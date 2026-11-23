Sarjakuvateos sähköherkkyydestä tarjoaa tietoa ja vertaistukea harvinaisesta mutta hiljalleen yleistyneestä sairaudesta
23.11.2026 15:04:51 EET | Aviador Kustannus | Tiedote
Kirjan tarkoitus ei ole herättää pelkoa, vaan näyttää havainnollisesti mistä sähköherkkyydessä on kysymys, mitä se kokijalle merkitsee. Tällaista teosta ei ole aiemmin ollut.
Anelma Järvenpää-Summasen sarjakuvakirja Kielletty kokemasta – sarjakuvia sähköherkkyydestä on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Sähköherkkyys? Siis mikä? Millaista se on?
Yhteiskunta ei toimi ilman sähköä. Teknologiajätit pyörittävät rahataloutta. Langaton säteily on läsnä kuin ilma, jota hengitämme. Voiko sille herkistyä? Ja mitä ihmiselle tapahtuu, jos niin käy?
Kirjailija Anelma Järvenpää-Summanen käytti kaksikymmentä vuotta sitten oheisammatissaan tietokoneita monipuolisesti. Hän osasi taitto-ohjelmia ja teki kotisivuja. Sitten elämä yllätti. Hän hankki kotiin uuden tietokoneen langattomine lisälaitteineen ja alkoi voida huonosti. Hänestä tuli sähköherkkä.
Pian hän kohtasi kasvavan joukon kaltaisiaan. Samalla hänelle selvisi, että säteilyherkkyys oli alue, jonka vauhdilla digitalisoituva yhteiskunta halusi pysyvän piilossa. Kun hän oli löytänyt tasapainon uudenlaiseen arkeensa, hän alkoi piirtää sarjakuvia.
Niin syntyi omakohtainen teos Kielletty kokemasta, joka havainnollistaa sarjakuvien ja täydentävien tekstien avulla, millaista on elää säteilyherkkänä ennakkoluulojen ja tihenevän säteilyverkon alla.
Kantaaottavassa teoksessa on omintakeista huumoria ja yhteiskunnallista voimaa. Niinpä teos avaa kiinnostavan näköalan vaihtoehtoiseen elämäntapaan, josta jokaisen on hyvä tietää, vaikkei itse koskaan herkistyisikään.
Lasten vanhemmille, opettajille, lääkäreille, tutkijoille ja päättäjille teoksella on ajatuksia virittävä viestinsä.
Tieto siitä, että herkistyneitä on jo huomattava määrä Suomessakin, antaa tulevaisuudenuskoa nykyisille ja uusille herkistyjille. Kirja tarjoaa vertaistukea ja tietoa, miten uusissa olosuhteissa voi elää. Tekijällä on 21 vuoden kokemus. Akuutisti herkistyttyään hän koki vaikeita vuosia, mutta kokee nykyisin elämänsä kutakuinkin normaaliksi.
Kirjan ydinsanoma on: vaikka herkistyisit, se ei merkitse elämän loppua. Sähköherkkä voi saavuttaa balanssin, palata tietyin järjestelyin työelämään ja osallistua yhteiskuntaan. Kaikkien on hyvä tästä tietää.
JÄRVENPÄÄ-SUMMANEN, ANELMA: Kielletty kokemasta
72 sivua
ISBN 9789523815827
Ilmestymisaika: Marraskuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
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Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa.tompuri@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko.mali@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu.vakiparta@aviador.fi
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Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
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