Suomiräp kohtaa sinfoniaorkesterin – tähtituottaja MD$ nousee Gettomasan ja Elastisen kanssa Fuugan lavalle

Red Bull Symphonic tuo modernin musiikin ja klassisen musiikin yhteen. Maailmalla Red Bull Symphonicin lavalla on nähty muun muassa Metro Boomin ja Rick Ross.

Suomen konsertissa kuljetaan suomalaisen hiphopin eri vaiheiden läpi Gettomasan ja Elastisen musiikin kautta. Kokonaisuuden musiikillisessa keskiössä on tuottaja MD$, ja orkesterisovituksista vastaavat musiikillinen johtaja Lauri Porra sekä kapellimestari Ross Jamie Collins.

MD$:lle yksi keskeisistä lähtökohdista on säilyttää kappaleissa se, mistä ne tunnistetaan.

– Rummut, rytmit ja tietyt bassoelementit ovat räppibiisien ydintä, eikä niitä lähdetä väkisin muuttamaan. Niiden ympärille rakennetaan orkesterin kanssa kokonaan uusi maailma. Tarkoitus on löytää biiseistä myös sellaisia sävyjä, joita kuulija ei ehkä ole aiemmin huomannut, kertoo MD$.

Musiikkituottaja poikkeuksellisessa roolissa

MD$ eli Santeri Kauppinen on suomalainen musiikkituottaja, jonka kädenjälki kuuluu monissa kotimaisissa hiphop-kappaleissa. Hän on tehnyt musiikkia Gettomasan ja Elastisen lisäksi muille kotimaisille artisteille, mutta myös suurille kansainvälisille artisteille, kuten Burna Boylle. Monelle hänen tuottamansa kappaleet ovatkin tutumpia kuin nimi niiden takana.

Red Bull Symphonicissa MD$ siirtyy studiosta tavallista näkyvämpään rooliin.

– Normaalisti istun studiossa aika pitkälti yksin ja teen musiikkia alusta loppuun itse. Nyt ympärillä on orkesteri, musiikillinen johtaja ja kokonainen joukko ihmisiä rakentamassa samaa kokonaisuutta. Se tekee tästä mulle täysin uuden ja kiinnostavan tavan tehdä musiikkia, MD$ kertoo.

Tuottajat työskentelevät pääosin artistien taustalla ja jäävät usein heitä vähemmälle huomiolle.

– Santeri on mun pitkäaikainen ystävä ja yhteistyökumppani, ja ollaan tehty yhdessä monia mulle tärkeitä biisejä. On siistiä, että tässä tuottaja nostetaan tavallista näkyvämpään rooliin, koska tuottajat tekee suomalaisessa räpissä valtavan työn. Siksi tähän mukaan lähteminen tuntui aika itsestään selvältä, Gettomasa kuvailee.

Täysin uudenlainen keikka myös artisteille

Myös Elastiselle ja Gettomasalle Red Bull Symphonic tarkoittaa astumista tutusta keikkaympäristöstä täysin uuteen.

– Mulle on aina ollut tärkeää päästä tekemään ja esittämään omaa musiikkia uusilla tavoilla. Oon aina fiilistellyt klassista musiikkia ja etenkin elokuvamusiikkia, joten on siistiä kuulla, miltä omat biisit kuulostavat ison orkesterin kanssa. Eniten odotan sitä, miltä niiden vetäminen orkesterin keskellä tuntuu. Uskon, että siitä tulee aika ravisteleva kokemus, kertoo Elastinen.

– Odotan, että orkesteri tuo mun biiseihin tietynlaista eleganssia. Eniten kiinnostaa, pystyykö bängerit räjähtämään samalla tavalla. Mulla ei ole koskaan ollut omilla keikoilla livesoittajia mukana, ja nyt lavalla on kokonainen sinfoniaorkesteri. Tää tulee olemaan kaikista erilaisin keikka, jonka olen urallani vetänyt, Gettomasa naurahtaa.

– Tässä rikotaan tietyllä tavalla hiphopin rajoja. Suomiräp viedään ympäristöön, jossa sitä ei yleensä nähdä, ja samalla päästään näyttämään, miten isoksi ja monimuotoiseksi suomiräp voi taipua, Elastinen jatkaa.

Näyttämönä Turun uusi musiikkitalo Fuuga

Red Bull Symphonic järjestetään Turun uudessa Musiikkitalo Fuugassa, joka avasi ovensa yleisölle lokakuussa 2026. Fuugan ensimmäiset konsertit herättivät poikkeuksellista kiinnostusta, ja valtaosa niistä myytiin loppuun jo ennen talon avautumista. Red Bull Symphonic tuo Fuugan lavalle ensimmäistä kertaa hiphoppia näin suuressa mittakaavassa.

Perjantaina 12. helmikuuta 2027 Turun Musiikkitalo Fuugassa nähtävän konsertin liput tulevat myyntiin perjantaina 13. marraskuuta 2026 klo 18 Fuugan verkkosivuilla. Liput alkaen 69,90 euroa.

Red Bull Symphonic lyhyesti