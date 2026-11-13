Finvoice-laskujen katselu selaimessa muuttuu 17.11.2026 - muutos voi vaatia yritykseltäsi toimenpiteitä

Finvoice-verkkolaskujen katseluun verkkoselaimessa on 17.11.2026 tulossa merkittävä muutos. Muutos liittyy tapaan, jolla XML-muotoisen Finvoice-laskun tiedot näytetään verkkoselaimessa, ja ilman muutoksen vaatimia toimenpiteitä Finvoice-laskut eivät välttämättä enää näy helposti luettavassa muodossa ilman muutoksen vaatimia toimenpiteitä.

Muutos koskee yrityksiä, jotka katselevat vastaanottamiaan Finvoice-laskuja verkkoselaimessaan, esimerkiksi alihankkijoiltaan saamiaan laskuja. Kuluttajiin tai pelkästään laskuja lähettäviin yrityksiin muutos ei vaikuta.

”Finvoice-laskujen tietosisältö on XML-muodossa. XML-kieleen liittyy läheisesti XSL-tyylitiedosto, jonka avulla XML-muotoisen laskun tiedot saadaan näkymään helposti luettavassa muodossa niin, että esimerkiksi laskun rivit ja otsikot näkyvät oikeilla paikoillaan”, avaa Finanssiala ry:n kehityspäällikkö Jarmo Markkanen.

Tyypillinen tapa avata yrityslasku on verkkoselain. Yleisimmin käytössä oleviin selaimiin, Microsoft Edgeen ja Google Chromeen on 17.11.2026 tulossa päivitys, joka lopettaa tuen näille XSL-tyylitiedostoille.

”Jos päivityksen jälkeen Finvoice-järjestelmän kautta lähetettyä laskua yrittää avata verkkoselaimeen, laskun tiedot eivät enää välttämättä näy oikein. Laskun tiedot eivät kuitenkaan häviä. Myös Firefoxissa ja Safarissa on tapahtumassa vastaavia muutoksia, joten verkkoselaimen vaihtaminenkaan ei tarjoa pysyvää ratkaisua.”

Asiaan on tarjolla ratkaisu.

”FA:n Finvoice-sivulta saa ladattua ohjelman, jonka avulla Finvoice-laskut voidaan näyttää luettavassa muodossa muutoksen jälkeen. Toistaiseksi ohjelma toimii vain Windowsissa. Jos yritys käyttää taloushallinnassaan kolmannen osapuolen valmisohjelmistoa, kannattaa ohjelmiston toimittajalta varmistaa ennen 17.11.2026, miten ohjelmisto tukee Finvoice-laskujen katselua muutoksen jälkeen”, Markkanen sanoo.

Lue lisää

FA:n Finvoice-sivusto