri.
Näin seuraat Big Brother Suomea
Kausi alkaa sunnuntaina 27.12. suoralla lähetyksellä, jossa uudet BB-asukkaat vihdoin paljastuvat. Katsojilla on näppinsä pelissä kauden käänteissä ja häädöissä heti ensimetreistä alkaen.
Big Brother Suomen suola on kaksi 24/7 live streamia, jotka valvovat herkeämättä, mitä eri puolilla taloa tapahtuu. Koko Big Brother Suomi -ohjelmisto, 24/7 mukaan lukien, on katsottavissa kaikilla MTV Katsomo+ -tilauksilla.
Edellisen päivän tapahtumat paketoidaan yhteen Big Brother Suomi -koostelähetyksissä kuutena päivänä viikossa, maanantaista lauantaihin. Viikonvaihteessa selviää myös, ketkä joutuvat asukkaiden nimeäminä häätöäänestykseen.
Niko Saarinen ottaa talon tapahtumat ja ilmiöt tarkempaan syyniin Big Brother Suomi: Saarisen salahuone -vodcastissa. BB-ikoni sukeltaa aiheisiin yhdessä vaihtuvien vieraiden kanssa kahdesti viikossa. Ensimmäinen jakso julkaistaan jo ennen kauden alkua, maanantaina 21.12., ja luvassa on heti suuria paljastuksia.
Viikon kruunaa sunnuntai-illan suora studiolähetys, jota luotsaa Jenni Poikelus. Kaksituntinen lähetys tarjoaa monipuolista viihdettä, huumoria ja odottamattomia käänteitä. Ilta huipentuu äänestystuloksen julkistukseen ja tietoon siitä, kenen matka BB-talossa päättyy.
Huuma kasvaa Big Brother Suomen sosiaalisen median kanavissa, jotka nostavat esiin kiinnostavimpia hetkiä ja spekulaatioita sekä päästävät BB-yhteisön ääneen. Niko Saarinen on äänessä myös somessa, missä hän kommentoi talon menoa omalla otteellaan.
Lisäksi MTV Uutiset raportoi kattavasti BB-ilmiöstä ja talon tapahtumista muun muassa Huomenta Suomessa sekä osoitteessa mtvuutiset.fi/bigbrother.
Big Brother Suomi alkaa su 27.12. klo 20. Koko Big Brother Suomi -ohjelmisto on katsottavissa MTV Katsomo+ tilauksella:
- Kaksi 24/7 live streamia koko kauden ajan
- Big Brother Suomi -koostelähetykset maanantaista lauantaihin 28.12. alkaen aina klo 20
- Big Brother Suomi: Saarisen salahuone -vodcast maanantaisin ja perjantaisin 21.12. alkaen
- Suorat lähetykset sunnuntaisin klo 20
Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntain suorat lähetykset klo 20 sekä päivittäiset koostelähetykset maanantaista lauantaihin klo 22.35 alkaen.
Instagram, Tiktok ja Facebook:
@bigbrothersuomi #BBSuomi
Lisätietoja:
MTV, vastaava tuottaja Ellinoora Uusi-Kartano, ellinoora.uusi-kartano@mtv.fi
MTV, vastaava tuottaja Mei Hari, mei.hari@mtv.fi
Banijay Finland, vastaava tuottaja, Ville Panhelainen, ville.panhelainen@banijay.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
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