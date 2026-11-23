Anelma Järvenpää-Summasen sarjakuvakirja Kielletty kokemasta – sarjakuvia sähköherkkyydestä on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Sähköherkkyys? Siis mikä? Millaista se on?



Yhteiskunta ei toimi ilman sähköä. Teknologiajätit pyörittävät rahataloutta. Langaton säteily on läsnä kuin ilma, jota hengitämme. Voiko sille herkistyä? Ja mitä ihmiselle tapahtuu, jos niin käy?



Kirjailija Anelma Järvenpää-Summanen käytti kaksikymmentä vuotta sitten oheisammatissaan tietokoneita monipuolisesti. Hän osasi taitto-ohjelmia ja teki kotisivuja. Sitten elämä yllätti. Hän hankki kotiin uuden tietokoneen langattomine lisälaitteineen ja alkoi voida huonosti. Hänestä tuli sähköherkkä.



Pian hän kohtasi kasvavan joukon kaltaisiaan. Samalla hänelle selvisi, että säteilyherkkyys oli alue, jonka vauhdilla digitalisoituva yhteiskunta halusi pysyvän piilossa. Kun hän oli löytänyt tasapainon uudenlaiseen arkeensa, hän alkoi piirtää sarjakuvia.



Niin syntyi omakohtainen teos Kielletty kokemasta, joka havainnollistaa sarjakuvien ja täydentävien tekstien avulla, millaista on elää säteilyherkkänä ennakkoluulojen ja tihenevän säteilyverkon alla.



Kantaaottavassa teoksessa on omintakeista huumoria ja yhteiskunnallista voimaa. Niinpä teos avaa kiinnostavan näköalan vaihtoehtoiseen elämäntapaan, josta jokaisen on hyvä tietää, vaikkei itse koskaan herkistyisikään.



Lasten vanhemmille, opettajille, lääkäreille, tutkijoille ja päättäjille teoksella on ajatuksia virittävä viestinsä.

Tieto siitä, että herkistyneitä on jo huomattava määrä Suomessakin, antaa tulevaisuudenuskoa nykyisille ja uusille herkistyjille. Kirja tarjoaa vertaistukea ja tietoa, miten uusissa olosuhteissa voi elää. Tekijällä on 21 vuoden kokemus. Akuutisti herkistyttyään hän koki vaikeita vuosia, mutta kokee nykyisin elämänsä kutakuinkin normaaliksi.

Kirjan ydinsanoma on: vaikka herkistyisit, se ei merkitse elämän loppua. Sähköherkkä voi saavuttaa balanssin, palata tietyin järjestelyin työelämään ja osallistua yhteiskuntaan. Kaikkien on hyvä tästä tietää.

JÄRVENPÄÄ-SUMMANEN, ANELMA: Kielletty kokemasta

72 sivua

ISBN 9789523815827

Ilmestymisaika: Marraskuu 2026

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