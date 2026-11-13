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SDP julkaisi 21 keinoa startup- ja kasvuyrityksille: Vahvistetaan osaamista, rahoitusta ja kasvun mahdollisuuksia Suomen seuraaville menestystarinoille

13.11.2026 12:19:31 EET | SDP | Tiedote

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SDP esittää laajaa uudistuspakettia, jolla Suomesta tehdään maailman paras maa perustaa ja kasvattaa uusia yrityksiä. Tavoitteena on vauhdittaa talouskasvua, vahvistaa suomalaista omistajuutta ja parantaa startup- ja kasvuyritysten toimintaedellytyksiä Suomessa.

 – Suomi tarvitsee uuden kasvun vuosikymmenen, ja startup- ja kasvuyrityksillä on sen rakentamisessa ratkaiseva rooli. Kasvu syntyy tekemällä Suomesta maa, jossa yritykset löytävät tarvitsemansa rahoituksen ja ensimmäiset asiakkaansa sekä saavat mahdollisuuden kasvaa maailman kärkeen.

 – Suomessa syntyy paljon osaamista, mutta liian monen yrityksen kasvu törmää käytännön esteisiin kuten puuttuvaan rahoitukseen. Näitä esteitä on purettava määrätietoisesti ja vahvistettava kotimaista omistajuutta, linjaa SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

SDP:n esitykset koskevat muun muassa pääomia, huippuosaajien maahanmuuttoa, verotusta ja korkeakoulujen roolia. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on helpottaa startup- ja kasvuyritysten rahoituksen saantia ja vahvistaa kotimaista omistajuutta.

 – Tavoitteenamme on muun muassa ohjata miljardi euroa valtion sijoitusomaisuutta markkinaehtoisesti yksityisiin kasvurahastoihin, mahdollistaa piensijoittajien mukanaolo kasvumarkkinassa ja hyödyntää paremmin eurooppalaisia rahoitusvälineitä. Lisäksi haluamme laittaa kuntoon kasvun juuret: vahvistaa osaamista, tutkimuksen kaupallistamista ja uusien teknologiayritysten syntymistä.

– Suomi tarvitsee nyt rohkeutta uudistaa kasvun edellytyksiä, investoida tulevaisuuteen ja antaa uusille yrityksille mahdollisuuksia kasvaa. SDP:n tavoitteena on rakentaa Suomeen uusi kasvun vuosikymmen, ja samalla luoda työtä, vaurautta ja omistajuutta koko yhteiskuntaan, Lindtman päättää.

SDP:n 21 esitystä startup- ja kasvuyrityksille
Koko julkaisu liitteenä

  1. Yrittäjyyskasvatus kaikille koulutusasteille
  2. Korkeakoulujen kannusteet tutkimustulosten kaupallistamiseen
  3. Tutkijoille sujuva polku yrittäjäksi
  4. Huippuosaajille kahden viikon maahantulo- ja asettautumispalvelu
  5. Pankkitili ja vahva tunnistautuminen ilman turhaa toistoa
  6. Englanti toimivaksi asiointikieleksi
  7. Pidetään osaajista kiinni - annetaan kansainväliselle erityisosaajalle vuosi aikaa löytää uusi työ
  8. EU Inc. – yhteiset pelisäännöt kasvulle ja työlle
  9. Henkilöstöomistajuus kasvuyrityksissä selkeämmäksi
  10. Työsuhdeoptioiden verotus vastaamaan todellista hyötyä
  11. Selkeä arvonmääritysmalli startup-optioille
  12. EU-digisääntely, joka suojaa kuluttajaa, mutta turvaa pelialan yritysten toimintaedellytykset ja mahdollistaa kasvun
  13. Poistetaan valtiontukiepävarmuus innovaatiokumppanuuksista
  14. Julkiset hankinnat – kotimarkkina referenssinä ja vientipotentiaalin moninkertaistaja
  15. Puolustusteknologialle nopea väylä testistä ensimmäiseen tilaukseen
  16. Kasvurahoituksen leijonan loikka – miljardi valtion taseesta uuteen kasvuun
  17. Suomi-sitoumus kasvurahoituksen vahvistamiseksi
  18. Eurooppalaista kasvupääomaa suomalaisille yrityksille
  19. Uudet rahastorakenteet houkuttelemaan lisää pääomia Suomeen
  20. Uudelleensijoittamisen verokannustin
  21. Piensijoittajien säästöt kasvuyritysten rahoitukseen

Yhteyshenkilöt

Antti LindtmanSDP:n puheenjohtaja

Yhteydenotot:
puoluejohdon erityisavustaja Iisakki Kiemunki, p. 050 586 5697, iisakki.kiemunki@eduskunta.fi

antti.lindtman@eduskunta.fi

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