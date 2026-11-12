Muistutus / kutsu: Miten lihantuottaja saa paremman hinnan? – MTK:n lihaseminaari 17.11. hakee oppia Ruotsista ja Unkarista

Matkailualan järjestöjen yhteinen kannanotto: Matkailu on Suomen alihyödynnetty kasvun moottori 12.11.2026 14:55:15 EET | Artikkeli

Kannanotto on julkaistu mielipidekirjoituksena Ilkka-Pohjalaisen verkkosivulla 5.11. ja artikkelina Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivuilla 6.11. Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista toimialoista ja kolmanneksi suurin palveluviennin ala Suomessa. Jokainen matkailuun sijoitettu euro tuo Suomeen uusia vientituloja, työpaikkoja ja verotuloja. Palvelualojen menestys onkin avainasemassa, kun Suomen talouskasvua, työllisyyttä ja julkista taloutta laitetaan kuntoon.