SDP:n Paula Werning: Miksi Kotka pudotetaan pois jäänmurtajien kotisatamaverkostosta?
13.11.2026 12:41:22 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen liikenne- ja viestintäministerille jäänmurtajien kotisatamaverkoston muuttamisesta. Werning haluaa selvittää, mihin päätöksen turvallisuusperusteet nojaavat, mitä hajauttaminen maksaa ja miten Kotkan poistuminen kotisatamaverkostosta vaikuttaa Suomenlahden huoltovarmuuteen.
"Kotkassa on ollut jäänmurtajien ympärille rakentunutta osaamista, palveluita ja yritystoimintaa. Muutos voi tarkoittaa työtä ja hankintoja pois Kymenlaaksosta. Samalla on selvitettävä, mitä hajauttaminen maksaa ja onko se toiminnan kannalta todella tehokkaampi ratkaisu," Werning toteaa.
Werningin mukaan päätöksen valmistelusta ja vaihtoehtojen vertailusta tarvitaan avoimet perustelut. Aiemmin Kotkan kotisatamajärjestely valittiin kilpailutuksen kautta, mutta nyt ministeriö on ohjannut Arctia Oy:tä muuttamaan kotisatamaverkostoa.
"Turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvät päätökset ovat liian tärkeitä tehtäväksi ilman kunnollisia vaikutusarvioita ja avointa tietoa niiden perusteista. Eduskunnan ja kansalaisten pitää saada tietää, mihin uhka-arvioon ratkaisu perustuu, mitä se maksaa ja miten se vaikuttaa Suomen toimintakykyyn," Werning painottaa.
Kirjallisessa kysymyksessään Werning pyytää liikenne- ja viestintäministeriltä vastauksia muun muassa muutoksen turvallisuusperusteisiin, kustannuksiin, jäänmurtajien viranomaisvalmiuteen sekä Kotkan ja Kymenlaakson alueellisiin ja työllisyysvaikutuksiin.
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Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
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