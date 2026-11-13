Finvoice-laskujen katselu selaimessa muuttuu 17.11.2026 - muutos voi vaatia yritykseltäsi toimenpiteitä
13.11.2026 12:55:34 EET | Finanssiala ry | Tiedote
- Finvoice-verkkolaskujen katseluun selaimella on tulossa merkittävä muutos.
- Muutoksen myötä vastaanotettu Finvoice-lasku ei välttämättä enää näy verkkoselaimessa helposti luettavassa muodossa. Laskun sisältö tai välitys ei kuitenkaan muutu.
- Muutos voi vaatia Finvoicen sivuilta ohjelman käyttöä. Jos yritys käyttää laskujen käsittelyyn taloushallinto- tai muuta valmisohjelmistoa, kannattaa muutoksen vaikutukset varmistaa ohjelmiston toimittajalta. Uudistus koskee yrityksiä, jotka katselevat vastaanottamiaan Finvoice-laskuja verkkoselaimessa. Kuluttajilta tai laskuja lähettäviltä yrityksiltä uudistus ei vaadi toimenpiteitä.
- FA:n Finvoice-sivulta saa ladattua ohjelman, jonka avulla Finvoice-laskut voidaan näyttää luettavassa muodossa muutoksen jälkeen.
- Muutos tulee voimaan 17.11.2026.
Finvoice on Suomessa yleisesti käytetty verkkolaskuformaatti, jonka avulla laskun tiedot siirtyvät sähköisesti järjestelmästä toiseen. Se tekee laskujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta sujuvampaa ja vähentää tarvetta käsitellä samoja tietoja manuaalisesti. Finvoice-verkkolaskukuvaus on suomalaisten pankkien määrittelemä, ja sitä ylläpitää Finanssiala ry.
Finvoice-verkkolaskujen katseluun verkkoselaimessa on 17.11.2026 tulossa merkittävä muutos. Muutos liittyy tapaan, jolla XML-muotoisen Finvoice-laskun tiedot näytetään verkkoselaimessa, ja ilman muutoksen vaatimia toimenpiteitä Finvoice-laskut eivät välttämättä enää näy helposti luettavassa muodossa ilman muutoksen vaatimia toimenpiteitä.
Muutos koskee yrityksiä, jotka katselevat vastaanottamiaan Finvoice-laskuja verkkoselaimessaan, esimerkiksi alihankkijoiltaan saamiaan laskuja. Kuluttajiin tai pelkästään laskuja lähettäviin yrityksiin muutos ei vaikuta.
”Finvoice-laskujen tietosisältö on XML-muodossa. XML-kieleen liittyy läheisesti XSL-tyylitiedosto, jonka avulla XML-muotoisen laskun tiedot saadaan näkymään helposti luettavassa muodossa niin, että esimerkiksi laskun rivit ja otsikot näkyvät oikeilla paikoillaan”, avaa Finanssiala ry:n kehityspäällikkö Jarmo Markkanen.
Tyypillinen tapa avata yrityslasku on verkkoselain. Yleisimmin käytössä oleviin selaimiin, Microsoft Edgeen ja Google Chromeen on 17.11.2026 tulossa päivitys, joka lopettaa tuen näille XSL-tyylitiedostoille.
”Jos päivityksen jälkeen Finvoice-järjestelmän kautta lähetettyä laskua yrittää avata verkkoselaimeen, laskun tiedot eivät enää välttämättä näy oikein. Laskun tiedot eivät kuitenkaan häviä. Myös Firefoxissa ja Safarissa on tapahtumassa vastaavia muutoksia, joten verkkoselaimen vaihtaminenkaan ei tarjoa pysyvää ratkaisua.”
Asiaan on tarjolla ratkaisu.
”FA:n Finvoice-sivulta saa ladattua ohjelman, jonka avulla Finvoice-laskut voidaan näyttää luettavassa muodossa muutoksen jälkeen. Toistaiseksi ohjelma toimii vain Windowsissa. Jos yritys käyttää taloushallinnassaan kolmannen osapuolen valmisohjelmistoa, kannattaa ohjelmiston toimittajalta varmistaa ennen 17.11.2026, miten ohjelmisto tukee Finvoice-laskujen katselua muutoksen jälkeen”, Markkanen sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Jarmo MarkkanenKehityspäällikköPuh:+358 50 412 6385jarmo.markkanen@finanssiala.fi
Miia ZittingMaksuliikeasiantuntijaPuh:+358 50 357 7502miia.zitting@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 50 537 9784johannes.palmgren@finanssiala.fi
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Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
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