SDP julkaisi 21 keinoa startup- ja kasvuyrityksille: Vahvistetaan osaamista, rahoitusta ja kasvun mahdollisuuksia Suomen seuraaville menestystarinoille

– Suomi tarvitsee uuden kasvun vuosikymmenen, ja startup- ja kasvuyrityksillä on sen rakentamisessa ratkaiseva rooli. Kasvu syntyy tekemällä Suomesta maa, jossa yritykset löytävät tarvitsemansa rahoituksen ja ensimmäiset asiakkaansa sekä saavat mahdollisuuden kasvaa maailman kärkeen.

– Suomessa syntyy paljon osaamista, mutta liian monen yrityksen kasvu törmää käytännön esteisiin kuten puuttuvaan rahoitukseen. Näitä esteitä on purettava määrätietoisesti ja vahvistettava kotimaista omistajuutta, linjaa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

SDP:n esitykset koskevat muun muassa pääomia, huippuosaajien maahanmuuttoa, verotusta ja korkeakoulujen roolia. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on helpottaa startup- ja kasvuyritysten rahoituksen saantia ja vahvistaa kotimaista omistajuutta.

– Tavoitteenamme on muun muassa ohjata miljardi euroa valtion sijoitusomaisuutta markkinaehtoisesti yksityisiin kasvurahastoihin, mahdollistaa piensijoittajien mukanaolo kasvumarkkinassa ja hyödyntää paremmin eurooppalaisia rahoitusvälineitä. Lisäksi haluamme laittaa kuntoon kasvun juuret: vahvistaa osaamista, tutkimuksen kaupallistamista ja uusien teknologiayritysten syntymistä.

– Suomi tarvitsee nyt rohkeutta uudistaa kasvun edellytyksiä, investoida tulevaisuuteen ja antaa uusille yrityksille mahdollisuuksia kasvaa. SDP:n tavoitteena on rakentaa Suomeen uusi kasvun vuosikymmen, ja samalla luoda työtä, vaurautta ja omistajuutta koko yhteiskuntaan, Lindtman päättää.

SDP:n 21 esitystä startup- ja kasvuyrityksille

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