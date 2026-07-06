Noin satavuotias puutalo Länsi-Helsingissä syntyy uudelleen jo toisen kerran
13.11.2026 15:44:47 EET | Bergans Kiinteistöt Oy | Tiedote
Henrikintien ja Knuutintien kulmassa seisova suuri puutalo on ehtinyt olla koti, kauppapaikka, päiväkoti ja asumispalveluyksikkö. Lähes satavuotias rakennus palaa pian alkuperäiseen käyttöönsä, kun siihen valmistuu viisi asuntoa.
Yhden laskutavan mukaan As Oy Helsingin Vanhan Mäntylän syntyhistoria alkaa vuonna 1927. Tuolloin vapaaherratar Isabella Ramsay myi Rosaksen tilastaan rakentamattoman maapalan Karl ja Edla Ahlbergille. Nykyinen puutalo saapui tontille todennäköisesti seuraavana vuonna, joskin osissa.
Rakennusten siirtäminen ja rakennusosien kierrättäminen sellaisenaan oli aikanaan yleistä. Arvokasta materiaalia, kuten ikkunoita, ei heitetty purkamisen yhteydessä pois. "Tämän rakennuksen tarkkaa alkuperää ei ole onnistuttu selvittämään, mutta pidän mahdollisena, että kyseessä olisi alun perin Lönnrotinkadun ja Albertinkadun kulmassa sijainnut rakennus, joka huutokaupattiin vuonna 1928", kertoo Hilkka Helsti Bergans Kiinteistöt Oy:stä.
Puutalo syntyi siis uudelleen Reimarlaan. Siellä on muitakin siirrettyjä taloja. Kivenheiton päässä Mäntylästä sijaitseva Pitäjänmäen kyläkirkko siirrettiin aikanaan Korkeavuorenkadulta nykyiselle paikalleen.
Puutalossa käytiin kauppaa vuosikymmeniä
Tiettävästi talon ensimmäiset asukkaat olivat tontin ostanut Ahlbergien perhe. Edla Ahlberg ryhtyi pitämään rakennuksessa sekatavarakauppaa.
Kaupankäynti jatkui myöhemminkin. 1950-luvulla talossa toimivat rinnakkain ESO:n lihakauppa ja Helsingin Meijerin maitokauppa. Tästä ajasta muistuttavat talon eteläpäädyn kaksi suurta ikkunaa. Pieniin puoteihin kuljettiin yhdestä ovesta, Knuutintien puolelta.
Talossa asui vuosien varrella nimekkäitäkin ihmisiä. Lapsuuttaan siellä vietti esimerkiksi sienitutkija ja sienikirjailija Mauri Korhonen. Talon asukkaisiin kuului myös kirjansitoja Bruno Justus Salminen, joka tunnettiin myöhemmin Pitäjänmäellä runoilijana ja lauluntekijänä.
Kaupoista päiväkodiksi ja takaisin asunnoiksi
1970-luvulla rakennuksen käyttötarkoitus muuttui. Teknos-maaleille siirtyneeseen taloon perustettiin päiväkoti Pitäjä. Vuonna 1987 rakennus siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen, mutta päiväkotitoiminta jatkui. Sen päätyttyä talossa toimi mielenterveysyhdistys Etapin asumispalveluyksikkö.
Uusi vaihe alkoi vuonna 2021, kun Bergans Kiinteistöt Oy osti rakennuksen Helsingin kaupungilta. Yritys etsi projektijohdon, pääsuunnittelijan ja urakoitsijan vaativalle korjausrakennushankkeelle, jonka tavoitteena oli säilyttää vanhan talon arkkitehtuuri ja tehdä siihen pieni taloyhtiö.
Nyt rakennusvaihe on loppusuoralla. Taloon on rakennettu viisi asuntoa, sattumalta yhtä monta kuin siinä oli Karl ja Edla Ahlbergien aikana.
Rakennuksen julkisivu on suojeltu ja sen arkkitehtonisen arvon säilyttäminen on ollut korjaamisen lähtökohta. Myös sisätilojen vanhoja yksityiskohtia on säilytetty mahdollisuuksien mukaan. Uusiin koteihin on entisöity alkuperäiset puupeiliovet. Niistä on joskus kulkenut kirjansitoja, kauppiasperhe ja lukuisat vuokralaiset.
Iäkäs puutalo on palvellut monissa tehtävissä. Jos kaikki menee hyvin, Henrikintien ja Knuutintien kulman puutalo aloittaa seuraavan, eloisan vaiheensa juuri satavuotispäiviensä kynnyksellä.
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Yhteyshenkilöt
Saara LaaksoHankesuunnittelijaBergans Kiinteistöt OyPuh:0503423383saara.laakso@berganstalo.fi
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