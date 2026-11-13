Oppositioedustajat: Palkkatuetun työn pitää toimia työttömän työnhakijan eduksi
13.11.2026 13:11:46 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan oppositio jätti hallituksen palkkatuettua työtä ja työttömyysturvaa koskevaan esitykseen yhteisen vastalauseen, jossa se esitti pykälämuutoksia työllisyyden parantamiseksi.
– Hallitus esittää nyt kautensa lopulla palkkatukeen pieniä joustoja, kun tarvetta olisi ollut isommalle remontille. Palkkatuki on laajennettava jälleen kuntien käyttöön, palkkatuetun työn on kerrytettävä työttömyysturvan työssäoloehtoa ja työttömyysturvaan on palautettava 300 euron suojaosa, vaatii työ- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Lauri Lyly (sd.).
Hallitus rajasi kautensa aluksi palkkatuetun työn käyttöä siten, ettei kunnilla ja kuntayhtymillä ole enää mahdollisuutta käyttää sitä työllistämiskeinona.
– Palkkatuettu työ on ollut monelle ensimmäinen askel tai paluu työelämään erityisesti alueilla, joilla työpaikkoja on vähän. Nyt osa kunnista on joutunut kehittämään omia kuntakohtaisia tukimalleja hallituksen poistettua kunnilta oikeuden palkkatukeen. Tämä kertoo siitä, että eivät vain työttömät työnhakijat, vaan myös kunnat itse tarvitsevat mahdollisuuden käyttää palkkatuettua työtä, kansanedustaja Olga Oinas-Panuma (kesk.) muistuttaa.
– Nykyisessä työttömyystilanteessa samoista työpaikoista kilpailevat avoimilla työmarkkinoilla hyvin erilaiset työnhakijat. Kuntien järjestämä palkkatuettu työ oli väylä, joka lisäsi työnhakijoiden yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla, koska sen avulla myös vaikeammin työllistyvät työttömät työnhakijat pystyttiin saamaan työelämään, sanoo kansanedustaja Tiina Elo (vihr.).
Hallitus lakkautti aiemmin myös työssäoloehdon karttumisen palkkatuetusta työstä kaksinkertaistettuaan ensin työttömyysturvan työssäoloehdon 12 kuukauteen.
– Orpon hallitus väitti purkavansa kannustinloukkuja, mutta silti sen toimet ovat vaikeuttaneet muun muassa työttömyysturvalle pääsyä. Hallituksen ratkaisuista on kannustavuus kaukana, sanoo kansanedustaja Minja Koskela (vas.).
– Työttömyys ei useinkaan vaihdu kokoaikaiseksi työpaikaksi kerralla, vaan monelle se tarkoittaa aluksi osa-aikaista tai keikkatyötä. 300 euron suojaosan poisto on heikentänyt osa-aikaisen työn vastaanottamista, vaikka tutkimuksen mukaan suojaosat edistävät työttömän työnhakijan työllistymistä, myös kokoaikaisesti. Orpon hallituksen leikkauskeinot eivät ole toimineet kovista puheista huolimatta uusien työpaikkojen luomiseksi, Lyly toteaa.
Hallituspuolueet hylkäsivät opposition esitykset kolmessa äänestyksessä seuraavasti:
palkkatuetun työn mahdollistaminen kunnille 93–72, suojaosan palauttaminen 93–71, palkkatuetun työn tulee kerryttää työttömyysturvan työssäoloehtoa 91–70.
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
Olga Oinas-PanumaKansanedustajaPuh:09 432 3067olga.oinas-panuma@eduskunta.fi
Tiina EloKansanedustajaPuh:09 432 3028tiina.elo@eduskunta.fi
Minja KoskelaKansanedustajaPuh:09 432 3153minja.koskela@eduskunta.fi
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