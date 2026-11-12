Muistutus / kutsu: Miten lihantuottaja saa paremman hinnan? – MTK:n lihaseminaari 17.11. hakee oppia Ruotsista ja Unkarista
13.11.2026 12:22:10 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Kutsu
Miten suomalaisen lihantuotannon kannattavuutta voidaan parantaa? Miten markkinoiden toiminta ja kotimaisen lihan markkinointi vaikuttavat tuottajan saamaan hintaan? Entä millaisia vaikutuksia EU:n tulevilla päätöksillä on suomalaisen kotieläintuotannon tulevaisuuteen?
MTK:n lihaseminaari kokoaa 17.11. Turkuun tuottajia, markkina-asiantuntijoita ja päättäjiä tarkastelemaan lihantuotannon kannattavuutta, markkinoita ja tulevaisuudennäkymiä.
Kiinnostavia vertailukohtia haetaan Ruotsista ja Unkarista
Ruotsissa kotimaisen lihan arvostusta on vahvistettu määrätietoisella markkinoinnilla, ja tuottajahinnat ovat korkealla tasolla. Unkarissa Hunland Group on kasvanut merkittäväksi kotieläinalan markkinatoimijaksi. Mitä suomalainen lihaketju voisi oppia näistä esimerkeistä?
Seminaarissa käsitellään myös kananmunantuotannon tulevaisuutta, afrikkalaisen sikaruton vaikutuksia sekä EU:n maatalouspolitiikan ja rahoitusratkaisujen merkitystä suomalaiselle kotieläintuotannolle.
Ohjelma
Aika ja paikka: tiistai 17.11.2026 klo 10–16, Hotel Kakola, Kakolankatu 14, 20100 Turku
Klo 9–10 | Aamukahvi
Klo 10–12 | Kotieläintuotannon tulevaisuus ja EU-päätökset
- Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah
- Europarlamentaarikko Elsi Katainen
- EU-asiantuntija Riikka Karjalainen, MTK
- Puheenjohtaja Tero Hemmilä, MTK
Klo 12–13 | Lounas
Klo 13–14.30 | Tuottajahinnat, markkinat ja markkinointi
- Markkinat ja tuottajahintojen muodostuminen – Laura Janssen, toimialajohtaja, Hunland Group, Unkari
- Kotimaisen lihan markkinointi ja arvostus – Isabel Moretti, toiminnanjohtaja, Svenskt Kött, Ruotsi
Klo 14.30–16 | Tuotannon ajankohtaiset haasteet ja tulevaisuus
- Kananmunantuotannon kehitys ja tulevaisuus – tuottaja Juuso Hulmi
- Afrikkalainen sikarutto ja sen vaikutukset – eläinlääkäri Olli Heino, MTK
- Loppusanat – MTK:n 2. puheenjohtaja Tero Lahti
Ilmoittautumiset: kaija.stormbom@mtk.fi
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita!
Lisätietoja seminaarista:
Juho Kyntäjä, asiantuntija, MTK, 040 517 6972
Henna Takatalo, kenttäpäällikkö, MTK-Varsinais-Suomi, 050 4737 550
Ari Perälä, kenttäpäällikkö, MTK-Etelä-Pohjanmaa, 040 176 6680
Median haastattelupyynnöt: Kaija Stormbom, viestinnän asiantuntija, MTK, 040 848 9559
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaija Stormbomviestinnän asiantuntija
- maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys,
elintarvikkeet ja suomalainen ruoka
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