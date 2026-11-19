Tampere Filharmonian kevään ohjelmistossa kuullaan muun muassa Jean Sibeliuksen Pohjolan tytär, Tuonelan joutsen, Valse triste ja Öinen ratsastus ja auringonnousu, Alexander Zemlinskyn teos Merenneito, Béla Bartókin Ihmeellinen mandariini -sarja sekä Uuno Klamin Kalevala-sarja. Luonto, myytit, tanssi, rakkaus ja seikkailu kuljettavat kuulijoita tarinasta ja tunnelmasta toiseen.

Paikkansa ottavat myös aikamme musiikki ja harvinaiset uutuudet. Ohjelmassa ovat Kalle Korpijaakon saksofonikonserton maailman ensiesitys, Lotta Wennäkosken Zelo ja Jesper Ullénin One Last Tango (Apocalypse) Suomen ensiesityksinä. Harvoin kuultu Henri Dutilleux'n Correspondances soi kausisarjan avauskonsertissa 15. tammikuuta ja Astor Piazzolan enkeli- ja paholaisteemainen Ángeles y Diablos -sarja 21. toukokuuta.

Kevät tarjoaa myös juhlan aiheita, kun John Adamsin viulukonsertto kuullaan säveltäjän 80-vuotispäivän tuntumassa Bachista hypermelodiaan -konsertissa 12. helmikuuta. Lisäksi Ludwig van Beethovenin 200-juhlavuosi kuuluu kevään ohjelmistossa.

Ylikapellimestari Matthew Halls johtaa kevään aikana useita klassisen musiikin merkkiteoksia. Ohjelmassa ovat muun muassa Beethovenin viides ”Kohtalonsinfonia” uudenvuodenkonsertissa 9. tammikuuta, Sibeliuksen neljäs ja seitsemäs sinfonia, Wolfgang Amadeus Mozartin c-mollimessu sekä Antonin Brucknerin monumentaalinen kahdeksas sinfonia. Hallsin nelivuotinen kausi Tampere Filharmonian ylikapellimestarina päättyy ensi kevääseen, ja sen huipennuksena hän johtaa Gustav Mahlerin kolmannen sinfonian kauden 2026/27 päätöskonsertissa perjantaina 28. toukokuuta.

Klassisen ohjelmiston rinnalla orkesteri tarjoaa elämyksiä myös elokuvamusiikin ja musikaalien ystäville. Suuret leffahitit -konsertti 22. tammikuuta kokoaa yhteen elokuvamusiikin tunnetuimpia teemoja, ja musikaalikonsertti Do It Like Liza 19. maaliskuuta juhlistaa Broadwayn suuria tähtiä, popmusiikin diivoja unohtamatta. Konsertin solistina sädehtivät Anna-Maija Tuokko ja Maria Ylipää. Orkesterin perinteinen vappukonsertti 1. toukokuuta kuljettaa tällä kertaa suomalaisen elokuvamusiikin maisemiin otsikolla Myrskyluodolta napapiirille.

Tampere Filharmonia soittaa oopperaorkesterina Tampereen Oopperan Giacomo Puccinin Turandotissa, joka koetaan Tampere-talossa maalis-huhtikuun vaihteessa. Myös Faunien iltapäivä -kamarimusiikkisarja jatkuu keväällä neljällä konsertilla, joissa klassikot ja uudempi musiikki kohtaavat orkesterin muusikoiden kuratoimina ohjelmakokonaisuuksina. Lisäksi Faunit vierailevat keväällä Sara Hildénin taidemuseossa 11. huhtikuuta, ja orkesterin yhtye esiintyy jazzklubitunnelmissa Tampereen G Livelabissa 13. helmikuuta.

Viime kevään Filharmonia-päivä sai yleisöltä innostuneen vastaanoton, ja tapahtuma saa nyt jatkoa. Seuraavaa Filharmonia-päivää vietetään lauantaina 17. huhtikuuta samaan aikaan Lasten Oopperafestivaalin kanssa. Luvassa on yleisölle avoin suuri orkesteri- ja oopperapäivä, joka kutsuu kaikenikäiset musiikin ystävät Tampere-taloon nauttimaan elämyksistä, esityksistä ja yhteisestä tekemisestä.

Lisätietoja Tampere Filharmonian tulevista konserteista orkesterin verkkosivuilta tamperefilharmonia.fi.

Lipunmyynti ensi kevään konsertteihin alkaa torstaina 26. marraskuuta 2026 klo 9.00.

Tampere Filharmonian konserttilippuja voi ostaa Tampere-talon lipunmyynnistä, Kulttuurimyymälä Aplodista ja Lippu.fi-myyntikanavista.