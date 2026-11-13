SDP:n Juha Viitala: Sähköalan osaajapulaan on varauduttava ennen kuin investoinnit vaarantuvat
13.11.2026 12:25:07 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala vaatii hallitukselta toimia sähkö- ja automaatioalan osaajien riittävyyden ja ammatillisen koulutuksen laadun turvaamiseksi. Viitala nostaa kirjallisessa kysymyksessään esiin huolen siitä, riittääkö Suomessa ammattitaitoista työvoimaa vastaamaan teollisuuden investointien, sähköistymisen ja energiamurroksen tarpeisiin.
– Suomessa puhutaan paljon uusista datakeskuksista, teollisuuden investoinneista ja energiamurroksesta. Mutta kuka tekee sähköasennukset, rakentaa automaatiojärjestelmät ja huolehtii niiden kunnossapidosta? Investoinnit eivät toteudu ilman osaavia tekijöitä, Viitala muistuttaa.
Kesäkuussa 2026 valmistuneen Sähköisten alojen tila ja tulevaisuus -selvityksen mukaan sähköalalta arvioidaan eläköityvän noin 10 500 työntekijää vuoteen 2040 mennessä. Samalla nuorten ikäluokat pienenevät. Vuonna 2025 sähkö- ja automaatioalan koulutukseen oli noin 4 200 ensisijaista hakijaa, mutta selvityksen mukaan hakijamäärä voi vähentyä lähes kolmanneksella vuoteen 2040 mennessä.
– Pelkkä koulutuspaikkojen määrä ei kuitenkaan ratkaise tulevaisuuden osaajatarvetta. Yhtä tärkeää on varmistaa, että valmistuvilla opiskelijoilla on työelämässä tarvittavat käytännön taidot. Myös alan selvityksessä korostuvat vahvan perusosaamisen ja käytännön työelämävalmiuksien merkitys, Viitala korostaa.
Viitala korostaa, että asia on erityisen tärkeä Satakunnassa ja koko länsirannikolla. Alueen teollisuus, energia-alan hankkeet ja tuotantolaitosten automatisoituminen tarvitsevat osaavia sähkö- ja automaatioalan ammattilaisia.
Viitalan mukaan hallituksen on huolehdittava ammatillisen koulutuksen riittävistä opetusresursseista, käytännön harjoittelumahdollisuuksista ja koulutuksen alueellisesta saatavuudesta.
– Osaajapulaan pitää varautua ennen kuin se alkaa jarruttaa investointeja. Jos haluamme Suomeen uusia työpaikkoja ja teollisuutta, meidän on huolehdittava myös niiden tarvitsemista ammattilaisista. Ammatillisesta koulutuksesta ei ole varaa tinkiä, Viitala painottaa.
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Yhteyshenkilöt
Juha ViitalaKansanedustajaPuh:09 432 3072juha.viitala@eduskunta.fi
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