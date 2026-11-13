Oppositioedustajat: Palkkatuetun työn pitää toimia työttömän työnhakijan eduksi

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan oppositio jätti hallituksen palkkatuettua työtä ja työttömyysturvaa koskevaan esitykseen yhteisen vastalauseen, jossa se esitti pykälämuutoksia työllisyyden parantamiseksi.

– Hallitus esittää nyt kautensa lopulla palkkatukeen pieniä joustoja, kun tarvetta olisi ollut isommalle remontille. Palkkatuki on laajennettava jälleen kuntien käyttöön, palkkatuetun työn on kerrytettävä työttömyysturvan työssäoloehtoa ja työttömyysturvaan on palautettava 300 euron suojaosa, vaatii työ- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Lauri Lyly (sd.).