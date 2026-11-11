Opettajarekisteri ja arvioinnin tehtäväpankki saavat opettajilta vahvan tuen – kansallisia kokeita kannattaa vain neljännes

Opetusalan ammattijärjestö OAJ selvitti opettajien näkemyksiä sekä kansallisiin kokeisiin ja valmistelussa olevaan arvioinnin tehtäväpankkiin peruskoulussa, että opettajarekisteriin. Keskustelu oppimistulosten laskun kääntämisestä on kiihtynyt erityisesti PISA-tulosten julkaisun jälkeen syyskuussa.

Opettajat kannattavat tehtäväpankkia kansallisten kokeiden sijaan

Marraskuussa toteutetussa kyselyssä selvitettiin perusopetuksen opetushenkilöstön näkemyksiä opettajarekisteristä, perusopetuksen tehtäväpankista ja kansallisista kokeista.

Mikä on perusopetuksen tehtäväpankki?

Valtakunnallinen tehtäväpankki on opettajille tarkoitettu työväline, joka tukee oppilaiden osaamisen arviointia ja arvioinnin yhdenmukaisuutta eri kouluissa.

Se tarjoaa testejä, kokeita ja muita arviointitehtäviä, joiden avulla opettaja voi arvioida, miten oppilas saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja osaamiskriteerit. Tehtäväpankki ei kuitenkaan muodostuisi kansallisten kokeiden tapaan yksittäiseksi, kaikkea opetusta suuntaavaksi välineeksi.

Tehtäväpankin tavoitteena on selkeyttää sitä, mitä oppilailta edellytetään ja miten osaamista arvioidaan.

Tehtäväpankin tarkoituksena on tukea opettajan omaa pedagogista arviointityötä sekä antaa väline tarkastella oman arviointinsa tasoa suhteessa kansallisiin kriteereihin.

Vastaajista 75 prosenttia kannattaa perusopetuksen tehtäväpankkia, jonka avulla opettajat voisivat verrata oppilaiden osaamisen arviointia kansallisiin kriteereihin. OAJ on esittänyt tällaista tehtäväpankkia jo yli kymmenen vuoden ajan korjaamaan arvioinnin yhdenvertaisuutta ja nyt vihdoinkin tehtäväpankista on selvitystyö käynnissä.

Kansallisia tasokokeita kannattaa vain neljännes vastaajista.

– Kansallisten kokeiden osalta on syytä ottaa huomioon myös kasvatuksen ja koulutuksen tutkijoiden hiljattain julkaisema kokeiden käyttöönottoa vastustava vetoomus. Rehtoreiden, opettajien ja kasvatustieteilijöiden näkemyksiä pitäisi kuunnella, kun haetaan ratkaisuja oppimistulosten nostamiseen, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.

Hän viittaa 856 kasvatuksen ja koulutuksen tutkijan allekirjoittamaan vetoomukseen, joka on suunnattu eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajille ja eduskuntaryhmille. Vetoomuksen mukaan kansallisten kokeiden mahdolliset hyödyt eivät ylitä niiden aiheuttamia haittoja ja riskejä.

– Ymmärrettävästi kaikilla on mielipide siitä, miten koulutusta tulisi kehittää, mutta tässäkin asiassa kannattaisi edetä askel kerrallaan keskittymällä jo valmisteilla oleviin toimiin, joita sekä opettajat että tutkijat kannattavat. Nyt ei pidä hätiköiden tehdä laastariratkaisuja, Murto jatkaa.

Perusopetuksen tehtäväpankin lisäksi myös käynnissä oleva osaamistakuun uudistus muuttaa oppilaiden osaamisen arviointia. Osaamistakuun tavoitteena on yhtenäistää arviointia ja selkeyttää oppiainekohtaisten vähimmäisosaamisen tasojen määrittelyä, jotta niin sanotuista armovitosista päästäisiin eroon.

Suomeen tarvitaan opettajarekisteri

Alalle pitkään toivotun opettajarekisterin perustamista esitettiin myös 15.10. julkaistussa eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä. OAJ:n kyselyn perusteella rekisterin perustamista kannattaa 85 prosenttia vastaajista.

Toisin kuin julkisesta keskustelusta välittyvä kuva antaa ymmärtää, koulutusalalla on selkeä kuva niistä ratkaisuista, joita tarvitaan alan kehittämiseksi sekä oppimistulosten parantamiseksi.

– Opettajarekisterin tarve on välttämätön, jotta saadaan ajantasaista ja kattavaa tietoa kelpoisista opettajista sekä tarkempaa tietoa alan koulutustarpeista. Tavoitteena pitää olla, että jokaisella lapsen oikeus kelpoiseen opettajaan. Vähempi ei riitä, Murto sanoo.

Näin OAJ selvitti opettajien näkemyksiä