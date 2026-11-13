Helsingin yliopistoon UNESCO-professuuri edistämään nuorten tiedeosaamista kestävään tulevaisuuteen

Maija Aksela on nimitetty LUMA-sivistyksen ja kestävän tulevaisuuden toimijuuden oppituolin haltijaksi (UNESCO Chair in STEM Literacy and Future Agency for Sustainability) vuosiksi 2027–2030. Hän hoitaa kansainvälistä tehtävää osana tutkimustyötään.

Professuurin tavoitteena on edistää kansainvälisessä yhteistyössä nuorten osallisuutta, toivoa ja tiedeosaamista kestävään tulevaisuuteen. Nuoria innostetaan opiskelemaan LUMA-aloja eli matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa.

– Nuoret haluavat ymmärtää aikamme suuria kestävyyshaasteita, mutta ennen kaikkea he haluavat ymmärtää tieteen ja innovaatioiden mahdollisuuksia ja olla osa niiden ratkaisemista tulevaisuudessa, professori Aksela sanoo.

Professuurin keskeinen tutkimus- ja kehittämishanke on LUMA Stars -ohjelma, jota toteutetaan monitieteisessä kansainvälisessä yhteistyössä seitsemässä eri maassa Suomen lisäksi. Ohjelmassa nuoret vierailevat tutkimusryhmissä, osallistuvat tiedeleireille ja tapaavat tutkijoita yliopistoilla ja yrityksissä sekä toimivat tiedelähettiläinä muille nuorille. Nuoret suunnittelevat toimintaa itse. Ohjelmassa kehitetään myös opettajille uusia jatkuvan oppimisen malleja yhdessä nuorten kanssa ja avoimia digitaalisia oppimisympäristöjä.

Professuuri vahvistaa tutkimukseen perustuvaa tiedekasvatusta

Professuuri sijoittuu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekuntaan ja toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston koordinoiman LUMA-keskus Suomi -verkoston sekä yritysten ja tutkimusverkostojen kanssa. Verkostoon kuuluu 11 yliopistoa ja 13 LUMA-keskusta. Ohjelma tukee sekä kansallista LUMA(TE)- ja UNESCOn kestävän kehityksen strategiaa.

Kansainvälisen työskentelyn tukena on tieteellinen neuvottelukunta, johon kuuluu tutkijoita seitsemästä maasta ja kaikista maanosista.

– Tämä on tiedekuntamme ensimmäinen UNESCO-professuuri. Se vahvistaa Helsingin yliopiston ja Suomen asemaa tutkimukseen perustuvan LUMA-koulutuksen edelläkävijänä. Professuuri rakentuu yli 20 vuoden aikana kehitetyn kansallisen LUMA-työn pohjalle. Professori Aksela on ollut mukana tässä työssä alusta asti. Luonnontieteet ja matematiikka auttavat meitä löytämään kestäviä ratkaisuja. Siksi on tärkeää, että yhä useampi nuori innostuu niistä, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Sasu Tarkoma sanoo.

– Professuuri on ansaittu tunnustus Maija Akselan pitkäjänteisestä työstä. Kemia on mukana monessa arjen ilmiössä, puhtaasta energiasta kierrätettäviin materiaaleihin. Osastollamme tutkimus, opetus ja opettajankoulutus kulkevat käsi kädessä. Professuuri vahvistaa tätä yhteyttä entisestään, kemian osaston johtaja Ilkka Kilpeläinen sanoo.

Tiedekasvatusta yli 30 vuoden kokemuksella

Maija Aksela on luonnontieteellisen tiedekasvatuksen uranuurtaja ja Suomen ensimmäinen luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori. Akselalla on yli 30 vuoden kokemus tutkimuksesta, opettajankoulutuksesta ja koulutusinnovaatioiden kehittämisestä. Hän on tehnyt aktiivista UNESCO-yhteistyötä vuodesta 2019 lähtien. Vuonna 2025 hänet nimettiin maailman ensimmäiseksi LUMA-tiedelähettilääksi (LUMA Science Ambassadoriksi).

Akselan tutkimus- ja kehittämistyö keskittyy kestävään kehitykseen, ilmastokasvatukseen, luonnontieteiden opetukseen ja opettajankoulutukseen, modernin teknologian hyödyntämiseen sekä nuorten tulevaisuustoimijuuden vahvistamiseen.

Aksela johti perustamaansa kansallista LUMA-keskus Suomi -verkostoa vuosina 2013–2025 ja on julkaissut noin 450 tieteellistä ja ammatillista julkaisua. Parhaillaan hän johtaa kahta tutkimusryhmää: monitieteistä LUMA Science Helsinki -tutkimusryhmää ja SECO (Science and Chemistry Education Collaboration) -tutkimusryhmää. Hän toimii professorina Helsingin yliopiston kemian osastolla.

Helsingin yliopiston kolmas UNESCO-professuuri

UNESCO-professorit edistävät järjestön tavoitteita tutkimuksen, opetuksen ja kansainvälisen yhteistyön kautta. Keskeistä on tutkimustiedon vieminen kouluihin, opettajille ja päätöksentekoon.

Akselan UNESCO-professuuri on Helsingin yliopiston kolmas. Ensimmäiset UNESCO-professuurit myönnettiin vuonna 2017 professori emerita Hannele Niemelle ja professori Arto Kallioniemelle. Niemen oppituoli keskittyi laadukkaaseen ja yhdenvertaiseen koulutukseen (UNESCO Chair on Educational Ecosystems for Equity and Quality of Learning). Kallioniemen oppituolin aiheena on arvo- ja ihmisoikeuskasvatus (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education).

UNESCO-oppituolit ovat osa vuonna 1992 käynnistettyä UNITWIN/UNESCO Chairs -ohjelmaa. Oppituoleja on noin 1 100 yli 130 maassa.